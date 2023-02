Decorazioni, 5 alternative originali senza fiori

Fonte: Shutterstock

Il matrimonio è uno degli eventi più importanti nella vita di molte persone e ogni coppia cerca di renderlo speciale e unico in ogni modo possibile. Le decorazioni sono un elemento cruciale in ogni matrimonio e i fiori sono uno dei modi più comuni per decorare i luoghi salienti in cui sarà celebrata la funzione e offerto il ricevimento. Per prima cosa, la coppia dovrà scegliere un tema e, di conseguenza, tutte le decorazioni. Che sia un tema classico o più moderno, gli addobbi floreali rappresentano una delle prime cose da fare a cui gli sposi pensano, non appena scelgono le decorazioni per il proprio giorno speciale.

Tuttavia, ci sono molte altre opzioni creative e alternative alle decorazioni floreali. L’importante, per gli sposi, sarà quello di adattare le varie decorazioni non floreali al tema delle proprie nozze. Le decorazioni nuziali, anche se non floreali, lasceranno i tuoi invitati a bocca aperta per l’unicità e l’originalità che rappresentano. Sono tante le opzioni che stanno spopolando, anche sui social. Di seguito te ne illustriamo cinque.

1. Candele e luci

Le candele, intese come decorazione per il proprio giorno speciale, possono dare calore e suggestione all’evento! Per loro natura, infatti, le candele, con la loro luce calda, trasmettono a chi le guarda vicinanza, calma, pace e tranquillità. Non appena se ne accende una, si sprigiona subito la sensazione di essere a casa. Perfette sia per un rito civile che religioso, le candele si prestano alla realizzazione di diversi tipi di decorazioni.

Possono essere poste in vasetti da appendere ai rami degli alberi, se ci si sposa in un giardino e la festa si svolge dopo il tramonto. Oppure, possono essere l’unica luce che illuminerà la sala al momento del primo ballo degli sposi, se disseminate sapientemente in ogni angolo. Impossibile non pensare di usare le candele anche per fare da centro tavola, creando dei bagliori piacevoli anche per gustare i piatti della cena. La location dispone di uno specchio d’acqua? Potrebbe essere sfruttato per far galleggiare innumerevoli lucine su di esso. L’effetto wow è assicurato.

Perché non pensare di regalare come cadeaux de mariage delle candele ai vostri ospiti? Magari personalizzate e con le iniziali degli sposi incise sopra? Non c’è limite alle scenografie di luce e all’atmosfera che le candele sanno regalare. Del resto, in commercio esistono tante varietà di candele, tante quante sono gli allestimenti possibili utilizzandole.

Oltre alle candele vere e proprie, giochi di luce molto particolari possono essere creati anche con l’aiuto di candele al led oppure le luci ad energia solare, per una scelta ancora più sostenibile. Con una cascata di luci al led, rigorosamente bianco caldo, l’atmosfera di festa di una notte di mezza estate è assicurata. Tende di luci, tunnel perfetti per le foto, arricchiranno la location.

2. Elementi tematici

A seconda della stagione in cui si celebra il matrimonio possono cambiare le decorazioni e con esse, un elemento fondamentale del ricevimento: i centrotavola. Non sempre fa piacere realizzare centrotavola con i fiori. Anche perché questi potrebbero essere troppo profumati e disturbare il consumo delle pietanze. A seconda della stagionalità, infatti, il centrotavola matrimonio potrebbe cambiare aspetto.

A dicembre, durante le festività natalizie, il centrotavola del matrimonio potrebbe essere realizzato con delle sfere natalizie e diventare una vera e propria ghirlanda, in versione nuziale.

In autunno, il centrotavola di fiori sarà sostituito con uno che abbia il suo interno alcuni degli elementi chiave della stagione: foglie secche, grappoli d’uva o, perché no, qualche zucca, per un risultato ricco di colore. Nel periodo della primavera, quello più prossimo alla Pasqua, anche il centrotavola del matrimonio può essere a tema e, quindi costellato di uova decorative.

In estate, invece, soprattutto se fa tanto caldo, i fiori usati come decorazione potrebbero appassire presto. Meglio, dunque, correre ai ripari utilizzando altre decorazioni. Soprattutto se il ricevimento si svolge in una località di mare, gli sposi non dovrebbero lasciarsi scappare l’occasione di utilizzare elementi che ricordano la spiaggia, la flora e la fauna marina. Conchiglie, sabbia colorata e coralli potrebbero diventare il centrotavola perfetto.

Oltre al centrotavola, gli elementi tematici andranno ad arricchire ogni decorazione del matrimonio, che sia il segnaposto oppure il backdrop per la confettata, arrivando fino al tableau de mariage e le bomboniere. Per definire gli elementi tematici bisognerebbe lasciarsi guidare oltre che dalla stagionalità, anche dal tema prescelto dagli sposi. In un matrimonio a tema vino, ad esempio, potrebbe essere ancora più facile sostituire i fiori con altre tipologie di decorazioni che vanno dai tappi alle botti.

