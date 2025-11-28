Elodie, la dura risposta dopo la polemica del cellulare al concerto: “Roba orrenda”

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Elodie risponde alle polemiche sul cellulare al concerto

Elodie sta attraversando l’Italia con un tour che sta facendo impazzire i fan: coreografie mozzafiato, look magnetici e quell’energia che ormai è la sua firma. Un periodo intenso, che l’ha portata al centro dell’attenzione non solo per lo show, ma anche per un particolare momento di tensione catturato proprio sotto al palco.

Durante la tappa di Messina, infatti, un video diventato virale l’ha mostrata mentre scaccia via bruscamente il telefono di una persona tra il pubblico. Un gesto che ha acceso i social e che, a distanza di qualche giorno, Elodie ha scelto di commentare con una storia su Instagram.

Elodie, la replica alla polemica del telefono al concerto

Non è un mistero che Elodie, oltre a essere una delle cantanti più seguite del momento, sia anche un personaggio che non ha certo problemi a dire quello che pensa. Il suo lato più diretto e impulsivo è parte del suo modo di essere e stare sul palco, e alla data di Messina si è visto in modo evidente.

Tutto è iniziato durante un momento del concerto siciliano quando, dopo aver notato il telefono di una persona sotto il palco “troppo vicina”, si è avvicinata e ha fatto cadere a terra il dispositivo.

Il video, finito sui social nel giro di poche ore, ha subito diviso il pubblico: c’è chi ha trovato l’atteggiamento della persona che stava filmando troppo invadente e chi, invece, ha giudicato la reazione di Elodie esagerata.

A distanza di qualche giorno, mentre il tour prosegue, la cantante ha scelto di intervenire pubblicando una storia che sembra riferirsi proprio all’accaduto. Nessuna grafica, solo uno sfondo nero e una frase molto chiara: “Puntare il telefono in faccia senza neanche salutare è una roba orrenda. Torniamo agli abbracci e mettiamoci sto telefono nel c***”.

Un commento generale, non necessariamente rivolto al singolo episodio, ma abbastanza esplicito da far pensare che il momento di Messina abbia avuto un peso.

Elodie, chi c’era davvero dietro il telefono

Se è vero che le celebrità si trovano spesso a fare i conti con attenzioni che possono diventare fin troppo invadenti, in questo caso il contesto è un po’ diverso.

Il proprietario del cellulare, infatti, non è un fan qualsiasi: si tratta di Antonio Caffo, giornalista di Messina Today, presente alla tappa per lavoro con l’obiettivo di seguire il concerto e scrivere un articolo.

È stato lui stesso a raccontare l’episodio in un intervento sul giornale per cui lavora, spiegando che si trovava lì insieme ad altri colleghi per scattare foto e girare video della serata.

“A poca distanza dal palco (non sopra) ho iniziato a scattare foto e video come mi è stato concesso fino al quarto brano e lei come se fossi un fan di passaggio anche troppo invadente ha pensato bene di colpire il mio cellulare”, ha spiegato il giornalista.

“Perché lo ha fatto? Boh. L’accredito non fornisce la misura esatta tra il palco e le barriere e non sono salito su, non ho fermato la musica e la gioia di forse 4mila persone (le immagini parlano chiaro) ma ho solo fatto il mio umile mestiere per tentare di realizzare un buon prodotto”.

