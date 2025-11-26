Elodie, tensione al concerto: toglie bruscamente il cellulare ad un fan, ma era un giornalista

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

Elodie è una delle protagoniste assolute della scena musicale italiana e solitamente non sbaglia un colpo: icona pop, regina di stile e voce tra le più amate, riesce sempre a far parlare di sé, che sia per le sue canzoni, per i suoi look o per la storia d’amore con Andrea Iannone. Impegnata in un tour che la sta portando a toccare diverse tappe lungo lo stivale, la cantante ha attirato su di sè l’attenzione del web per un motivo inaspettato: durante uno degli ultimi concerti, tenutosi a Messina, si è resa protagonista di un gesto improvviso, ovvero un telefono tolto bruscamente ad un fan. L’accaduto è subito stato immortalato in un video diventato immediatamente virale: da serata di musica a caso social il passo è breve e così, in queste ore, non si fa che parlare dell’accaduto soprattutto perché, come si vocifera, il “fan” non sarebbe un ammiratore qualunque.

Elodie toglie il cellulare ad un fan invadente: il gesto stizzito diventa virale

Regina dei palchi e dei red carpet, Elodie sta vivendo un momento d’oro sia dal punto di vista professionale, che da quello amoroso: innamoratissima del suo Andrea Iannone, che proprio qualche giorno fa ha parlato estasiato di lei in un podcast, la cantante sta riscuotendo enorme successo anche con il suo tour Elodie Show 2025.

E proprio in una delle tappe in Sicilia, precisamente a Messina, Elodie si sarebbe trovata al centro di un acceso episodio che, in poche ore, ha scatenato il web. Mentre era sul palco esibendosi nell’ormai iconica Black Nirvana, con la coreografia nella vasca con l’acqua, alcuni spettatori delle prime file avrebbero alzato il telefono per filmarla da vicino.

In particolare uno di loro si sarebbe spinto troppo oltre, filmandola troppo da vicino, un gesto che la cantante non ha preso bene e se all’inizio, da grande professionista, ha fatto finta di niente, dopo poco non ha resistito all’eccessiva invadenza del gesto e, stizzita, ha reagito con decisione, strappando il cellulare dalle mani del fan che la stava filmando e facendolo letteralmente volare via.

Inutile dire che il video del gesto è stato prontamente ripreso da un altro fan che non ha perso tempo a caricarlo sui social, facendolo diventare subito virale. L’inconveniente accaduto a Messina però non è finito qui perché il fan preso di mira da Elodie in realtà non sarebbe stato un ammiratore zelante, bensì un giornalista.

Elodie e il cellulare “fatto volare”: lui rivela d’essere un giornalista e si difende

Le prime ricostruzioni lo avevano dipinto come un fan invadente, uno di quelli che oltrepassano il limite del rispetto e dell’intimità tra artista e spettatore. Un po’ come quando era capitato a Shakira durante l’esibizione in un locale. Ma a cambiare completamente la prospettiva sull’episodio ci ha pensato lo stesso protagonista che non era un fan qualunque, bensì un giornalista di cronaca locale.

Si tratterebbe infatti di Antonio Caffo, un giornalista di Messina Today mandato al concerto proprio per testimoniare e raccontare lo spettacolo: “Sono entrato da fotoreporter accreditato” si è difeso l’uomo scrivendolo sulla testata per cui lavora. “Con una decina di colleghi abbiamo seguito i primi quattro brani dell’artista e poi via: dunque poter scattare foto e riprendere anche video. A questo punto mi viene il sospetto che Elodie non fosse al corrente della presenza di noi rappresentanti della stampa sotto il palco” ha dichiarato sorpreso e costernato per l’accaduto.

Il suo racconto capovolge dunque la situazione, suggerendo che il tutto sia nato da un grosso equivoco. Sui social però le reazioni sono spaccate tra chi plaude a Elodie per aver preso posizione e difeso la propria privacy e chi, invece, accusa la cantante di essere eccessiva e di aver reagito in modo sproporzionato.

