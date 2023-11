Come organizzare un matrimonio a tema natalizio

Dagli addobbi al menù, scoprite come allestire una cerimonia nuziale in pieno stile natalizio

Fonte: iStock Matrimonio natalizio

Luci soffuse, vetrine scintillanti ed abeti decorati ad impreziosire case e strade: il Natale è senza alcun dubbio uno dei momenti più magici dell’anno, e potrebbe rivelarsi un validissimo alleato se state organizzando un matrimonio nel mese di dicembre. La vostra cerimonia potrà infatti contare su un’atmosfera unica nel suo genere, in cui la solennità dei fiori d’arancio si incontri con lo spirito della festa invernale per eccellenza. Ma come organizzare a perfezione un matrimonio natalizio senza strafare o scadere nella banalità? Ve lo spieghiamo nella nostra guida.

I dettagli perfetti per un matrimonio di Natale

Se state organizzando un matrimonio a tema natalizio, sappiate che nulla potrà essere lasciato al caso nell’allestimento della cerimonia. Ancor prima di decorazioni ed addobbi, prestate attenzione agli inviti per i vostri ospiti, che rappresentano un’ importante vetrina per la vostra cerimonia: che si tratti di partecipazioni online o cartacee, non abbiate timore ad impreziosirle con piccoli nastri, dettagli dorati o un piccolo ramoscello di vischio.

Per rallegrare gli invitati, invece, potreste regalare a ciascuno delle piccole campanelle al margine della cena, che li aiuteranno a calarsi ancor di più nell’atmosfera festiva. Infine, anche la bomboniera potrebbe essere un oggetto indissolubilmente legato al periodo natalizio: pensate ad una pallina finemente decorata a mano, ad una ricercata snowball o ad un puntale di cristallo, perfetto per rendere ‘prezioso’ anche l’albero di Natale più semplice. Se cercate infine una proposta ancor più originale, pensate a confezionare una serie di pacchetti, proprio come quelli che tradizionalmente vengono scartati il 25 Dicembre, regalandone uno a ciascuno dei vostri ospiti.

Le decorazioni perfette per nozze natalizie

Il primo particolare da curare nell’allestimento di un matrimonio natalizio riguarda sicuramente la scelta della palette nuziale: i colori invernali tra cui poter scegliere sono molti, ma sarebbe importante pensare anche all’inserimento di accenti neutri per evitare un effetto poco elegante. Più che i classici rosso e verde, quindi, pensate ad una variante più ‘glamour’ di queste nuance, come il borgogna e l’ottanio, oppure affidatevi ad oro ed argento affiancandoli a colori più freddi, come il blu. In questo modo, pur rendendo omaggio al Natale e alla sua atmosfera, le vostre nozze non perderanno l’allure solenne (e un po’ formale) che più si addice ad una cerimonia di questo tipo.

Dopo aver selezionato le nuance che preferite, potrete passare ad addobbi e decorazioni, cercando di abbinare allegria e calore delle feste ad uno stile chic ed elegante. Tra le opzioni più gettonate ci sono sicuramente ghirlande, ramoscelli di abete decorativi e vischio che possono essere utilizzati con parsimonia su pareti e soffitto. Via libera anche a fiocchi e coccarde, di colore rosso oppure in trama tartan. In ogni caso, non dimenticate di includere una gran quantità di luci: che si tratti di ghirlande luminose o piccole lampade, contribueranno a rendere l’atmosfera ancora più magica.

Oltre che la location del banchetto, potete pensare a personalizzare anche la cornice del rito matrimoniale: mai pensato di impreziosire l’altare con due abeti adornati a festa? L’effetto lascerà sicuramente a bocca aperta i vostri ospiti, e renderà ancora più speciale il vostro momento del ‘sì’.

Come allestire la mise en place

Anche il tavolo va, ovviamente, vestito a festa: oltre al colore di runner e tovaglia, prestate grande attenzione a centrotavola e segnaposto nuziale. Nel primo caso, potreste puntare su composizioni con fiori di stagione, fogliame o pigne e bacche, tra i simboli per eccellenza delle festività natalizie. In alternativa, anche candelieri, ghirlande e pittoresche snowball.

Fonte: iStock

Per quanto riguarda i segnaposto, invece, potete affidarvi a delle tradizionali cards, su cui scrivere con un font a tema o apporre dei dettagli ad hoc, oppure utilizzare delle tradizionali palline di vetro per indicare a ciascun ospite la sua seduta in modo assolutamente originale e fuori dagli schemi.

Infine, capitolo stoviglie: non abbiate paura di osare con posate dorate, piatti finemente decorati o bicchieri di cristallo. Saranno proprio questi ultimi a rendere estremamente scenografico il vostro banchetto di nozze, trasformandosi in una location a prova di fiori d’arancio e di …. scatti social!

Il menù ideale per un matrimonio di Natale

Non solo gli addobbi, ma anche il menù del banchetto deve essere adattato alle festività natalizie, includendo pietanze e drink tradizionalmente associati alle celebrazioni invernali. Per il vostro aperitivo di nozze, ad esempio, non potete fare a meno di servire cocktail a base di zabaione, menta piperita o mirtilli. Un’idea altrettanto originale, potrebbe essere quella di attribuire a ciascuna bevanda un nome ‘a tema’, scrivendolo su un apposito cartoncino.

Per quanto riguarda il cibo, invece, via libera alla creatività, a cominciare dalle entree: tartine, tramezzini e rustici possono essere facilmente realizzati a forma di albero o di stelle di Natale, contribuendo anche a creare un notevole effetto scenografico. Stesso discorso per il buffet dei dolci: sbizzarritevi con biscotti di pan di zenzero, roccocò, struffoli, cassata siciliana e tante altre delizie tipiche. Anche l’angolo dedicato alla confettata potrebbe ‘colorarsi’ di verde e rosso, oppure di confetti dorati o argentati.

Il look degli sposi a tema natalizio

Per quanto fedeli alle tradizioni si possa essere, anche gli outfit degli sposi dovranno in qualche modo ‘omaggiare’ il Natale e la sua atmosfera. Questo non vuol dire che i due festeggiati debbano stravolgere il proprio look affidandosi ad abiti colorati, ma semplicemente che possano preferire accessori e piccoli dettagli a tema. Per quanto riguarda le spose, quasi sicuramente nel mese di dicembre dovranno indossare qualcosa sull’abito per proteggersi dal freddo: perché non approfittare, allora, di una calda pelliccia? In alternativa, anche degli accessori per capelli a tema, come fermagli a forma di fiocco di neve o un vistoso fiocco potrebbe aiutarle nella difficile impresa.

Fonte: iStock

Gli sposi, invece, dovranno affidarsi ad una bottoniera di stagione, preferendo ai fiori bacche, agrifogli o piccole pigne. I più ‘audaci’, invece, potranno optare per un papillon con dettagli dorati o rossi, per tingersi, letteralmente, di Natale. Allo stesso modo, i coniugi potrebbero richiedere a tutti gli invitati di inserire nel proprio outfit un piccolo particolare a tema ‘Christmas’: d’altro canto, le festività, passano anche dalla moda.