Fonte: IPA Abiti da sposa corti

Nonostante la tradizione imponga alle spose abiti lunghi e principeschi, sono sempre di più le bride to be che scelgono di affidarsi a modelli corti e sbarazzini per il giorno del loro ‘sì’. Vivaci e originali, ma non per questo meno glamour, gli abiti corti sono la soluzione perfetta se volete restare fedeli alla vostra personalità anche sull’altare. Le opzioni, neanche a dirlo, sono moltissime: tutte le più importanti casi di moda specializzate hanno incluso nelle loro collezioni dei modelli ‘diversamente lunghi’, pensati per adattarsi a diversti stili e tipi di silhouette. Ma come scegliere l’abito da sposa corto migliore per voi? Scopritelo nella nostra guida.

Abito da sposa corto: perché sceglierlo

Glamour e vivace, sbarazzino e personalizzabile a seconda dei propri gusti: gli abiti da sposa corti sono una vera certezza per le spose che vogliono stupire anche nel giorno del loro ‘sì’. E sono perfetti tanto per il rito religioso o civile che per il banchetto di nozze: alla caviglia, lunghi fino al ginocchio o mini, questi modelli sono disponibili in numerosi colori e stili. Potete puntare su un modello minimal ed essenziale, composto da linee morbide e pochi accessori, oppure personalizzare il vostro outfit con dettagli gioiello, piume e pizzo.

Insomma, proprio come i modelli con gonne ampie e lunghe, anche quelli più corti possono essere modificati ed adattati allo stile della vostra cerimonia e alla vostra silhouette. C’è di più: rispetto ad un ingombrante abito principesco, possono rivelarsi molto più pratici, soprattutto se avete scelto di celebrare il vostro matrimonio in spiaggia oppure non volete assolutamente rinunciare a scatenarvi in pista da ballo. Nulla vi vieta, qualora vogliate restare fedeli alla tradizione, di scegliere un modello corto per il vostro cambio d’abito, o di affidarvi ad un abito da sposa trasformabile per coniugare romanticismo e glamour.

Quando scegliere un abito da sposa corto

Il look della sposa deve, per forza di cose, essere perfettamente in linea con lo stile della cerimonia organizzata. Un abito corto non sarà quindi ideale se avete pensato a delle nozze da favola, per le quali risulterebbe più indicato un abito pomposo e principesco, ma potrebbe invece essere una carta vincente se avete intenzione di celebrare dei fiori d’arancio in stile vintage. Assicuratevi che anche l’outfit dello sposo sia in linea con il vostro in quanto a stile, tessuto e colori dell’abito indossato.

Attenzione a non sottovalutate il fattore budget: diversi centimetri di stoffa in meno non necessariamente equivalgono ad un prezzo più basso. Per cui, se avete pensato ad un cambio d’abito, occhio a far quadrare i conti! Infine, non sottovalutate le temperature: un abito alla caviglia può essere adatto anche ad un matrimonio invernale o autunnale, ma minidress o tutine corte sono decisamente più indicate per l’estate.

Quale modello di abito da sposa corto indossare

Gli abiti da sposa corti, esattamente come quelli lunghi, sono disponibili in numerosi modelli e tessuti, anche molto diversi tra loro. Gli stilisti di moda bridal ne hanno inseriti molti nelle loro collezioni, proponendo valide alternative agli outfit più tradizionali. Ampi e romantici, aderenti e sinuosi oppure eccentrici e vicaci: se siete decise a puntare sul ‘corto’ non avrete che l’imbarazzo della scelta. Ecco alcune creazioni tra le quali poter scegliere, da personalizzare con accessori per capelli e gioielli, oppure valorizzare nella loro elegante semplicità.

L’abito alla caviglia in stile bon ton

Se amate la moda degli anni ’50 e ’60, potete scegliere un abito con gonna scampanata alla caviglia. Spesso caratterizzati da linea a trapezio, spalle scoperte o scollo Bardot, questi modelli sono passati alla storia anche per essere stati scelti da moltissime star per il giorno del loro ‘sì’. Un nome su tutti? Quello di Audrey Hepburn.

Fonte: Atelier Emé

Ma anche Nilufar Addati, testimonial di Atelier Emé, ne ha sfoggiato uno molto bon ton durante la sfilata del marchio.

Il minidress con gonna increspata

Riportano invece ai ruggenti anni ’20 i minidress con gonne increspate e dettagli sinuosi ispirati all’art deco. Le gonne si accorciano di parecchi centimetri per lasciare scoperte le gambe e giocare con linee originali e sofisticate allo stesso tempo.

Fonte: IPA

Un abito del genere non è affatto semplice da indossare, ma se amate il rischio e siete decise a stupire con un look all’avanguardia, questa opzione potrebbe fare al vostro caso.

Il tubino da sposa per tutte le stagioni

Nella sua versione ‘total black’ è considerato un capo irrinunciabile nel guardaroba di ogni donna, ma un tubino al ginocchio può rivelarsi anche una valida opzione davanti all’altare. Naturalmente potete scegliere sia modelli dalle linee essenziali che abiti impreziositi con dettagli in pizzo o bottoni gioiello.

Fonte: IPA

L’accessorio perfetto con cui completare il vostro outfit nuziale? Un elegante soprabito in raffinata seta o un vistoso cappello a tesa larga.

L’abito asimmetrico con strascico

Perché rinunciare all’eleganza di un abito lungo o alla vivacità di un minidress quando si possono avere entrambi? La soluzione perfetta se siete delle eterne indecise è un abito dalle linee asimmetriche, che abbina ad una gonna corta un elegante strascico posteriore.

Fonte: IPA

In molti casi, si tratta di un inserto staccabile, pensato per essere sfoggiato nel momento del rito ed essere rimosso per per i momenti più informali della cerimonia.

La mini-jumpsuit per le spose più seducenti

Siete alla ricerca di un abito sensuale ed originale allo stesso tempo? L’ideale per voi è una seducente mini-jumpsuit, caratterizzata da corpetto lavorato e pantaloncini (decisamente corti) nella parte inferiore, come quelli indossati da Paola Turani per Atelier Emé.

Fonte: Atelier Emé

Una scelta molto coraggiosa, sì, ma che potrebbe rivelarsi ideale se siete alla ricerca di un cambio d’abito che lasci i vostri ospiti a bocca aperta.

Il fascino minimal del minidress con scollo a cuore

Se avete organizzato un matrimonio minimal e cercate un abito che incarni perfettamente lo stile della vostra cerimonia, potete affidarvi ad un minidress bianco dalle linee essenziali. Ne esistono con e senza maniche, a seconda della stagione in cui sia previsto il ‘sì’, ma il modello più gettonato prevede un suggestivo scollo a cuore nella parte superiore.

Fonte: IPA

Da abbinare a guanti da sera e scarpe decollete per un look semplice ma di sicuro impatto.