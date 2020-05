Amici Speciali, la Peparini assente per Andreas: “A volte bisogna farsi da parte”

editato in: da

Veronica Peparini fa chiarezza riguardo la sua assenza ad Amici Speciali, il nuovo programma di Maria De Filippi a cui partecipa anche Andreas Muller, ballerino, ex allievo della scuola, ma soprattutto fidanzato dell’insegnante di danza. Eterna rivale di Alessandra Celentano e sorella di Giuliano, creatore dei “quadri” dello show, Veronica è uno fra i volti più amati di Amici. Per questo motivo in molti si sono allarmati non vendendola di fronte alle telecamere.

In tanti hanno chiesto alla Peparini perché non fosse presente nella trasmissione in cui ha il ruolo di insegnante dal 2013. Lei ha fornito una spiegazione su Instagram, svelando di aver preferito lavorare dietro le quinte dopo aver scoperto che Andreas Muller sarebbe stato fra i concorrenti.

“Ciao a tutti – ha scritto – visto che in tanti mi avete chiesto il perché del mio non essere nel programma voglio dirvi che ci sono, ma in un ruolo diverso, perché certe volte bisogna sapersi fare da parte. Sarebbe stato strano e non giusto essere presente in studio dal momento in cui Andre partecipa in prima persona a questa nuova edizione, nonostante sarei potuta essere professionale come sempre. Ho e abbiamo preferito prendere questa scelta! – ha concluso -. Riesco però a seguire meglio le coreografie che faccio per aiutare mio fratello quindi ci sono, sto dietro e faccio il mio amato lavoro con passione: la coreografa!”.

Era il 2017 quando Andreas Muller trionfò nello studio di Amici di Maria De Filippi, svelando tutto il suo talento, riconosciuto prima di tutti da Veronica Peparini. Poi i gossip su una loro possibile storia d’amore, gli avvistamenti e infine la conferma. 49 anni lei, 24 lui, i due artisti non si sono lasciati spaventare dalla differenza d’età e la loro relazione procede a gonfie vele.

“Finché siamo stati a scuola, tutto era catalogabile come lavoro – ha confessato li al settimanale Oggi -. Ma la vita prende poi delle strade curiose… Una volta spenti i riflettori ci siamo incontrati ancora e, insomma, da un anno stiamo insieme. Sarebbe sciocco ignorarla perché c’è. Credo però che in amore non sia un elemento decisivo: ognuno vive quello che sente”.