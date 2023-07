Come organizzare un matrimonio in estate

Fonte: Shutterstock

L’estate è la stagione più popolare per convolare a nozze. Prima di partire in quarta e voler organizzare a tutti i costi un matrimonio estivo, però, è necessario organizzare tutto nei dettagli e pensare non solo al proprio benessere ma anche a quello dei propri invitati.

Infatti, soprattutto negli ultimi tempi, il matrimonio in estate è diventato un evento sfidante a causa delle temperature molto alte. Non solo il surriscaldamento globale che fa arrivare la colonnina di mercurio oltre i 30 gradi anche in alta montagna ma anche i cambiamenti climatici che non permettono di escludere la possibilità di piogge torrenziali anche ad agosto.

Dopo questa premessa è facile comprendere come il matrimonio in estate richieda una organizzazione capillare, con tanto di eventuali piani alternativi, per la riuscita del proprio sogno d’amore. L’estate è, senza dubbio, la stagione preferita di molti ma sa essere stancante, impegnativa e anche costosa. Di seguito, approfondiremo alcuni dei temi più caldi per facilitarsi le cose.

Perché ci si sposa in estate

Molti sposi decidono di celebrare il loro matrimonio in estate per diversi motivi. Il primo è sicuramente il fattore meteorologico: c’è meno rischio di pioggia, le giornate sono più lunghe. Le temperature più calde e piacevoli possono contribuire a creare l’atmosfera per il matrimonio, specialmente se la cerimonia si svolge all’aperto.

Anche se potrebbe fare molto caldo, il ventaglio di location tra cui scegliere potrebbe essere più ampio. Chi ha sempre sognato di scambiarsi le promesse in riva al mare, probabilmente vorrà farlo in estate. In estate, molti paesaggi sono in piena fioritura e gli spazi esterni possono apparire più belli e colorati. Questo può fornire una cornice suggestiva e romantica per il matrimonio, specialmente se si svolge in giardini, parchi o location panoramiche.

Inoltre, fattore frivolo ma non meno importante, potrebbe essere molto più vasta la scelta di abiti da indossare, sia per gli sposi che per gli invitati, i quali possono dire addio a soprabiti e cappotti per sfoggiare i loro look migliori.

La scelta del periodo estivo è dettata, molto spesso, anche dal fatto che sia gli sposi che gli invitati possono concedersi più ferie. Soprattutto se i parenti e gli amici vivono lontani, l’estate è il momento ideale per i ricongiungimenti familiari.

Naturalmente, nell’organizzazione capillare di un matrimonio estivo si dovranno tenere da conto anche tutti i possibili svantaggi di un evento di questo tipo, cercando di arginarli con tutti gli accorgimenti possibili, preventivamente previsti.

Matrimonio estate: fissare la data, l’orario e la location

Se si dovesse decidere di sposarsi in estate, gli sposi potrebbero dover fissare la data con molto anticipo, soprattutto se ci tengono ad una location in particolare. Ciò è dettato proprio dal fatto che la bella stagione è il periodo più gettonato per gli eventi e molte strutture/chiese potrebbero essere prenotate già da molto tempo. Le idee per un matrimonio estivo si sprecano ma bisogna poi valutarne la fattibilità in termini di raggiungibilità, caldo e tariffe. L’estate, infatti, essendo considerata alta stagione per i matrimoni (ma anche per le vacanze) potrebbe incidere parecchio sul costo totale dell’evento.

Dopo aver fissato la data e la location bisognerà pensare ad un orario consono. Ad esempio, sarebbe meglio evitare di sposarsi nelle ore più calde. Ecco perché molti matrimoni estivi vengono celebrati nel tardo pomeriggio e sconfinano fino a sera. In alternativa, se è possibile, si potrebbe scegliere la mattina presto.

Per facilitare l’accesso degli ospiti ai vari luoghi della cerimonia si potrebbero prevedere per loro dei transfer. Si tratta di mezzi comuni pattuiti dagli sposi che evitano agli invitati di impazzire nel traffico o girare alla ricerca di parcheggi (se la location non è di facile accesso). I transfer sono irrinunciabili soprattutto se tra gli ospiti ci sono molte persone anziane ma anche se, ad esempio, il matrimonio si celebra in location particolari e molto affollate come in Costiera Amalfitana, a picco sul mare.

A questo punto, dovranno essere inviati gli inviti e le comunicazioni. Considerando che l’estate è una stagione di viaggi e vacanze per molte persone, gli inviti dovrebbero essere inviati con largo anticipo. Gli sposi dovrebbero assicurarsi che gli ospiti siano informati riguardo alle attività e alle necessità dell’evento, come abbigliamento adeguato al clima estivo.

Anche in estate, possono verificarsi improvvisi temporali o piogge. Per questo, gli sposi non devono dimenticare di avere un piano di riserva per spostare la cerimonia o il ricevimento all’interno in caso di necessità.

