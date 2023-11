Confettata di matrimonio, come allestirla in modo originale

Fonte: iStock Confettata di matrimonio

I confetti sono uno dei simboli irrinunciabili di ogni matrimonio, e da sempre occupano un ruolo speciale nel corso di una cerimonia nuziale. Tanto che, al termine del banchetto, molti sposi decidono di dedicare a questa dolce tradizione un angolo ad hoc: la confettata.

Insieme al lancio del riso e al taglio della torta, questa consuetudine è un simbolo di buon auspicio per tutti i futuri sposi, che ormai non possono più farne a meno. Ma come si può allestire in modo originale una confettata matrimoniale? E quali sono le alternative se non siete dei grandi appassionati di dolcetti? Scopritelo nella nostra guida.

Che cos’è la confettata

‘Confettata’ è il termine scelto per designare il buffet dei confetti, ovvero un angolo della location del ricevimento riservato ad una scenografica esposizione di dolcetti, che gli ospiti potranno gustare sul momento oppure portare con sé come piccolo presente. Si tratta di un momento allo stesso tempo goloso e conviviale: è infatti l’occasione perfetta per gli sposi per trascorrere in compagnia dei propri invitati gli ultimi attimi di una giornata indimenticabile.

Se fino a qualche anno fa i confetti venivano semplicemente distribuiti dagli sposi ai propri ospiti servendosi di un piccolo cesto o vassoio, oggi quasi tutti preferiscono dedicare un corner speciale alla degustazione di questi bonbon dal cuore di mandorla. Oltre che nella location del banchetto, in alcune regioni d’Italia la confettata viene allestita anche a casa degli sposi, dove alcuni ospiti possono recarsi per porgere gli auguri prima del rito religioso.

Le origini della tradizione

Così come nel caso del lancio del riso, anche la degustazione di confetti nel giorno del matrimonio è una tradizione con origini molto antiche. Nell’antica Roma, ad esempio, per celebrare le grandi occasioni si gustavano delle caramelle con un cuore di mandorla, spesso ricoperte con un composto di farina e miele. Un dolcetto che per molti aspetti ricordava i moderni confetti, la cui nascita si può collocare intorno al 1220 in Francia, nella città di Verdun.

La confettata come la intendiamo oggi, invece, è di origine italiana, e precisamente siciliana: è proprio qui, infatti, che i primi sposi decisero di sostituire la tradizionale distribuzione di confetti con un allestimento ad hoc.

Come allestire una confettata

Anche la confettata, così come il buffet dei dolci e le decorazioni della location nuziale, deve rispettare lo stile della cerimonia: per un matrimonio fairytale, ad esempio, potrete decorare il vostro angolo con colori pastello e delicati, mentre per una cerimonia cottagecore potrete sbizzarrirvi con confetti dai gusti ricercati che ricordino i sapori della natura. Qualunque sia il tema da voi selezionato, ad ogni modo, esistono alcune piccole regole da seguire affinché la vostra confettata risulti tutta da guardare (oltre che da gustare).

Varietà e tipi di confetti

I confetti sono chiaramente l’elemento centrale della confettata, e per sorprendere i vostri ospiti potete puntare su una grande varietà di gusti e colori: se fino a qualche decennio fa i confetti si distinguevano per il cuore alla mandorla o al cioccolato, oggi potrete invece scegliere tra decine di varianti, anche decisamente gourmet per i palati più raffinati. Puntare su tipologie anche differenti, vi aiuterà ad accontentare tutti gli invitati, evitando che qualcuno resti a bocca asciutta.

E’ comunque altrettanto importante accompagnare ciascuna varietà con un cartoncino esplicativo degli ingredienti, non solo per informare gli ospiti, ma anche per evitare situazioni spiacevoli in caso di allergie o intolleranze. A tal proposito, potrete scegliere diversi tipi di card esplicative, decorandole a mano o puntando su pezzi vintage in caso di un matrimonio retrò.

Quali contenitori scegliere

In quanto alla disposizione della confettata, come già spiegato in precedenza, è importante che sia in linea con lo stile e il tema della cerimonia. I dolcetti possono essere disposti in ciotole, sacchetti, contenitori in vetro o cristallo ed anche recipienti personalizzati.

Per rendere il tutto ancor più originale , ad esempio, potreste scegliere di trasformare dei semplici accessori per la casa in perfetti espositori: pensate ad una valigetta per un matrimonio a tema viaggio, o a dei barattoli da conserva o cassette in legno per un matrimonio cottagecore. Nulla vi vieta, tuttavia, di puntare su pezzi pregiati e preziosi se volete regalare un tocco ancor più chic al vostro angolo delle dolcezze.

La tradizione vuole, tuttavia, che gli ospiti portino con sé una manciata di confetti per avere un dolce ricordo della vostra giornata: molti sposi decidono di aggiungerne qualcuno alla bomboniera, ma nulla vi vieta di predisporre degli strumenti ‘fai da te’ con piccoli sacchetti che gli stessi invitati possano riempire con le proprie tipologie preferite e gustare comodamente a casa.

Le alternative golose alla confettata

Per quanto amanti delle tradizioni si possa essere, può succedere che alcuni sposi non prediligano i confetti, e vogliano sostituirli con una variante golosa altrettanto scenografica e suggestiva. Accanto al classico buffet dei dolci e all’immancabile taglio della torta, potete rimpiazzare la confettata con un candy corner, rendendo delle morbide e gustose caramelle degne sostitute di giornata. Tra le opzioni che potete selezionare ci sono smarties ed m&m’s, che condividono con i confetti forma e consistenza, ma che possono rendere ancor più colorato il vostro banchetto.

Tra i più degni sostituti dei confetti, è impossibile non citare il cioccolato: pensate ad un angolo interamente dedicato a cioccolatini e dolcetti, o, nel caso di un matrimonio a tema natalizio, anche ad una cascata di cioccolata calda da servire in una tazza fumante. Non sottovalutate, inoltre, le esigenze dei più piccoli: qualora tra gli invitati ci sia una nutrita compagine di ‘giovanissimi’, allestite un angolo ricco di caramelle gommose, zucchero filato o barrette kinder.

Siete dei grandi estimatori della bakery americana invece, non possono mancare nel vostro banchetto delle golosissime donuts, le classiche ciambelle colorate amate da Homer Simpson, oppure i marshmallow, ideali per rendere ancor più dolci le serate nuziali estive. Infine, per i palati più raffinati, un angolo dedicato all’alta patisserie, con una bella selezione di macarons, vi permetterà di ottenere un impagabile effetto scenografico e di conquistare anche i palati più difficili e raffinati.