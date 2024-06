Quali fiori scegliere per un matrimonio in estate

Fonte: 123RF Un bouquet per un matrimonio estivo

Tra i vantaggi di un matrimonio in estate c’è senza dubbio la possibilità di scegliere tra moltissimi fiori di stagione per il proprio “sì”. Che siate alla ricerca di uno stile raffinato ed elegante, oppure di un tocco più rustico, esistono diverse tipologie di boccioli che potrebbero fare al caso vostro.

Siete indecisi su quali varietà selezionare per decorazioni e bouquet? Ecco quali fiori scegliere se state organizzando un matrimonio in estate.

Che fiori scegliere per un matrimonio in estate

Se state organizzando un matrimonio in estate, le temperature miti non saranno l’unico vantaggio su cui potrete contare. A differenza delle nozze invernali, infatti, quelle celebrate nei mesi di Giugno, Luglio ed Agosto si distinguono per la grande varietà di fiori di stagione a disposizione degli sposi. Per le coppie più tradizionali rose e garofani sono una vera e propria garanzia, ma non mancano varietà più originali per impreziosire i bouquet, come girasoli e dalie.

Nel periodo più caldo dell’anno, i fioristi non avranno grandi difficoltà ad accogliere le richieste dei propri clienti, e risulterà loro piuttosto semplice impreziosire ricevimento e rito con fiori freschi e profumati. C’è di più: vista la grande varietà di piante stagionali, i prezzi saranno anche più bassi, in quanto non si dovrà ricorrere ad importazioni da altri Paesi. Ma quali sono i fiori più adatti agli sposi d’estate?

La gardenia

Grazie al profumo deciso e alle dimensioni importanti, le gardenie sono i fiori perfetti per le boutonniere, ma potrebbero rappresentare anche una scelta singolare per un bouquet da sposa. Putroppo sono disponibili solo in colore crema o bianco, il che le rende poco adatte ai matrimoni più originali e vivaci. Attenzione anche a tenere questi fiori in un ambiente ben areato: pur prediligendo il caldo, non tollerano i raggi diretti del sole.

La fresia

Le fresie sono perfette se prediligete un’estetica più “campestre”: sono profumate, vivaci e si abbinano benissimo ad altri fiori di colore bianco o a piante verdi. Ne esistono in diverse sfumature, dal bianco al giallo, passando per arancione, rosso, blu, rosa e porpora. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti.

L’orchidea

Le orchidee sono i fiori preferiti per matrimoni eleganti, ma da dal sapore moderno. Non solo sono disponibili in moltissimi colori, ma anche in dimensioni e forme differenti. Attenzione, comunque, quando sarete chiamati a scegliere: ciascuna varietà si caratterizza per un profumo specifico, che può essere estremamente piacevole o troppo forte. Per i bouquet le spose prediligono tendenzialmente le orchidee bianche, ma anche sfumature di rosa o viola sono piuttosto gettonate. Infine, anche il prezzo può variare molto in base alla varietà da voi preferita: discutete con largo anticipo con il vostro fiorista, così da esser certi di non avere problemi di budget.

L’Iris

L’iris è particolarmente famoso per il suo vivace colore blu, ma è presente in natura anche in altre nuance, incluse rosa, giallo e bianco. Alcune varietà presentano anche delle particolari sfumature ombrate, che li rendono incredibilmente rari e suggestivi. Il profumo? Anche in questo caso, la situazione può essere molto differente: alcune tipologie sono quasi inodore, mentre altre potrebbero emanare una fragranza quasi fruttata.

Se state cercando un bouquet ricercato ed elegante, pensate a degli iris bianchi: oltre ad essere estremamente romantici, non hanno neppure un costo troppo elevato.

La dalia

Con la loro texture elaborata e la grande varietà di dimensioni, anche le dalie sono un’ottima soluzione per bouquet e centrotavola. Pur non distinguendosi per la profumazione, sono perfette se avete organizzato un matrimonio in stile rustico o cottagecore grazie alle loro numerose colorazioni: potete sceglierne di colore rosa, borgogna, arancione o bianco.

In virtù della grande popolarità, le dalie non sono tra i fiori più economici, ma garantiscono un sicuro effetto qualunque sia l’uso che decidiate di farne.

Il fiordaliso

Il fiordaliso è un fiore campestre dall’allure dolce e romantica, perfetto per aggiungere un tocco di colore a bouquet e decorazioni. L’azzurro è la nuance tradizionalmente associata a questi boccioli, ma ne esistono anche rosa, bianchi e marroni. Oltre ad essere piuttosto economico, il fiordaliso è estremamente delicato, e si sposa perfettamente con fiori d’arancio dal sapore vivace e stravagante.

Il Lisianthus

Sebbene siano spesso utilizzati prevalentemente come “riempitivi”, esistono delle varietà bellissime di Lisianthus che meriterebbero un posto d’onore nel vostro matrimonio. Alcune tiplogie di questi fiori sono talmente piene e voluminose che potrebbero essere scambiate per delle rose. Non essendo particolarmente profumati, i liasinthus sono indicati per le spose con l’olfatto più sensibile, e si adattano a diversi tipi di cerimonie, essendo disponibili nelle colorazioni rosa, bianco e anche verde.

La Tweedia

Piccola e delicata, la Tweedia è molto utilizzata per i bouquet totalmente bianchi oppure composti solo da foglie verdi. In virtù del profumo dolce e dell’aspetto semplice, questo fiore è molto indicato per i matrimoni in spiaggia o per le celebrazioni a tema nautico. I colori? Quello più popolare è sicuramente il l’azzurro, ma è disponibile anche in rosa e bianco.

La cosmea

Eterei e delicati, i fiori di Cosmos aggiungono movimento e dolcezza a bouquet e centrotavola. I più particolari sono di un profondo color cioccolato con sfumature rossastre, ma se siete alla ricerca di qualcosa di più semplice potate optare per le colorazioni rosa, viola, bianche o arancio. Attenzione al sole: teneteli in luoghi all’ombra se volete evitare che appassiscano.

Vista la loro versatilità, i cosmos si sposano bene con quasi tutti i tipi di cerimonie, ma sono particolarmente indicati per matrimoni in giardino come alternativa più moderna alle tradizionali margherite.

Il girasole

Simbolo per eccellenza dell’estate, i girasoli colpiscono per il loro aspetto vivace e brillante. Sono perfetti per matrimoni dallo stile rustico, ma si abbinano anche in composizione con altri fiori vivaci e colorati se siete alla ricerca di un bouquet che lasci il segno. Tradizionalmente associati al giallo, i girasoli esistono anche in arancione e rosso, con un profumo piacevole ma non troppo forte.

Per le spose che intendano ricreare un look dal sapore boho, questi fiori potrebbero essere degli ottimi alleati per impreziosire l’hairstyle, meglio se raccolto.