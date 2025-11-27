Con la grinta degna di una popstar internazionale, Elodie ci aveva già concesso un gradito assaggio di ciò che sarebbe potuto accadere in un tour vero e proprio con il doppio appuntamento negli stadi la scorsa estate: dopo le tappe di San Siro, a Milano, e del Maradona a Napoli, eccola adesso accontentare il proprio pubblico con un epico tour dei palazzetti in giro per l’Italia.
La data zero è stata a Jesolo, lo scorso 29 ottobre, e dopo ben due appuntamenti Milanesi è stata la volta di Eboli, Padova, Firenze, Roma e Messina; toccherà ora a Bari e infine nuovamente a Roma ospitarla. Al centro dello show il perfetto incontro fra il talento e la fisicità invidiabile dell’artista, che sul palco appare sempre diversa destreggiandosi tra gabbie e vasche d’acqua, contornata da ben undici ballerini e scenografie mozzafiato.
Ad avere un ruolo cruciale in tutto questo è, ovviamente, anche il glamour: grazie anche al gusto ed alla maestria di Giulia Cova, sua stylist di fiducia, strizzata in body e tutine da capogiro la cantante continua a portare in scena la sua anima libera e senza barriere. Vediamo insieme in che modo.
Elodie show 2025, i look mozzafiato tra sensualità e talento in tour
Con convinzione e coraggio, Elodie ha sempre rivendicato l’innato diritto di essere padrona del proprio corpo, mostrandolo per questo con orgoglio e senza remore. Un concetto che — come prevedibile, d’altronde — l’ha spesso posta al centro di aspre critiche e sterili polemiche ma che pare essere tuttora una priorità per lei.
Ad accompagnare sul palco i grandi successi dell’artista in tour, infatti, stiamo vedendo coreografie ad alto tasso di sensualità e tenute altrettanto provocanti.
A spiccare, ora in versione argento, ora in nero, è in particolare il mini dress gioiello firmato AMIRI: totalmente personalizzato su misura, frutto del genio del direttore creativo Mike Amiri, questo è nientemeno che la reinterpretazione di un pezzo compreso nella collezione Primavera/Estate 2026 del brand iraniano.
Parliamo di un sensualissimo abito corto dall’aria preziosa, realizzato in georgette di seta fluida e pizzo incrostato, arricchito da ricami fatti a mano e lunghe frange ondeggianti.
Incarnazione perfetta della stessa miscela di audacia e fascino, poi, la collaborazione con Balenciaga. La maison, da sempre riconoscibile per un linguaggio espressivo a metà tra raffinatezza e sfrontatezza, sta regalando all’artista romana una dose extra di sexiness: sulle note dei suoi brani, eccola danzare avvolta dapprima in un top in pelle nera abbinato a pantaloncini culotte in raso nero, con tanto di guanti da opera sulle braccia, e poi nella t-shirt oversize in jersey con grafica screpolata raffigurante la Tour Eiffel.
Largo spazio è sicuramente dato alle varie catsuit leopardate con corsetto strassato targate Roberto Cavalli, rigorosamente sfoggiate in combo a stivaletti calzino Casadei e gioielli APM Monaco.
Seppur i look varino di data in data, un fil rouge evidente resta poi quello di matrice lingerie: non è certo passata inosservata la nutrita sfilza di body intimi, con tanto di orli in pizzo e stampe street, tratti direttamente dall’archivio John Galliano e puntualmente enfatizzati da stivali custom Le Silla.
Elodie, la mise viola brillante nasconde un segreto: ecco qual è
Tra le mise destinate al palco di Messina una nello specifico ha attirato l’attenzione: stiamo parlando del coordinato viola brillante griffato Giorgio Armani, composto da body sgambato a girocollo, manicotti en pendant dalla finitura sparkling e corsetto steccato abbinati ad alti stivali in vernice bianca.
Una tenuta, questa, che non può far altro che richiamare alla memoria certe vibrazioni anni Duemila. Ebbene, la conferma è arrivata molto presto: a svelare la reference che l’ha ispirata sono state le stesse Elodie e Giulia Cova, postando degli estratti dell’esibizione e poi uno scatto di Madonna tratto dall’iconico video Sorry, in cui appare in tutto il suo splendore fasciata nel body satinato viola che a noi tutti è impossibile dimenticare. Da regina del pop a regina del pop italiano, insomma.
