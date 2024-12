Come inserire il colore Mocha Mousse nel vostro matrimonio

Dai look alle decorazioni: ecco alcune idee per inglobare il colore Mocha Mousse nel vostro matrimonio

Ogni anno un nuovo colore di tendenza è pronto ad ispirare la nostra quotidianità, dagli abiti all’arredamento. Per il 2025, la nuance in questione sarà il Mocha Mousse, una calda tonalità di marrone che ricorda i bagliori del cacao, del cioccolato e del caffè.

Neppure il mondo del wedding resterà indifferente all’appeal del colore dell’anno scelto dal Pantone Institute, e se state organizzando le nozze nei prossimi 12 mesi, non potrete assolutamente ignorare i toni del marrone nell’allestimento. State cercando qualche idea per incorporare il Mocha Mousse nel vostro matrimonio? Ecco qualche suggerimento.

Che cos’è il colore Mocha Mousse

Per il 2025, il Pantone Color Institute ha scelto come Colore dell’Anno Mocha Mousse, una tonalità di marrone calda e ricca. Questa nuance ci coccola evocando le qualità deliziose del cioccolato e del caffè, e rispondendo al nostro desiderio di comfort. Si tratta di una tonalità che si colloca perfettamente nella nuova tendenza del quiet luxury, (lusso silenzioso) un concetto di eleganza e raffinatezza discreta, caratterizzato da uno stile sofisticato e minimalista che evita loghi vistosi e marchi esibiti.

Assisteremo quindi ad un ritorno a tinte più minimal e discrete dopo l’exploit dei più vitaminici Viva Magenta, derivante dalle tonalità del rosso, e Very Pery, molto simile al lilla.

Come inglobare il Mocha Mousse in un matrimonio

Vista la sua essenza elegante e neutra, il Mocha Mousse si sposa perfettamente con diversi settori di un matrimonio, dagli outfit alle decorazioni. Tradizionalmente associato alla stagione autunnale, questa nuance non sfigurerà nemmeno negli altri mesi dell’anno se correttamente abbinata.

Gli abiti di sposi ed invitati

Il Mocha Mousse potrebbe rivelarsi una scelta molto alla moda per gli abiti degli sposi. Puntare su uno smoking in queste tonalità, abbinandolo ad accessori color crema o di un marrone più scuro, vi permetterà di risultare estremamente eleganti e sofisticati in ogni stagione. Il Mocha Mousse si sposa infatti perfettamente sia con i tessuti più pesanti, come la flanella, che con quelli più leggeri, come il lino e il cotone.

Anche gli ospiti potrebbero scegliere questa nuance per i loro outfit, soprattutto nel periodo estivo: slipdress in seta o raso regaleranno ad amiche e parenti della sposa un’allure invidiabile. Per quanto riguarda la festeggiata, invece, il marrone potrebbe essere scelto soprattutto per gli accessori: sì a nastri, guantini e scarpe di questo colore.

Infine, gli abiti delle damigelle sarebbero perfetti in queste tinte, soprattutto se il sì è previsto nei mesi autunnali o se avete organizzato delle nozze in stile boho chic. Per i matrimoni primaverili, invece, continuate a puntare sui classici colori pastello.

Bouquet e composizioni floreali

Il bouquet della sposa, così come le decorazioni floreali scelte per le location del sì, possono essere impreziosite con varietà che ricordino il colore Mocha Mousse. Tra le più gettonate ci sono i Garofani Copper Extasis, che riflettono splendidamente il calore del marrone e sono perfetti per aggiungere profondità a una composizione floreale.

Tra le rose, le più adatte sono invece quelle da giardino color caramello, perfette per creare un’atmosfera elegante e romantica e, abbinate con altri fiori, anche per realizzare un bouquet. Promosse anche le Orchidee Mokara marroni e quelle Cymbidium color cioccolato: questi fiori aggiungono un tocco esotico alle vostre nozze, oltre a donare modernità e lusso alle composizioni. Infine, Calle e Anthurium marrone hanno una forma molto singolare e contemporanea.

I fiori citati si sposano molto bene con altre varietà di colore neutro, come l’avorio e il taupe, per bouquet dal tocco romantico. Se avete organizzato le nozze nel periodo invernale, provate ad impreziosire le composizioni con dettagli oro ed argento, oppure puntate su foglie di eucalipto per un bouquet dal sapore botanical.

Il menù e la torta nuziale

Il cioccolato e il caffé sembrano destinati ad essere re incontrastati delle tavole nuziali. Per il buffet dei dessert, quindi, via libera a cioccolatini di ogni forma, mousse e macarons. Anche per quanto riguarda la torta potete sostituire il tradizionale bianco con crema o glassa marrone, oppure scegliere delle guarnizioni in questi colori.

Pensate anche ad un angolo da dedicare a bevande calde e golose, soprattutto se avete organizzato i vostri fiori d’arancio nel periodo invernale: caffè fumante, cioccolata calda e mocaccino sono un’ottima idea per delle nozze dal tocco cozy. In estate, invece, spazio a smoothie e milkshake a nocciola, caffé o caramello, oltre al classico gelato.

La Wedding Stationery

Gli inviti per un matrimonio sono un importante biglietto da visita per qualunque tipo di cerimonia. Si può quindi optare per il colore Mocha Mousse per dettagli e buste, meglio se abbinati ad una carta di colore chiaro. Anche il font potrebbe essere scelto in queste tonalità per un matrimonio glamour ed elegante. Infine, per le bomboniere potete scegliere dei rivestimenti di color marrone chiaro, puntando su nastri, veli o piccoli fiori secchi.

Decorazioni e table setting

Il color Mocha Mousse si sposa benissimo con nozze dal tocco rustico o boho chic. Scegliete quindi location in cui l’elemento principale sia il legno, oppure puntate su questo materiale per definire accenti e dettagli. Funzioneranno benissimo anche in abbinamento a macramé, rattan, cotone e lino in tonalità chiare.

Se invece preferite un’ambientazione più sofisticata o tradizionale, potate utilizzare il Mocha Mousse per il rivestimento di divani, tende e tappeti. I colori con cui si abbina meglio? Il classico bianco, il rosa antico e il beige, soprattutto se avete deciso di celebrare il vostro ricevimento nuziale in una villa oppure in un resort.

Per quanto riguarda la mise en place, il colore Pantone del 2025 è perfetto per tavole in stile quiet luxury. Per le tovaglie si possono scegliere lino o seta nelle tonalità del marrone, abbinandole a posate oro o color crema. Anche calici e brocche possono essere utilizzati nelle varianti ambrate e marrone bull. Infine, per i centrotavola si può puntare su candele in tinta oppure scegliere tra i fiori già utilizzati per bouquet e composizioni floreali. Qualunque sia la vostra scelta, il risultato sarà un’ambientazione lussiosa e discreta, che i vostri ospiti difficilmente dimenticheranno.