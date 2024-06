Elodie, il look nude e i capelli rosa conquistano Milano

Alla vigilia dell’estate (ri)cominciano a rimbombare tra radio, eventi live e social le “canzoni-tormentone” dei mesi di sole, mare e ombrelloni. Tra gli artisti più attesi c’era anche lei, Elodie, che il 31 maggio ha fatto uscire il suo singolo Black Nirvana, in corrispondenza con l’annuncio del nuovo tour 2025.

Per promuovere il nuovo singolo Elodie ha stupito tutti con uno show inatteso in centro Milano, a San Babila, con un gruppo di ballerine e ballerini sotto l’acqua della fontana della piazza, e un “look bagnato” destinato a essere ricordato.

Il look di Elodie: completo nude di Kim Kardashian e felpa-gonna DSquared2

Elodie ha uno stile fuori dal comune, che per molti è diventato un nuovo punto di riferimento tra street e chic. Per l’occasione la popstar si è ispirata alle atmosfere del videoclip diretto da Attilio Cusani ambientato tra le dune all’ora del tramonto, un tramonto superlativo e quasi sintetico, con un outfit nude, trasparente e a brandelli e scene sotto una cascata di acqua.

Il color carne è il leitmotiv del naked dress di Elodie nel videoclip e ha guidato anche la sua mise per l’esibizione a sorpresa a piazza San Babila. La cantante ha indossato il completino Skims del brand di Kim Kardashian: leggings corti aderentissimi e top del colore della pelle, proprio a simulare “l’effetto nudo” e legata in vita una felpa chilometrica che ha fatto la funzione di una gonna oversize, in un colore naturale che si prestava a essere “sporcato” dalla polvere e dalle suole delle scarpe. La felpa è del brand Dsquared2, collezione Autunno/Inverno 2024-2025.

Skims invece è il brand di Kim Kardashian che nella descrizione si definisce “next generation of underwear, loungewear and shapewear”, ovvero “prossima generazione di intimo, abbigliamento da casa e indumenti modellanti. Gli outfit disponibili sono in molti colori, ma soprattutto color albicocca, corda, cappuccino, nude, ma anche rosa, viola e verde.

Elodie ha abbinato questo look fuori dal comune a un paio di sneakers Nike con la suola alta, una versione futuristica delle sue scarpe del cuore, le iconiche Silver. Anche a Cannes 2024 Elodie ha fatto sognare con un look nude, uno stile che la cantante ha dimostrato di amare non poco.

I capelli rosa di Elodie

Non è una novità vedere una cantante, o un’influencer, con una chioma color Barbie. In realtà il biennio dello stile Barbie, il Barbiecore, è finito nel 2023, ma possiamo dire che i capelli rosa ormai sono un classico dell’estate o di eventi spumeggianti come un addio al nubilato, il Capodanno, una vacanza con le amiche. Ed Elodie è brava a rilanciare le mode, anche quando al rosa shocking ormai sono preferiti il lime, il crema e gli altri colori dell’estate 2024.

Per Black Nirvana Elodie ha scelto anche lei questo colore pastello-Unicorno rigorosamente effetto bagnato, perché la sua coreografia vive solo nel deserto o sotto l’acqua, che sia acqua che arriva dal cielo o da una fontana del centro di Milano.

È probabile che vedremo Elodie con questi capelli color confetto tutta l’estate, tra ospitate, Battiti Live, Radio Zeta Future Hits e tutte le serate in cui lei e gli altri cantanti delle hit estive saranno su un palco.