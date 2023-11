Fonte: iStock Inviti per matrimonio

La rivoluzione digitale ha inevitabilmente conquistato anche il mondo del wedding, e sono moltissimi gli sposi che decidono per le loro nozze di affidarsi a degli inviti per matrimonio online. Personali, rapidi e decisamente economiche, le partecipazoni in formato digitale sembrano destinate a sostituire del tutto quelle cartacee. Eppure, anche quando si tratta di inviti per matrimonio online, ci sono delle piccole ma semplici regole da rispettare: scoprite nella nostra guida tutto quello che c’è da sapere.

Inviti per matrimonio online: cosa sono e come funzionano

La tradizione nuziale prevede che gli sposi affidino i loro inviti di matrimonio ad un formato elegante, da stampare su carta pregiata e consegnare agli invitati ad almeno tre mesi di distanza dalla cerimonia. Eppure, anche in questo caso, la consuetudine sta lasciando spazio all’innovazione: sempre più coppie scelgono dei pratici inviti elettronici, da inviare via e-mail oppure attraverso piattaforme di messaggistica elettronica come WhatsApp.

Esistono moltissimi portali che mettono a disposizione schemi e template per creare dei biglietti che rispettino a pieno il gusto e lo stile di tutte le cerimonie: in pochi e semplici clic avrete a disposizione le partecipazioni dei vostri sogni e sarete pronti a spedirle nel modo più semplice e veloce possibile.

Quali sono le differenze con gli inviti tradizionali

Nonostante la rapidità e la grande efficienza degli inviti elettronici, molte coppie continuano a preferire le varianti tradizionali per le loro nozze. In linea di massima, infatti, le partecipazioni tradizionali sono più eleganti, e risultano ancora l’opzione perfetta se volete restare fedeli alla tradizione. Gli inviti vengono infatti stampati su cartoncino pregiato color di colore bianco o beige, su cui inscrivere il proprio messaggio con calligrafia elegante o con un carattere tipografico inglese. La busta viene quindi sigillata, e sulla sua superficie viene trascritto il nome della famiglia destinataria.

Le partecipazioni online, invece, prevedono due possibilità: da un lato si possono scegliere delle card che ricordino per forma e tipologia i biglietti stampati; dall’altro, si può invece optare per un semplice bigliettino personalizzato. Non esistono regole per quanto riguarda font, colori e grafica: potete scegliere quello che preferite, a patto che rispetti lo stile e il tema della vostra cerimonia. Si tratta di un’opzione anche etica e sostenibile, particolarmente apprezzata dalle nuove generazioni, piuttosto attente al fattore green.

Qualunque tipo di partecipazione preferiate, potete decidere se realizzare gli inviti da soli oppure affidarvi ad una tipografia, che si occuperà anche della loro consegna.

Come realizzare dei perfetti inviti di matrimonio online

Proprio come le partecipazioni cartacee, anche quelle digitali devono raccogliere le informazioni essenziali della cerimonia di cui i vostri invitati devono assolutamente essere a conoscenza. E’ importante quindi che siano ben indicati i nomi degli sposi, il luogo e la data della cerimonia. Affinché i dettagli non vengano dimenticati, potete dare agli ospiti la possibilità di scaricare le partecipazioni, così da averle sempre a portata di smartphone, oppure potete linkarle al vostro sito di matrimonio qualora abbiate deciso di realizzarne uno.Nulla vi vieta di inviare anche un save the date a poche settimane dalle nozze, così da esser certi che tutti abbiano ben a mente le informazioni principali dei vostri fiori d’arancio.

In quanto alla realizzazione vera e propria degli inviti, potete affidarvi ad una delle numerose piattaforme online specializzate che mettono a disposizione degli utenti template e font differenti per realizzare i loro inviti in pochissimi clic. Qualora non siate particolarmente bravi con la grafica digitale, potete anche affidarvi a modelli già pronti da editare semplicemente con le vostre informazioni. Infine, se non volete rinunciare all’eleganza delle partecipazioni cartacee abbinate alla praticità del digitale, potete invece rivolgervi ad un esperto grafico, che realizzerà per voi dei bigliettini ad hoc.

Come recapitare una partecipazione online

Esistono diversi modi di recapitare degli inviti online agli ospiti del vostro matrimonio: tutte le soluzioni sono piuttosto rapide, e particolarmente indicate se avete parenti ed amici lontani. Ecco quali sono le più gettonate: