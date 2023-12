Fonte: iStock Matrimonio in stile barbiecore

Complice il successo dell’omonimo film con Margot Robbie, lo stile Barbiecore è diventato protagonista assoluto anche in tema wedding. Il colore rosa, nei suoi toni più accesi, ha letteralmente invaso gli ambienti nuziali, rendendo anche i fiori d’arancio un momento frizzante e dinamico, in linea con lo spirito da sempre incarnato dalla celebre bambola della Mattel. State pensando di organizzare un matrimonio in stile Barbiecore? Ecco qualche suggerimento per voi.

Come organizzare un matrimonio in stile Barbiecore

Il Barbiecore è una tendenza che, complice il film Barbie con Margot Robbie, ha invaso i più svariati ambiti della nostra quotidianità, dalla moda al design. Si tratta di un trend influenzato, come suggerisce il nome, alla celebre bambola Mattel, che vede un trionfo di rosa shocking, tinte acide e colori scintillanti. Un matrimonio ispirato al film Barbie sarà quindi una cerimonia giocosa e romantica, in cui il colore rosa e materiali luminosi come glitter e strass saranno protagonisti assoluti.

Per quanto divertenti e vivaci possano essere delle nozze di questo tipo, il rischio di un risultato ‘eccessivo’è dietro l’angolo: la cosa più importante, quindi, è bilanciare sapientemente gli elementi. Secondo gli esperti, è fondamentale puntare ad un risultato equilibrato ed elegante, in cui le caratteristiche di una cerimonia sofisticata si fondano in un tutt’uno con quelle più divertenti del Barbiecore. L’impresa potrebbe rivelarsi tutt’altro che semplice, ma abbiamo stilato dei suggerimenti per aiutarvi nel difficile compito.

La palette di colori: non solo pink

Se state pensando di organizzare un matrimonio in stile Barbiecore, il primo elemento da tenere in considerazione è ovviamente la palette nuziale. Spazio quindi al rosa nelle sua tonalità più brillanti ed accese, ma l’opzione monocromatica non è l’unica da tenere in considerazione. Nell’allestire le decorazioni per la vostra cerimonia, ad esempio, pensate ad abbinare al pink dei colori neutri, come il nero ed il bianco, ma anche l’oro e l’argento. Il risultato sarà decisamente più glamour ed elegante, e non si correrà il rischio di trasformare il ricevimento di nozze in un evento troppo simile ad un compleanno o ad un baby shower.

La location di matrimonio perfetta

Cercare una location che ricordi in qualche modo il mondo di Barbie potrebbe non rivelarsi molto semplice. Dando uno sguardo alla pellicola diretta da Greta Gerwig, è impossibile non pensare ad una villa in stile Malibù: qualora il giorno del ‘sì’ sia previsto nella stagione estiva, è quasi imperativa la presenza di una piscina, da addobbare con dettagli rosa. Esistono comunque numerose strutture che potrebbero rivelarsi all’altezza della situazione: assicuratevi in ogni caso che gli spazi, tanto interni che esterni, siano piuttosto ampi, e che sia a disposizione vostra e degli ospiti anche una pista da ballo in cui scatenarsi.

Gli inviti ispirati al mondo di Barbie

Un matrimonio Barbiecore non sarebbe tale senza degli inviti per gli ospiti ad hoc. Per rendere tali le vostre partecipazioni di nozze, non possono ovviamente mancare dei dettagli rosa: sarebbe meglio scegliere un cartoncino bianco a cui aggiungere dei piccoli particolari pink, ma nulla vi vieta di optare per della carta color cipria o rosa pallido. Non sottovalutate, inoltre, l‘importanza del font: fatevi consigliare da un esperto di calligrafia per realizzare delle scritte che ricordino quelle del brand Barbie.

Stesso discorso per la stationery, ovvero la cancelleria che include menù, segnaposto ed escort card: optate anche in questo caso per gli stessi dettagli che caratterizzano gli inviti, così che tutto risulti perfettamente allineato.

Gli addobbi a tema Barbiecore

Per dare alle vostre nozze un tocco in stile Barbie, prestate particolare attenzione a colori e materiali con cui impreziosire la location. Per creare un’atmosfera più glamour, non puntate soltanto su nuance brillanti come rosa shocking e fucsia, ma bilanciatele con colori neutri come il bianco e l’avorio, oppure sfruttate le virtù dei colori complementari. Per quanto riguarda i materiali, invece, date spazio a tulle, pizzi e tessuti setosi, in particolare per quanto riguarda il table setting.

Pensate anche ad arricchire gli ambienti con pezzi unici ed originali. Qualche idea?Archi e ghirlande floreali (rigorosamente rosa) per impreziosire l’altare durante il rito o il taglio della torta, oppure un photo booth a tema impreziosito da accessori tipicamente Barbiecore, come occhiali da sole fucsia e sfondo scintillante. Provate anche ad applicare farfalle o piccole stelle su centrotavola e tableau de mariage.

A proposito di quest’ultimo, un’ottima idea potrebbe essere quella di nominare i tavoli con i titoli più famosi dei film di Barbie, come ad esempio: Barbie Raperonzolo, Barbie e lo schiaccianoci, oppure Barbie in viaggio nel tempo.

Gli outfit degli sposi: come Barbie e Ken

Impossibile non studiare nei minimi dettagli un look che riporti con la mente agli outfit della celebre bambola Mattel. Per quanto riguarda le spose, gli esperti consigliano di riservare il colore rosa ad un eventuale secondo outfit di giornata. Per la cerimonia, invece, via libera al tradizionale abito bianco, meglio se in versione principesca o con dettagli in pizzo e tulle. Chi vuole osare, tuttavia, potrebbe puntare su delle calzature rosa shocking, proprio come quelle iconiche di Barbie. Un ruolo centrale è inoltre rivestito dalle acconciature: qualora non siate delle fan della coda di cavallo, hairstyle Barbiecore per eccellenza, pensate ad impreziosire la vostra chioma con fiocchi, nastri o fiori.

E gli sposi? Anche in questo caso sarebbe meglio riservare look più moderni e scintillanti alla seconda parte del ricevimento. Al classico abito nero i futuri mariti potrebbero sostituire una giacca luminosa o un abito color rosa pallido, decisamente più adatto alla situazione.

La wedding cake tutta da… fotografare

L’angolo dei dolci potrebbe rivelarsi un’ottima soluzione per mettere in bella mostra tutto il vostro spirito da Barbie Girl. Per la torta gli esperti consigliano un modello a più piani, da decorare con pasta di zucchero e dettagli scintillanti, alla quale potrete aggiungere come cake topper delle versioni mini di Barbie e Ken. Per lo sweet table, invece, via libera a bon bon di colore rosa: in primis zucchero filato e macarons, ma anche cupcakes e piccole prelibatezze in stile bakery. E perché non completare il tutto con una golosissima confettata? Rigorosamente pink, s’intende.