Bottoniera per matrimonio: stili, fiori e come indossarla

Una composizione floreale per impreziosire l'outfit dello sposo: ecco come realizzare ed indossare una boutonnière

Fonte: iStock La bottoniera dello sposo

Di look matrimoniali si parla spesso. Ma se i riflettori sono quasi sempre puntati sulla sposa e sul suo abito, non bisogna comunque sottovalutare i dettagli di stile per gli outfit dei futuri mariti. Sono piccoli particolari a fare la differenza anche nei look maschili, e tra abiti, scarpe e gioielli un ruolo fondamentale spetta alla bottoniera.

Dei piccoli e variopinti fiori sul bavero della giacca possono impreziosire anche i look più semplici, ma realizzare una composizione floreale per un perfetto gentiluomo potrebbe rivelarsi molto difficile. State organizzando il vostro matrimonio e siete alla ricerca di una boutonnière nunziale che stupisca i vostri invitati? Scoprite nella nostra guida come indossarla, che fiori scegliere e su che stile puntare.

Cos’è la boutonnière

Il termine boutonnière viene dal francese, e indica letteralmente l’asola che si trova sul bavero sinistro delle giacche maschili. Col tempo, però, questo termine è passato ad indicare i fiori che vengono appuntati sul colletto dell’indumento durante cerimonie e occasioni importanti. Se in passato era tradizione utilizzare un bocciolo staccato dal bouquet della sposa per appuntarlo sulla giacca del suo futuro marito, oggi si preferisce invece creare una composizione ad hoc con l’aiuto di un fiorista.

Non bisogna tuttavia confondere il tradizionale ‘fiore all’occhiello’ con la boutonnière: il primo è infatti composto da un unico bocciolo sul bavero, nel secondo caso invece si tratta di una vera e propria composizione floreale, caratterizzata da due o più fiori anche di colori differenti.

Chi deve indossare la bottoniera

Ad indossare la bottoniera è essenzialmente lo sposo, che con questo piccolo dettaglio oltre ad impreziosire il suo outfit aggiunge un tocco beneaugurante alla cerimonia. Oltre al futuro marito, possono indossare questo accessorio anche gli invitati di sesso maschile più vicini agli sposi, ovvero:

I testimoni, che rivestono un ruolo di primaria importanza nel rito civile e/o religioso

I rispettivi padri e fratelli degli sposi, in qualità di invitati di rilievo alla cerimonia

I pagetti, qualora gli sposi ne abbiano scelti per la loro cerimonia insieme alle damigelle per portare le fedi nuziali all’altare

I figli della coppia, qualora i futuri sposi siano già genitori di un bambino.

In fatto di stile il galateo matrimoniale è piuttosto rigido: se lo sposo decide di non indossare la bottoniera, tutti gli invitati dovranno seguire il suo esempio non apponendo alcun fiore sulla propria giacca.

Dove e come si indossa la boutonnière

La tradizione prevede che la bottoniera venga appuntata all’altezza dell’asola della giacca al lato sinistro, vicino al cuore. Qualora l’abito non sia provvisto di un’asola, la composizione floreale potrà essere sistemata sull’indumento grazie al supporto di una spilla o di una piccola calamita.

Ricordate che la bottoniera non può essere indossata se avete optato per la pochette, ovvero il tradizionale fazzoletto nel taschino della giacca. I fiori non vanno nemmeno apposti se avete scelto un modello di giacca alla coreana o se vi sposerete in alta uniforme in un rito militare. In quest’ultimo caso, infatti, è prevista una certa formalità anche nello stile, che un dettaglio floreale andrebbe inevitabilmente a non rispettare.

Quali fiori scegliere per l’occhiello

La boutonnière può essere realizzata con diverse tipologie di fiori, ma in linea di massima sono preferibili quelli di piccole dimensioni. È altrettanto importante che i colori siano in linea con la palette cromatica della cerimonia e con il bouquet della sposa, e che lo stile rispetti il tema di nozze prescelto. Per un matrimonio cottagecore, ad esempio, potete puntare su fiori di campo, mentre per uno in stile fairytale una bottoniera con piccoli boccioli di rosa sarà perfetta.

Qualunque sia la vostra scelta, assicuratevi che gli altri invitati che la indosseranno siano in linea con lo sposo. Per una piccola differenziazione, possono puntare sulla stessa tipologia di fiore del futuro marito, ma di colore leggermente diverso. Vi state chiedendo come realizzare la vostra bottoniera? Ecco quali sono le tipologie di fiori più adatte per un look elegante ed originale allo stesso tempo.

Ranunculo, per uno stile classico

Considerato uno dei fiori migliori per le nozze invernali, il ranuncolo è perfetto per la bottoniera per moltemplici motivi. In primis le piccole dimensioni, in secondo luogo il colore bianco, che si adatta a tutti i tipi di abiti. Nulla vi vieta di abbinarlo anche a della gypsophila o a delle piccole foglie che impreziosiscano la composizione.

Roselline, per uno stile romantico

Dei piccoli boccioli sono la scelta perfetta per ornare un look nuziale. Disponibili in moltissime tonalità, dal classico bianco ad un romantico rosso, si adattano a cerimonie di diverso stile. Potete raccoglierle in composizioni di 2 o 3 fiori oppure abbinarle a della nebbiolina.

Fresie, per uno stile tradizionale

Le fresie sono tra i fiori più indicati per la composizione di una boutonnière dal sapore classico ed elegante. Da impreziosire con del foliage di stagione per un tocco ancora più glam

Muscari, per uno stile bucolico

Volete regalare un tocco di colore al vostro abito da sposo? Puntate sulle tinte vivaci dei muscari, alternandoli a dei rametti oppure a degli steli d’erba di pampas per un’allure più esotica.

Spighe di grano, per uno stile country

Ideali per i matrimoni nella stagione estiva, rappresentano un’ottima soluzione per chi non voglia rinunciare alla bottoniera mantenendosi semplice. Da abbinare anche a fiori di piccole dimensioni.

Piantine succulente, per uno stile esotico

Per i matrimoni estivi o in stile boho, valutate la possibilità di aggiungere al vostro occhiello delle piccole succulente. Non solo sempreverdi, ma anche dai colori vivaci.

Alternative originali ai fiori

Non solo fiori, ma anche decorazioni e dettagli di altro tipo possono impreziosire l’orlo di una giacca nuziale. Soprattutto se si è alla ricerca di una soluzione originale e alternativa. Nel caso di una boutonniere floreale, ad esempio, potete decidere di impreziosirla con nastrini o piccoli punti luce, che richiamino in qualche modo l’abito della sposa. In base al tema della cerimonia, inoltre, le opzioni possono diventare ancora più numerose.

Per un matrimonio in spiaggia o comunque ispirato al mare, potete regalare alla bottoniera un tocco marino con coralli, una conchiglia o una piccola stella marina. Se invece siete attenti all’ambiente, potreste scegliere dei fiori di cellulosa o in tessuto, o , perché no, osare con delle piccole piume.