Fiorista di matrimonio: come trovare quello perfetto

I fiori hanno da sempre un ruolo centrale in una cerimonia di nozze. Non solo compongono il bouquet della sposa, ma possono anche dare luogo a vivaci addobbi ed eleganti decorazioni. Affidarsi ad un fiorista di matrimonio, quindi, è molto importante per regalare un volto raffinato e senza tempo al giorno del vostro sì.

Un esperto professionista saprà infatti valorizzare al meglio gli spazi della vostra cerimonia, restando fedele al tema scelto e alla palette di riferimento. Ma come si trova un perfetto fiorista di matrimonio? E quali servizi offre? Ve lo spieghiamo in questa guida.

Chi è il fiorista di matrimonio

Insieme a fotografi e ristoratori, i fioristi di matrimonio sono tra i professionisti coinvolti nell’allestimento di ogni cerimonia che si rispetti. Si tratta di esperti in grado di progettare e realizzare elaborate composizioni ed addobbi con fiori e foglie: a contraddistinguerli, sono quindi una grande conoscenza degli elementi naturali ed un raffinato gusto estetico. In alcuni casi, possono lavorare anche in collaborazione con un wedding planner.

Se avete intenzione di affidarvi ad un fiorista per gli addobbi del vostro matrimonio, gli esperti consigliano di iniziare la ricerca fino ad un anno prima del sì: è infatti importante discutere con largo anticipo i particolari della cerimonia, soprattutto se avete intenzione di includere varietà floreali molto ricercate o realizzare elaborate scenografie naturali.

Scegliere il fiorista perfetto: come fare

Condividere lo stesso gusto estetico è fondamentale nella scelta di un fiorista, ma non è l’unico particolare da tenere in considerazione. Se state valutando diversi professionisti a cui potervi rivolgere, ecco come arrivare alla scelta di quello perfetto per voi.

Stabilite lo stile floreale del vostro sì

I fioristi sono dei veri e propri artisti, e come tali adottano metodi e teniche differenti. Alcuni sono specializzati nella composizione di centrotavola ed archi, mentre altri, più moderni, prediligono degli arrangiamenti piuttosto minimal. Proprio per questo motivo, è importante per gli sposi riuscire a trovare un professionista che non rispetti solo le loro esigenze in termini di budget, ma anche in fatto di stile.

Prima di arrivare ad una scelta, quindi, concedetevi un po’ di tempo per capire che tipi di bouquet, boutonnieres e centrotavola rispecchino maggiormente il vostro gusto, così che potrete spiegare chiaramente al fiorista la vostra idea di decorazioni floreali dei sogni.

Capite di cosa avete bisogno

I fioristi non si differenziano solo per lo stile delle loro composizioni, ma anche per i tipi di servizi offerti. Ad esempio, preferireste un professionista che non si occupi solo di centrotavola ma anche della decorazione di tavoli ed altare? Cercate qualcuno che possa soddisfare questa esigenza. A contrario, se il vostro wedding planner ha già provveduto ad allestire la location del banchetto, un fiorista semplice sarà più indicato per voi.

Inoltre, pensate agli specifici tipi di addobbi da richiedere: alcuni sposi sono piuttosto esigenti, e sognano composizioni che dal soffitto coprano la pista da ballo, oppure installazioni di grandi dimensioni. Progetti ambiziosi che non tutti i fioristi potrebbero essere in grado di realizzare.

Stabilite il budget

Prima di fissare appuntamenti con gli specialisti, gli sposi dovrebbero avere bene a mente il budget a propria disposizione. I costi dipendono da diversi fattori (stagione, tipo dei fiori scelti, tipo di addobbi) ma, in generale, le decorazioni floreali dovrebbero richiedere una cifra pari a circa il 10% del budget di un matrimonio.

Stabilite prima la somma da destinare agli elementi della cerimonia per voi prioritari, e poi decidete quanto realisticamente potrebbe essere investito per i fiori. Nulla vi vieta, tuttavia, di aumentare o diminuire la cifra in base ai preventivi a voi forniti dai vari fioristi consultati. Se ad esempio siete irremovibili sulla necessità di avere delle peonie nel vostro matrimonio autunnale, mettete in conto un piccolo extra.

Iniziate la vostra ricerca

Terminata la fase organizzativa, può iniziare quella della ricerca vera e propria: un perfetto fiorista di matrimonio dovrà essere capace di comprendere la vostra visione estetica, essere affidabile e rispettare i vostri requisiti in termine di budget. Dopo aver fatto una ricerca sulle attività della vostra zona, utilizzatene i social ufficiali per avere un’idea delle decorazioni realizzate da ciascun professionista per altre cerimonie.

Non sottovalutate, inoltre, il potere del passaparola: chiedete a dei vostri amici neosposi se abbiano delle raccomandazioni, oppure consultatevi con gli altri professionisti coinvolti nella cerimonia (wedding planner e fotografi) per conoscere i nomi dei fioristi con cui hanno lavorato meglio.

Fissate degli appuntamenti

Parlare di persona con i fioristi vi aiuterà a capire se possano o meno essere una buona opzione. Potete fissare una prima consultazione telefonica, ma sarebbe meglio recarsi di persona nel loro studio: oltre al confronto faccia a faccia, potrebbe rivelarsi molto vantaggioso osservare le composizioni floreali lì presenti, oppure vedere gli esperti direttamente all’opera.

Assicuratevi, tuttavia, di non arrivare impreparati all’importante incontro. Oltre alle domande che abbiate intenzione di porre, preparate per i fioristi le seguenti informazioni:

data di matrimonio

location di matrimonio

una stima approssimativa del numero degli ospiti

palette nuziale e tipo di fiori richiesti

una lista degli altri professionisti coinvolti nella cerimonia

Passate in rassegna le proposte di ciascun professionista

Dopo gli incontri, ciascun fiorista vi manderà delle proposte di decorazioni con i relativi costi. Se volete, potete fissare un secondo appuntamento per apportare delle modifiche al pacchetto proposto. Qualora non vi convinca affatto, invece, provate a chiedere di realizzarne degli altri più essenziali o più elaborati, a seconda di quella che sia la vostra idea di scenario matrimoniale perfetto.

Prendete la decisione finale

A questo punto, passate al vaglio insieme al vostro partner tutte le proposte e i preventivi ricevuti, e selezionate quella che maggiormente rispecchi le vostre aspettative. Il fiorista prescelto, preparerà per voi un vero e proprio contratto: prima di firmarlo, ovviamente, assicuratevi di leggerlo con estrema attenzione. Non sottovalutate le clausole relative ad opzioni di consegna, cancellazione e condizioni relative al meteo, oltre alle politiche di pagamento.

Controllate anche che tutti i dettagli da voi richiesti siano elencati nel documento, e apponete la firma: finalmente, sulla vostra checklist di matrimonio, potrete cancellare anche la voce relativa ai fiori, e prepararvi al prossimo step.