Matrimonio estivo: scelta del menu

Anche se gli sposi dovessero essere amanti di cibi molto elaborati e molto calorici, per il proprio matrimonio dovranno fare inversione di tendenza. Il menu per un matrimonio estivo, infatti, dovrebbe rispecchiare, in tutto e per tutto, la stagionalità dei prodotti, la freschezza e la semplicità di preparazione.

Via libera a zuppe fredde come gazpacho, pietanze a base di pesce, tartare, sorbetti, semifreddi e frutta di stagione. Il pranzo o la cena non dovrebbero costringere gli ospiti seduti ad un tavolo per troppo tempo, meglio un’alternativa più breve e dinamica per servire il cibo. Ad esempio, il tema pic-nic con tanto di barbecue potrebbe essere un’idea.

Anche la torta nuziale dovrebbe essere adeguata al clima. Un gigantesco dessert multipiano, anche se conservato in frigorifero, potrebbe non reggere al taglio. Meglio delle mono porzioni o una torta a base di frutta.

Assicurati che ci siano abbondanti bevande rinfrescanti disponibili durante tutto l’evento, come acqua, limonata, tè freddo e cocktail estivi. Puoi anche considerare una stazione con bibite ghiacciate. In più, una scelta molto apprezzata potrebbe essere quella di far arrivare, già fuori dalla chiesa, granite o bibite ghiacciate per far riprendere gli ospiti prima di entrare nel vivo della festa.

Idee matrimonio estivo: allestimenti e strategie anti afa

Se dovesse fare molto caldo, non sarà possibile realizzare alcune tipologie di allestimenti che richiedono grandi quantità di fiori. A causa delle temperature molto alte e della stagionalità, molti fiori potrebbero non essere disponibili oppure appassire in fretta. Come alternativa, dunque, meglio scegliere piante erbacee o fiori tipici dell’estate come, ad esempio, i girasoli.

Soprattutto se l’evento si svolgerà di sera, una marcia in più alle decorazioni la potrebbero dare le candele e le luci decorative. Per intrattenere gli ospiti si può pensare al lancio delle lanterne o a qualche gioco pirotecnico da ammirare tutti insieme.

Ombrelli o tende per creare zone d’ombra, soprattutto per la cerimonia all’aperto, oltre ad essere funzionali potrebbero anche abbellire la location. Questo aiuterà a proteggere gli ospiti dai raggi del sole diretto e a rendere l’evento più piacevole. Come idea regalo per gli ospiti spiccano i ventagli personalizzati con il programma del matrimonio o i loro nomi, utili per rinfrescarsi durante la cerimonia all’aperto. Tra gli altri gadget le ciabattine infradito se la celebrazione dovesse avvenire in spiaggia o direttamente sull’erba.

Se il matrimonio si svolge in una location interna, assicurati che ci sia una buona ventilazione o un sistema di aria condizionata funzionante. All’aperto, potresti noleggiare ventilatori o nebulizzatori per mantenere un clima più confortevole. Non bisogna dimenticare di valutare anche il fattore insetti: chiedi di disinfestare e di mettere tutti i dissuasori necessari per evitare sgradite punture.

Come vestirsi al matrimonio in estate

Un matrimonio estivo dovrebbe permettere sia agli sposi che agli invitati di poter scegliere degli outfit più belli, senza che vengano coperti da soprabiti o cappotti. In realtà, il clima afoso delle estati degli ultimi anni potrebbe rendere la scelta di come vestirsi ad un matrimonio in estate parecchio ardua. Se da un lato, soprattutto la sposa, potrebbe amare pizzi e tulle, dall’altro si dovrebbe prediligere un abito più leggero e facile da portare.

Se non si vuole rinunciare alla propria idea di abito da sposa, con tanto di velo cattedrale e gonna da principessa, la sposa potrebbe prevedere un cambio d’abito più easy da indossare in location. Attenzione anche al make-up e all’acconciatura: per sopportare il caldo dovranno essere realizzate da professionisti del settore per reggere tutto il giorno.

Per lo sposo, via libera a colori più tenui (soprattutto se l’evento si terrà di giorno) e tessuti naturali. Se la cerimonia fosse informale, la giacca ad un certo punto dell’evento potrebbe essere tolta per lasciare lo sposo in camicia.

Anche gli invitati dovrebbero pensare ad un look quanto più fresco possibile, realizzato in tessuti naturali e traspiranti (lino, cotone, seta). Ciò non toglie che, in chiesa o alla sera, se il proprio outfit è molto scollato, bisognerà prevedere uno scialle o un coprispalle. Naturalmente, il look degli invitati dipenderà molto dall’eventuale dress code indicato eventualmente dagli sposi, e dalla location dell’evento. Se il matrimonio è sulla spiaggia, bisognerebbe evitare abiti troppo lunghi e tacchi vertiginosi.

Se la location fosse dotata di spiaggia o piscina, potresti chiedere agli invitati di portare con sé un costume da bagno. Ciò permetterà a chi lo vorrà di fare un tuffo rinfrescante dopo il taglio della torta.