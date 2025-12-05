Elodie è stata premiata alla 48esima edizione delle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento, e per l'occasione ha indossato un look molto particolare: tutto sulla mise très chic dell'artista

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Elodie, 10 look che hanno fatto la storia. Vince con trasparenze e nude look

Il 2025 si chiude con una certa soddisfazione per Elodie: oltre ad essersi affermata come popstar di fama internazionale grazie al suo talento ed al suo carisma, nel tour dei palazzetti ancora in corso, l’ex allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi ha esordito anche nel mondo del cinema — e con un certo successo — prima come doppiatrice (in Mufasa) e poi come protagonista, in Gioco Pericoloso vicino ad Adriano Giannini e in Fuori di Mario Mortone.

Eccola di conseguenza prendere parte alla 48esima edizione delle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento, evento invernale chiave nell’industria cinematografica italiana, un appuntamento annuale dedicato esclusivamente agli operatori e ai professionisti del settore. Quale sarà stata la mise scelta per l’occasione?

Elodie a Sorrento per il cinema con un look casual chic da manuale

Alle Giornate Professionali di Cinema a Sorrento, in realtà, Elodie ha occupato il centro della scena: già premiata in precedenza con un David di Donatello ed un Nastro d’Argento, l’ormai artista a tutto tondo ha vinto adesso il Premio Anec “Claudio Zanchi” come Miglior attrice esordiente.

Un gran bel traguardo, insomma, specie visto il contesto d’élite e gli altri nomi che hanno ottenuto dei riconoscimenti, che si aggiunge solo al già glorioso periodo in corso. Anche il tour italiano dell’interprete romana sta facendo molto parlare, un grande show costruito ad hoc per la sua voce e la sua presenza scenica dove successi, provocanti coreografie e abiti couture si intrecciano incollando su di lei lo sguardo dei presenti.

Ebbene, per l’evento nella città partenopea eccola mettere per un attimo da parte tutine leopardate e frange gioiello in favore di una tenuta casual chic da manuale: a caratterizzarla erano una classica camicia bianca abbinata ad un paio di jeans bootcut, dal lavaggio chiaro e con cucitura frontale, un paio di iconiche slingback in vernice nera di Prada ed un blazer dal taglio maschile in velluto, anch’esso nero.

IPA

Un look impeccabile, in poche parole, che non stona affatto accanto a quelli sicuramente più eccentrici e sensuali della star e che la conferma come assoluta trendsetter.

Elodie ospite alla semifinale del Grande Fratello: cosa sappiamo

Ma le (meritate) gioie per Elodie non si fermano certo qui: come sappiamo l’avventura del Grande Fratello di Simona Ventura si sta avviando verso la sua conclusione. Si terrà lunedì 8 dicembre la semifinale del reality show di Canale 5, ed il super ospite della penultima puntata di questa edizione potrebbe essere proprio la cantante di Mi Ami Mi Odi.

A mettere in giro la voce sarebbe stata un’indiscrezione apparsa sui social: dietro al rumor c’è ovviamente l’esperta di gossip Deianira Marzano, che all’interno delle sue Instagram Stories ha riportato la segnalazione di un utente anonimo. Stando a quanto si dice, dunque, la fidanzata di Andrea Iannone entrerà in studio con un ruolo singolare e animerà la serata con la sua grinta esplosiva. Sarà vero? Non ci resta che pazientare qualche giorno per scoprirlo.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!