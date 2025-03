Velluto mania, le ultime tendenze 2025 per arredare casa

Come arredare casa con il velluto, le tendenze del 2025 per portare il tessuto più opulento nei nostri ambienti. Con stile e senza eccessi

Fonte: iStock Velluto per arredare casa

Nel mondo dell’abbigliamento il velluto è il grande protagonista del 2025 e, come sempre, il fashion va di pari passo con altri settori come quello del design e dell’arredo. Portare il velluto anche nelle nostre case significa fare una scelta opulenta, suggestiva e sopraffina: sin da subito un divano in velluto modifica profondamente il nostro living, facendolo diventare un ambiente di classe. Ecco quali sono le tendenze per arredare la casa usando il velluto nel 2025, ma che, a parere nostro, valgono per tutti gli anni a venire, considerando che siamo di fronte a un grande classico.

Velluto, un tessuto, tante idee d’arredo

Originariamente il velluto era estremamente ambito, e non è un caso se lo ritroviamo nei palazzi d’epoca: durante il Rinascimento, il velluto era praticamente un must. Ma a renderlo così pregiato non era solo la seta, ma anche il processo stesso di tessitura a mano, che richiedeva grande maestria e artigianalità. Naturalmente oggi la tessitura è meccanizzata, molto diversa rispetto al passato, ma rimane pur sempre il fatto che il velluto non ha mai perso il suo fascino.

Le sue origini ci fanno arrivare in Oriente, e si è diffuso in Europa solamente in seguito: per la prima volta il velluto è stato lavorato a Venezia e a Palermo, ed è da lì che in effetti si inizia a fare sfoggio di questo pregiato materiale, non solo nelle abitazioni dei nobili ma anche nelle chiese. Esattamente come l’oro, il velluto era ed è sempre stato considerato il materiale del lusso per l’arredo.

E ne troviamo davvero di diverse tipologie, stampe, fantasie, in versione monocromatica o meno. Possiamo in effetti scegliere un velluto semplice, quindi senza motivi o texture: monocromatico. Utile in particolar modo per i cuscini per arricchire la zona del divano o magari da scegliere per un tendaggio particolare in una casa in pieno stile Bridgerton. C’è poi il velluto a righe, a fantasia, o che si ispira persino alle stampe shabby chic.

Le tendenze per la casa nel 2025

Nel 2025 il velluto è tornato prepotentemente di moda, non solo nel settore fashion ma anche nell’arredamento. Tra lusso e fascino senza tempo, riesce subito a comunicare la sua bellezza: la qualità non è l’unico pregio del velluto, che anzi regala un glamour opulento in ogni ambiente della casa.

La tendenza del momento è l’ascesa del tessuto Royal Velvet: l’aspetto regale di questo materiale ci permette di ridefinire completamente gli spazi della nostra casa, puntando a modificare divani, tende o persino sedie. Chiaramente l’errore è dietro l’angolo e quindi dobbiamo avere cura di combinare il velluto con un design moderno senza esagerare.

I mobili di design in velluto possono essere abbinati a materiali come il marmo o il legno, ma per quanto riguarda la palette dovremmo invece orientarci sui colori neutri, senza esagerare né spegnere troppo i nostri ambienti (ma questo lo vedremo dopo).

Tende di velluto

Iniziamo dalle tende di velluto, che ci vengono descritte come il massimo del lusso: per rivoluzionare completamente il living senza avere paura di osare, le tende in velluto blu sono assolutamente glamour, e chiaramente dobbiamo scegliere un bastone adatto per reggerne il peso e il volume del tessuto. Tuttavia, è la scelta azzeccata se desideriamo portare quel dettaglio unico nei nostri ambienti.

Poltrona in velluto

Se abbiamo abbastanza spazio nel nostro ingresso open space, possiamo optare per una poltrona in velluto, un vero e proprio pezzo di design distintivo che consente a chi abita in casa di rilassarsi sfruttando questo angolo pregiato. C’è chi osa in questo caso persino con un tessuto in velluto con stampa animalier, ma non è l’unico trend della stagione considerando che possiamo giocare con il colore Pantone di quest’anno, ovvero Mocha Mousse.

Testiera in velluto

Gli interior designer amano le testiere, e in effetti sono tra gli elementi più apprezzati negli ultimi anni. Per rendere ancora più sontuosa la camera da letto, possiamo così optare per una testiera in velluto, e abbiamo la possibilità di giocare con forme, colori, motivi o ancora profondità. Il velluto verde, o magari con stampa floreale, dona un aspetto nature alla nostra camera da letto, ma non sottovalutiamo il giallo, un colore energico con cui arredare i nostri ambienti.

I colori di tendenza

Quali sono i colori di tendenza per il 2025? Per aiutarci ad arredare usando il velluto, abbiamo pensato di approfondire le tonalità che sono in trend al momento, così da trovare il giusto abbinamento senza fare errori. Troviamo le tinte calde ma anche quelle naturali, e per chi non ha paura di osare, allora le sfumature intense sono pronte a colorare i nostri ambienti e la nostra vita.

Naturalmente, visto che il Pantone dell’anno è il Mocha Mousse, troviamo tutte quelle tinte neutre calde, che quindi vanno dal beige al marrone, pronte a sorprenderci, da usare per il living: color cioccolato, miele, caramello o persino nocciola (e, no, non è la lista della spesa). Sono tutte tinte che ci colpiscono e che ci trasmettono sin da subito quell’intimità di cui abbiamo bisogno nelle nostre case.

Tra le tonalità molto in tendenza troviamo poi la terracotta, il giallo burro e tutti quei colori speziati che continuano a dominare decisamente la scena. In questo caso troviamo principalmente lo zafferano, la curcuma e il senape, tinte perfette per la nostra cucina. E se poi desideriamo un velluto wow, puntiamo ai rossi con sfumature blu e violacee, perché è la tonalità sofisticata giusta con cui esprimere il massimo del glamour.

Gli errori da non fare con il velluto

Dopo aver visto alcune delle tendenze con cui arredare casa con il velluto nel 2025, suggeriamo comunque di evitare determinati errori. Per quanto sia raffinato e regale, il rischio è di eccedere: molto meglio scegliere una tavolozza cromatica e non tradirla persino nei minimi dettagli. Per quanto riguarda gli ambienti di casa migliori da arredare con il velluto, troviamo la camera da letto e il living. Inoltre, sebbene questo tessuto sia opulento, invitiamo a mixarlo con il design moderno per ottenere un effetto elegante, ma di certo non eccessivo.