3. Paper Flowers

Persino il bouquet può essere realizzato utilizzando delle alternative ai fiori. Un esempio è costituito dai paper flowers che, se realizzati in modo sapiente, possono replicare in modo perfetto i fiori freschi. A seconda della carta utilizzata, i paper flowers possono restituire a chi li tocca anche l’esperienza tattile dei fiori creati da madre natura.

Oltre ad essere una scelta che consente ai fiori di durare per sempre e conservarli per ricordo, si potrebbe risparmiare anche qualche soldo. Inoltre, con i fiori di carta, si evita di dover fare i conti con la stagionalità e si potrà avere, anche in piena estate, il fiore che tanto si desiderava per le proprie nozze, senza rischiare che appassisca prima di pronunciare il fatidico sì.

I fiori di carta potrebbero sembrare una scelta cheap. In realtà, non è così. Anche in Italia, infatti, esistono diversi paper artist che, con le loro mani sapienti, potrebbero far diventare realtà i desideri in fatto di decorazioni matrimoniali degli sposi. Inoltre, pur avendo una storia antica, sono stati rilanciati di recente, da diverse maison importanti del lusso che li hanno resi parte integrante della loro comunicazione di prodotti.

4. Libri

Se l’idea degli sposi è quella di dare all’intero ricevimento, un aspetto più originale, allora si può pensare alle decorazioni fatte con i vecchi libri. I tomi potrebbero essere disseminati qui e la per la location, accompagnati da una macchina da scrivere antica. Magari, anche qualche foglio strappato qui e la potrebbe arricchire l’ambiente in modo decorativo. Un tocco di colore verrà dato da nastri di raso più o meno spessi.

Immediatamente, si verrà a creare, grazie alle decorazioni con i libri, un’ambientazione un po’ vintage, d’altri tempi, in grado di suscitare emozioni forti. I libri, da semplice decorazione, potrebbero diventare il fil rouge che lega tutto il matrimonio. Si inizia con le partecipazioni che potrebbero essere realizzate come se fossero la copertina di un romanzo. Si sceglie il lettering giusto, quello che accompagnerà anche il menu in sala, e si procederà all’impaginazione.

Il libro diventerà anche lo scrigno perfetto per custodire le fedi in chiesa, poco prima che vengano scambiate le promesse. Quest’ultima è tra le decorazioni matrimonio fai-da-te più replicate. Tant’è che sul web è possibile trovare tanti facili tutorial da seguire. Basta prendere un libro vecchio, magari con qualche pagina mancante.

Anche i tavoli potrebbero avere dei nomi dei libri che hanno accompagnato la storia d’amore dei protagonisti della giornata. E un libro potrebbe diventare il cadeaux de mariage che ogni ospite porterà a casa dopo la cerimonia.

5. Piante in vaso

Le decorazioni matrimonio possono essere costituite da piante vere e proprie piuttosto che da fiori recisi. I colori che un allestimento del genere conferirà alla vostra cerimonia saranno irreplicabili. Inoltre, le piante in vaso, potranno essere riutilizzate dal fiorista che ve le ha noleggiate oppure piantate. Ciò fa sì che questa tipologia di allestimento sia eco sostenibile. Senza dimenticare l’incidenza di tali decorazioni sul proprio portafogli. Le piante in vaso, infatti, possono arrivare a costare molto meno rispetto ai fiori recisi, anche perché potrebbero essere noleggiate.

Le piante in vaso medio andranno a comporre dei centrotavola molto gradevoli alla vista. Quelle con un vaso piccolo o molto piccolo, potranno diventare il cadeaux de mariage perfetto. Le piante in vaso grande o molto grande diventeranno le decorazioni di matrimonio per il giardino. Si può pensare di portare le piante anche in chiesa. Laddove il parroco acconsenta, si potrebbe pensare di creare, insieme al proprio garden designer, un’atmosfera simile a quella di una foresta.

Tra le piante in vaso preferite per le decorazioni matrimoniali spiccano le piante aromatiche (timo, rosmarino, alloro), tipiche della campagna e della macchia mediterranea. Esse sono reperibili sin dall’inizio della primavera e fino all’autunno inoltrato, spaziando dai vasi più piccoli (minimo 8 centimetri) a quelli più grandi (22 centimetri). Il plus è che, la maggior parte, può resistere anche al caldo e alla siccità. Lasciate nude in coccio o avvolte con dei tessuti naturali, daranno un aspetto molto rustico alle decorazioni nuziali.

Anche dei piccoli arbusti in vaso possono diventare delle decorazioni perfette. Ad esempio, le piante di agrumi e di ulivo che danno immediatamente un sapore mediterraneo, ricordando scenari estivi. Disponibili in diverse misure, anche bonsai, sono perfetti per allestire anche l’area esterna del ricevimento o persino la navata che la sposa andrà a percorrere.