Fonte: IPA Matrimonio natalizio

Nonostante la scelta dei futuri sposi ricada spesso sulla primavera e sull’estate, anche l’inverno può rivelarsi una stagione molto suggestiva in cui celebrare il proprio matrimonio. Scegliere i mesi di Dicembre, Gennaio e Febbraio per i propri fiori d’arancio può regalare molte sorprese, soprattutto in termini di allestimenti e colori. Se infatti da un lato è vero che il rosso e il verde, specie con il Natale alle porte, siano delle opzioni quasi scontate, dall’altro ci sono molte altre tonalità perfette per addobbi ed inviti nei mesi più freddi dell’anno. Siete alla ricerca di suggerimenti cromatici? Scoprite quali sono le palette di colori migliori per un matrimonio invernale.

Matrimonio invernale, come scegliere la palette perfetta

I matrimoni invernali stanno lentamente conquistando il cuore di moltissime giovani coppie. A renderli particolarmente appetibili sono l’atmosfera magica e la possibilità di scegliere una location da sogno a prezzi sensibilmente ridotti rispetto all’estate. E poco importa se la sposa dovrà necessariamente indossare qualcosa sul suo abito per proteggersi dal freddo: a compensare i piccoli inconvenienti di stile ci pensano allestimenti ed addobbi, che possono essere realizzati nei colori tipici della stagione.

A farla da padrone sono ovviamente le tonalità ‘fredde’: pensate a quelle metalliche, all’argento, oppure alle tinte legate alle festività di stagione come Natale, Capodanno e il giorno di San Valentino. Nella scelta della vostra palette, tuttavia, tenete in considerazione anche quali fiori invernali avete intenzione di scegliere per la cerimonia, il tipo di location indicata per il banchetto e lo stile che meglio identifica i vostri fiori d’arancio: è importante che ‘tutti i tasselli del puzzle’ risultino perfettamente in sintonia tra di loro per una cerimonia perfetta e coerente anche da un punto di vista estetico. Una volta raccolta queste informazioni, sarete pronti per selezionare la vostra palette nuziale perfetta.

Quali sono gli abbinamenti più gettonati

Per regalare un’allure indimenticabile alle vostre nozze invernali, basterà scegliere due o tre tonalità da abbinare sapientemente: ecco alcune tra le più gettonate.

Marrone e ruggine, per le nozze minimal

Se sognate un matrimonio in stile minimal, la scelta dovrà inevitabilmente ricadere su tinte neutre. Ma il total white non è l’unica soluzione per un matrimonio invernale: anche nuance più calde, come il tortora, il cioccolato e il ruggine regaleranno un tocco di intimità alle vostre nozze, e si adatteranno perfettamente a dettagli di stagione come foliage, pigne o accenti con finta pelliccia.

Blu navy e color oro, i must dell’inverno

Il blu è uno dei colori più amati dalle coppie di futuri sposi per la sua inconfondibile eleganza. Per le vostre nozze invernali abbinatelo alle tonalità del giallo e del dorato. Se siete alla ricerca di un connubio ancora più glamour, invece,puntate tutto su blu navy e oro rosa: i vostri invitati resteranno a bocca aperta.

Oro ed argento, i classici delle feste

Ci sono colori più adatti alle feste dell’oro e dell’argento? Le tonalità golden e silver porteranno un’atmosfera magica a decorazioni e table setting: dalle posate ai centrotavola, dai candelabra ai vasi, sono moltissimi i dettagli con cui poter impreziosire i vostri fiori d’arancio. Aggiungete un pizzico di glitter e paillettes ed otterrete la combinazione perfetta per un matrimonio di Capodanno.

Verde smeraldo e bronzo per un matrimonio ‘scintillante’

Non volete rinunciare a tonalità brillanti e sofisticate? Abbinate al ricercato verde smeraldo dei dettagli color bronzo per una palette ideale per le feste. Qualche idea? Utilizzate lo smeraldo per gli abiti delle damigelle, ed abbinatelo a bouquet di eucalipto e candele dello stesso colore sui tavoli degli invitati.

Sfumature di viola e dorato, come un Royal Wedding

Nei mesi invernali colori scuri dalle venature gotiche, come il viola in tutte le sue sfumature, possono rivelarsi degli ottimi alleati di stile. Per i vostri addobbi puntate tutto sul malva, sul color melanzana o sul prugna, e impreziositeli con una spruzzata di oro o ottone per un aspetto lussuoso e regale.

Grigio, argento e salvia: i colori più chic

I colori freddi sono sempre una buona idea per un matrimonio d’inverno, a cui possono regalare una inconfondibile allure super chic. Combinare tonalità come l’ardesia e il salvia vi permetterà di ottenere un risultato allo stesso tempo fresco e festivo, che sia elegante ma non per questo eccessivamente solenne.

Rosso granata e verde ottanio, natalizi quanto basta

Sognate un matrimonio natalizio ma non volete che la vostra palette risulti troppo scontata? Ai classici rosso e verde preferite delle tonalità leggermente più scure, come il granata e il borgogna e l’ottanio o il verde foresta. Le vostre decorazioni non potrebbero essere più chic di così.

Beige, caramello e rosa: le tinte pastello perfette per l’inverno

Chi ha detto che i colori pastello non sono indicati nei mesi invernali? Partendo da un fondo bianco, che ricordi le distese innevate tipiche della stagione, divertitevi ad aggiungere dei tocchi di beige, rosa e color oro per regalare vivacità e romanticismo ai vostri fiori d’arancio.

Tinte neon per un matrimonio fantasioso

Lasciatevi ispirare dai coloratissimi ghiaccioli o dalle luci nordiche per trasformare il vostro matrimonio in un Paese delle meraviglie invernale. Aggiungere delle luci al neon renderà la location più psichedelica e divertente, e i vostri ospiti la adoreranno (senza contare quanto potrà beneficiare dell’effetto anche il vostro album fotografico di nozze).

Rosso e verde in pieno stile natalizio

Impossibile creare una lista di palette ideali per un matrimonio invernale senza inserire la scelta cromatica più classica. Puntare sul rosso e verde aiuterà i vostri ospiti a calarsi immediatamente nell’atmosfera festiva, ma è una scelta che va curata nei minimi dettagli. Poiché si tratta di due nuance che rievocano inevitabilmente il Natale, è preferibile non inserire decorazioni ad hoc per evitare che la componente natalizia prenda il sopravvento su quella matrimoniale. Preferite invece inserire altri dettagli che ricordino l’inverno, come fiori di stagione, lino scozzese o foglie di betulla.

Rosa e rosso, per le nozze più romantiche

La stagione invernale non si esaurisce con il mese di Dicembre. Se avete programmato il vostro ‘sì’ nel mese di Febbraio, approfittatene per omaggiare con la vostra palette di nozze la festa di S.Valentino. Come? Tingendo tutto di rosa e di rosso, ovviamente.