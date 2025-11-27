Libera e sfrontata, tra mistero e seduzione, Elodie sta portando avanti il suo tour italiano proponendosi come nuova "Queen del Pop": la rassegna dei look griffatissimi della cantante

Con la grinta degna di una popstar internazionale, Elodie ci aveva già concesso un gradito assaggio di ciò che sarebbe potuto accadere in un tour vero e proprio con il doppio appuntamento negli stadi la scorsa estate: dopo le tappe di San Siro, a Milano, e del Maradona a Napoli, eccola adesso accontentare il proprio pubblico con un epico tour dei palazzetti in giro per l’Italia.

La data zero è stata a Jesolo, lo scorso 29 ottobre, e dopo ben due appuntamenti Milanesi è stata la volta di Eboli, Padova, Firenze, Roma e Messina; toccherà ora a Bari e infine nuovamente a Roma ospitarla. Al centro dello show il perfetto incontro fra il talento e la fisicità invidiabile dell’artista, che sul palco appare sempre diversa destreggiandosi tra gabbie e vasche d’acqua, contornata da ben undici ballerini e scenografie mozzafiato.

Ad avere un ruolo cruciale in tutto questo è, ovviamente, anche il glamour: grazie anche al gusto ed alla maestria di Giulia Cova, sua stylist di fiducia, strizzata in body e tutine da capogiro la cantante continua a portare in scena la sua anima libera e senza barriere. Vediamo insieme in che modo.

Elodie show 2025, i look mozzafiato tra sensualità e talento in tour

Con convinzione e coraggio, Elodie ha sempre rivendicato l’innato diritto di essere padrona del proprio corpo, mostrandolo per questo con orgoglio e senza remore. Un concetto che — come prevedibile, d’altronde — l’ha spesso posta al centro di aspre critiche e sterili polemiche ma che pare essere tuttora una priorità per lei.

Ad accompagnare sul palco i grandi successi dell’artista in tour, infatti, stiamo vedendo coreografie ad alto tasso di sensualità e tenute altrettanto provocanti.

A spiccare, ora in versione argento, ora in nero, è in particolare il mini dress gioiello firmato AMIRI: totalmente personalizzato su misura, frutto del genio del direttore creativo Mike Amiri, questo è nientemeno che la reinterpretazione di un pezzo compreso nella collezione Primavera/Estate 2026 del brand iraniano.

Parliamo di un sensualissimo abito corto dall’aria preziosa, realizzato in georgette di seta fluida e pizzo incrostato, arricchito da ricami fatti a mano e lunghe frange ondeggianti.

Incarnazione perfetta della stessa miscela di audacia e fascino, poi, la collaborazione con Balenciaga. La maison, da sempre riconoscibile per un linguaggio espressivo a metà tra raffinatezza e sfrontatezza, sta regalando all’artista romana una dose extra di sexiness: sulle note dei suoi brani, eccola danzare avvolta dapprima in un top in pelle nera abbinato a pantaloncini culotte in raso nero, con tanto di guanti da opera sulle braccia, e poi nella t-shirt oversize in jersey con grafica screpolata raffigurante la Tour Eiffel.

Largo spazio è sicuramente dato alle varie catsuit leopardate con corsetto strassato targate Roberto Cavalli, rigorosamente sfoggiate in combo a stivaletti calzino Casadei e gioielli APM Monaco.

Seppur i look varino di data in data, un fil rouge evidente resta poi quello di matrice lingerie: non è certo passata inosservata la nutrita sfilza di body intimi, con tanto di orli in pizzo e stampe street, tratti direttamente dall’archivio John Galliano e puntualmente enfatizzati da stivali custom Le Silla.

Elodie, la mise viola brillante nasconde un segreto: ecco qual è

Tra le mise destinate al palco di Messina una nello specifico ha attirato l’attenzione: stiamo parlando del coordinato viola brillante griffato Giorgio Armani, composto da body sgambato a girocollo, manicotti en pendant dalla finitura sparkling e corsetto steccato abbinati ad alti stivali in vernice bianca.

Una tenuta, questa, che non può far altro che richiamare alla memoria certe vibrazioni anni Duemila. Ebbene, la conferma è arrivata molto presto: a svelare la reference che l’ha ispirata sono state le stesse Elodie e Giulia Cova, postando degli estratti dell’esibizione e poi uno scatto di Madonna tratto dall’iconico video Sorry, in cui appare in tutto il suo splendore fasciata nel body satinato viola che a noi tutti è impossibile dimenticare. Da regina del pop a regina del pop italiano, insomma.

