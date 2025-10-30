Elodie è tornata live: la data d'apertura del tour si è tenuta a Jesolo ed ha riservato ai presenti tutto un susseguirsi di sorprese, a partire dai look mozzafiato della cantante. Ad incantare, però, è stato uno in particolare

IPA Elodie, 10 look che hanno fatto la storia. Vince con trasparenze e nude look

Dopo un’estate piena di soddisfazione, culminata in due epiche date — a San Siro e al Maradona — Elodie è tornata live nei palazzetti: come annunciato negli scorsi mesi, il suo nuovo tour è partito da Jesolo e già dalla serata d’apertura si sono collezionati momenti topici uno dopo l’altro. Tra questi c’è sicuramente la sfilza di look da sogno che la cantante di Dimenticarsi alle 7 ha indossato, lasciando chi in ascolto a bocca aperta. È stato uno in particolare, però, a colpire nel segno.

Elodie, il look custom made firmato Amiri alla serata d’apertura del tour a Jesolo

Continua spedita l’ascesa della carriera di Elodie, sempre più divisa tra cinema e musica. Per inaugurare la data zero del suo tour, tenutasi presso il Palazzo del Turismo di Jesolo il 29 ottobre, la cantante (rigorosamente guidata dalla sua fidata stylist, Giulia Cova) ha indossato un completo firmato AMIRI totalmente personalizzato.

Frutto del genio del direttore creativo Mike Amiri, la creazione era nientemeno che la reinterpretazione di un pezzo compreso nella collezione Primavera/Estate 2026 del brand: parliamo di un abito corto gioiello, realizzato in georgette di seta fluida e pizzo incrostato, arricchito da ricami fatti a mano ispirati al motivo gessato e da delicati inserti in pizzo a strizzare delicatamente l’occhio al mondo della lingerie.

L’intero tessuto era riccamente impreziosito da una raffinata combinazione di cristalli, catene e frange di paillettes impilate, a mettere in gran risalto la maestria artigianale della maison iraniana. Si consiglia di scorrere il carosello sino alla terza foto per godersi lo spettacolo, perché di questo si tratta.

A colpire è stato anche il look selezionato per l’apertura dello show: ecco l’artista a tutto tondo con addosso un body rosso pieno zeppo di scritte, anch’esso come uscito direttamente dal cassetto dell’intimo. Una grande tendenza, questa, dell’autunno 2025. E così lo show è continuato, tra altissimi picchi di glamour, paillettes argentee e accenti animalier.

Elodie ferma il concerto a Jesolo per il malore di un fan

Insomma, c’era grandissima attesa per il ritorno live di Elodie: numerosi fan sono accorsi nella città veneta da ogni angolo d’Italia, solo ed unicamente per assistere al suo concerto. La prima tappa dell’Elodie show 2025 è andata tutto sommato molto bene, tra musica e sensualità alle stelle. È stato uno spettacolo a dir poco ricco, con una scenografia mozzafiato ed un corpo di ballo altrettanto straordinario.

Non è mancato, però, l’episodio poco piacevole (di rito) che ha catalizzato l’attenzione generale: durante il corso della serata la cantante ha dovuto fermare il suo concerto, causa una persona presente nel parterre che si è sentita male. Eccola dunque scegliere improvvisamente di interrompere il live per permettere gli addetti ai soccorsi di intervenire tempestivamente, come si vede nel video andato virale sui social. Lo spettacolo, poi, non è continuato fino a che la situazione non è stata risolta. Un gesto non scontato, che non è certo sfuggito al web, e che è stato molto apprezzato.

