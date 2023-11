Dalle cappe alle mantelle, quali sono i migliori indumenti per impreziosire il vostro outfit nuziale in inverno

Fonte: iStock Una sposa con la pelliccia

Sposarsi nella stagione invernale può rivelarsi affascinante ed impegnativo allo stesso tempo. Se da un lato in termini di colori ed atmosfera i mesi più freddi dell’anno possono rivelarsi particolarmente suggestivi, dall’altro trovare un outfit nuziale adatto a temperature vicine allo zero non è affatto semplice. Molte spose non sono infatti disposte a rinunciare a generose scollature o braccia scoperte, e sarebbe per questo importante trovare dei soprabiti che possano sì proteggerle dal freddo, ma anche non tradire le loro esigenze di stile. State organizzando una matrimonio invernale e siete alla ricerca di un indumento da indossare sul vostro abito da sposa se fa freddo? Scoprite quali sono le migliori opzioni nella nostra guida.

Cosa indossare su un abito da sposa in inverno

Scegliere un perfetto abito matrimoniale nei mesi invernali potrebbe rivelarsi un’impresa piuttosto ardua per tutte le spose. Qualunque sia il look scelto, infatti, le future mogli si troveranno nella scomoda posizione di dover fronteggiare il freddo con un indumento che sì le riscaldi, ma che allo stesso tempo risulti elegante e glamour. In molte, quindi, scelgono di affidarsi a giacche e coprispalle per completare il loro outfit.

I fattori da tenere in considerazione nella scelta di un soprabito nuziale sono moltemplici, e se non si vuole correre il rischio di incombere in passi fasi sarebbe meglio non perderli di vista. La prima regola riguarda ovviamente il colore: la maggior parte delle spose opta per il total white, e preferisce quindi giacche e soprabiti di un candido bianco. Qualora vogliate leggermente distaccarvi dalle tradizioni, potete optare per l’argento, una nuance di sicuro impatto nei mesi invernali, così come il dorato.

Non sottovalutate l’importanza di uno stile omogeneo: prediligete anche per giacche e mantelle lo stesso materiale dell’abito, e assicuratevi che rispecchino eventualmente anche la linea del velo da sposa. Nel caso in cui abbiate optato per un abito principesco, ad esempio, il soprabito non potrà essere un pezzo dalle linee essenziali, così come per un modello sobrio ed elegante non è indicato un pomposo cappotto.

Infine, assicuratevi che l’indumento vi protegga effettivamente dal freddo: oltre ad essere esteticamente piacevole, è importante che vi aiuti ad affrontare le rigide temperature senza troppi problemi. Se infatti il rito nuziale e il banchetto si svolgono spesso in spazi interni, per gli shooting fotografici potrebbe invece essere preferibile una cornice outdoor. Per questo motivo, quindi, indossare qualcosa che copra braccia e spalle è quasi imperativo. Le opzioni tra cui scegliere sono molteplici ed eterogenee, sia che necessitiate di un leggero indumento sia che abbiate bisogno di proposte più pesanti. Ecco quali sono le più gettonate.

Mantelle o cappe

Eleganti e principesche, cappe e mantelle sono l’accessorio perfetto per le spose che sognano un matrimonio da favola. Realizzate su misura, le mantelle da sposa hanno il merito di proteggere nei mesi freddi e valorizzare l’abito allo stesso tempo: se da un lato infatti coprono spalle e braccia, dall’altro possono essere realizzate in tessuto trasparenti proprio per non nascondere le linee del vostro outfit. Rispetto alle mantelle, le cappe sono caratterizzate da una maggiore definizione: mentre le prime sono senza maniche e possono presentare solo una chiusura al collo, le seconde possono avere anche un’ampia apertura per le braccia, risultando decisamente più strutturate.

In entrambi i casi, si tratta di indumenti estremamente versatili: si possono scegliere in lana, raso o satin ma anche in pizzo o con dettagli e rifiniture per impreziosire ulteriormente il vostro look. In quanto alle lunghezze, si va dai modelli più corti, che arrivano alla schiena, fino a quelli extralarge fino si piedi. Molto gettonate sono inoltre cappe e mantelle con cappuccio o maniche a pipistrello, per un outfit dal tocco decisamente fiabesco e ricercato.

Sciarpe

Dimenticate i classici sciarponi di lana da nonna: nel giorno dei vostri fiori d’arancio anche un accessorio invernale tradizionalmente poco glamour può trasformarsi in un indumento dal fascino irresistibile. Ideali per coprire scollature e braccia quando le temperature sono piuttosto basse, le sciarpe da sposa sono realizzate con tessuti preziosi e bordature ricercate: potete scegliere tra perle, fiori e addirittura piume se volete regalare un pizzico di audacia anche ai look più semplici.

Coprispalle o stole

Tra i ‘must’ irrinunciabili per le spose d’inverno ci sono ovviamente coprispalle e stole. In lana o in pelliccia, questi indumenti avvolgono con eleganza spalle e décolleté, risultando un ottimo espediente per combattere il freddo senza minacciare l’eleganza del vostro abito nuziale. In poche semplici mosse, possono inoltre essere personalizzate in base alle vostre esigenze: dettagli gioiello, fini ricami, fili d’oro e d’argento, sono alcune tra le proposte più gettonate. Tutte da valutare per creare un perfetto continuum stilistico con il vostro abito da sposa.

Giacche o cappotti

Più che accessori, dei veri e propri indumenti per i vostri cambi look: se da un lato giacche e cappotti in lana, bouclé e taffetta hanno spesso il demerito di coprire il vostro abito, dall’altro ne accompagnano le linee, impreziosendo con dettagli sempre nuovi tutti i look nuziali. I modelli più amati sono quelli lunghi, realizzati con tagli vintage o ampie gonne per accompagnare anche le gonne più voluminose. Se volete ‘osare’, non sottovalutate la possibilità di un cappotto con coda, particolarmente adatto per gli abiti da sposa corti con cui creare un suggestivo gioco di simmetrie.

Pullover e maglioni

La scelta più pratica per un indumento da indossare su un abito da sposa? Probabilmente un pullover o un maglione, così da non incorrere in colpi di freddo. Non si tratta ovviamente di semplici articoli da maglieria, ma di indumenti pensati appositamente per i fiori d’arancio invernali: da scegliere rigorosamente nelle stesse tonalità dell’abito, questi capi possono tuttavia non essere l’opzione ideale per valorizzare il vostro outfit nuziale, di cui nasconderanno inevitabilmente scollatura e dettagli.

In alternativa, potete puntare su tessuti semitrasparenti, che lascino almeno intravedere le linee del vostro vestito. In quanto a bottoni, tipo di collo e maniche, la scelta è molto ampia: in base allo stile della cerimonia potete optare per modelli semplici ed essenziali o per capi impreziositi con fili d’argento, ricami e bottoni gioiello.