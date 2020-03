Amici, la Peparini si confessa su Andreas Muller: “Sciocco ignorare la differenza d’età”

editato in: da

Lei insegnante, lui allievo. La scuola è una delle più famose d’Italia: quella di Amici. È per questo che, probabilmente, quando sono iniziate a circolare le voci su una relazione tra Veronica Peparini e Andreas Muller pochi hanno accolto favorevolmente la notizia. A contribuire, anche la grande differenza d’età che c’è tra i due. Loro, però, hanno dimostrato che l’amore può superare qualsiasi difficoltà.

Veronica Peparini e Andreas Muller sono una coppia da oltre un anno. Per loro, però, non è stato sempre tutto rose e fiori. Soprattutto l’inizio della loro relazione è stato ostacolato da numerosi pregiudizi, dovuti in primo luogo al loro ruolo ricoperto ad Amici. Lui, infatti, quando si sono conosciuti, era un allievo del talent show dove lei, tutt’oggi, è un’insegnante. Oggi i due possono amarsi alla luce del sole e, Veronica, confessandosi al settimanale Oggi, ha dichiarato:

Era tra i miei allievi, uno di quelli che ho sempre sostenuto perché di grande talento. Finché siamo stati a scuola tutto era catalogabile come lavoro. Ma la vita prende poi delle strade curiose. Una volta spenti i riflettori ci siamo incontrati ancora e, insomma, da un anno stiamo insieme. Anche fuori da Amici siamo abituati a condividere il lavoro. Insegno in una palestra. Andreas mi dà una mano come assistente.

Altro elemento che ha scatenato il gossip è stata la grande differenza d’età che c’è tra Veronica e Andreas. Lei, infatti, ha 49 anni e già due figli nati dal precedente matrimonio con il coreografo Fabrizio Prolli. Lui, invece, ha soli 23 anni. A tal proposito, la Peparini non ha voluto sminuire le difficoltà che può comportare questo divario, ma, allo stesso tempo, ha dimostrato di non esserne preoccupata.

Sarebbe sciocco ignorarla – ha affermato Veronica Peparani – perché c’è. Credo, però, che in amore non sia un elemento decisivo: ognuno vive quello che sente.

Insomma, passati i momenti in cui Andreas e Veronica preferivano nascondersi per non affrontare gossip e maldicenze, oggi vivono gridando a tutti l’amore che provano l’uno per l’altra. La loro storia sembra più solida che mai, tanto che, nei mesi passati, al dito della Peparini è comparso un anello. Che stiano addirittura pensando al grande passo?