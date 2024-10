Come organizzare un matrimonio a tema Halloween

Menù, decorazioni e look: ecco come organizzare un matrimonio ispirato alla festa di Halloween

Fonte: iStock Sposa ad Halloween

Con le sue atmosfere gotiche e la celebrazione del mistero, Halloween potrebbe rivelarsi un’ottima ispirazione anche per i fiori d’arancio. In particolare, se avete organizzato il vostro sì a fine ottobre, potrete attingere proprio all’immaginario della festa più spaventosa dell’anno per la vostra cerimonia.

Dalle decorazioni al look, sono davvero moltissimi i dettagli che vi aiuteranno a trasformare le vostre nozze in una vera e propria celebrazione misteriosa ed onirica. Volete organizzare un matrimonio ispirato ad Halloween? Ecco qualche consiglio per voi.

Location di matrimonio

La location di un matrimonio svolge un ruolo cruciale nel creare l’atmosfera di una cerimonia. Per enfatizzare il tocco gotico dei vostri fiori d’arancio, puntate quindi su una cornice dal sapore antico o circondata dal verde.

In Italia, ad esempio, potrete scegliere tra antichi castelli arroccati o tenute principesche, da allestire utilizzando una palette cromatica ad hoc e candele in gran quantità. Cimiteri o antiche Chiese sconsacrate offrono senza dubbio una suggestione senza pari, ma potrebbe rivelarsi piuttosto difficile ottenere i dovuti permessi per le celebrazioni.

Look da matrimonio ispirato ad Halloween

Scegliere un look per un matrimonio a tema Halloween può rivelarsi molto divertente: che siate alla ricerca di un outfit elegante, oppure di un ensemble dal sapore antico, le opzioni a vostra disposizione sono numerose.

Il look degli sposi

Invece del classico abito da sposa bianco, scegliete un look in nero. Se non avete paura di osare, puntate su abiti scuri in tulle, maniche a sbuffo e una tradizionale veletta a rete per un look degno dei migliori film di Tim Burton.

Se non volete invece rinunciare alla tradizione, potete valorizzare il vostro white look con modelli dal sapore gotico o vittoriano. Via libera, quindi, a corsetti, ampi colletti e pizzo in tutte le sue varianti.

Non dimenticate, ovviamente, accessori tematici. Qualche esempio? Orecchini o gemelli a forma di teschio, nastri e guanti neri.

Gli outfit delle damigelle

Per le vostre damigelle, invece, spazio all’arancione in tutte le sue tonalità: dal mandarino al ruggine, queste nuance sono da sempre associate ad Halloween e alle sue celebrazioni. In quanto ai tessuti, prediligete la seta, meglio se abbinata a scolli quadrati.

Il bouquet

I fiori sono un elemento chiave per quasi tutti i matrimoni, e possono rivelarsi degli ottimi alleati per creare un’atmosfera halloweeniana.

Fonte: 123rf

Per un bouquet autunnale a tema, puntate su boccioli dai colori scuri e varianti secche. Tra i più gettonati, cosmos color cioccolato, iris e clematide viola o rose color borgogna.

Gli inviti e la wedding stationery

Gli inviti di nozze sono un ottimo espediente per introdurre agli ospiti il tema scelto per il vostro sì. Nel caso di fiori d’arancio ispirati ad Halloween, quindi, utilizzate un font gothic su carta nera o bianca, e non dimenticate di inserire anche dei motivi tematici come corvi, piccoli gatti neri o teschi.

Per i segnaposti dei vostri invitati, invece, potete utilizzare delle carte dei tarocchi: sceglietele in base alla personalità dell’ospite in questione, che apprezzerà molto il vostro impegno.

Le decorazioni

Colori, accessori e table setting: le decorazioni sono probabilmente l’elemento più importante per ridefinire il look della vostra sala del ricevimento.

La palette cromatica

L’arancione è il colore più adatto ad un matrimonio a tema Halloween, ma non è l’unica opzione per gli sposi. Per un aspetto meno scontato e convenzionale, potete scegliere anche una palette neutra: provate, ad esempio, ad affiancare a delle zucche candele nelle tonalità del crema ed oro per un aspetto più glamour.

Se preferite uno stile più audace, puntate invece su nuance più scure, in primis sul nero. Scegliete quindi candele in questo colore da posizionare ai bordi delle navate, oppure delle tende scure alle spalle dell’altare. I vostri ospiti si sentiranno trasportati in una location infestata.

Infine scegliete il viola se siete alla ricerca di un effetto più mistico e regale. Potete abbinare questa nuance ai già citati nero e arancione, utilizzandola soprattutto per tovaglie e centrotavola.

Gli addobbi

In quanto alle decorazioni, le zucche, simbolo per eccellenza della festa, sono senza dubbio un vero e proprio must-have. Impreziosite l’altare con ortaggi di diverse forme e dimensioni, e scambiate i voti nuziali davanti ad un arco ricoperto di foliage.

Non sottovalutate, inoltre, il fascino dell’antiquariato. Impreziosite la vostra location di nozze con mobili in legno, sedie di colore nero o specchi intagliati. In quanto al table setting, invece, via libera a candelabri e bicchieri di cristallo. L’accessorio che non può assolutamente mancare? Un vistoso lampadario di cristallo ad illuminare la sala.

Il menù

Poiché probabilmente non mancheranno decorazioni a forma di zucca per il vostro matrimonio, pensate anche ad un menù che possa incorporare e rendere omaggio a questo sapore. Potete incorporare vellutate o spiedini di verdure tra le entré, oppure inserire un classico e gustoso risotto ai sapori autunnali tra i primi piatti.

La torta

Divertitevi anche con i dolci, da sempre un grande classico di Halloween: non possono assolutamente mancare mele caramellate, ciambelle, pan di zenzero o pasticcioni glassati. Dulcis in fundo, la torta nuziale: sceglietela di colore nero, con glassa al cioccolato.

Aperitivo e drink

Se avete pensato ad un aperitivo di matrimonio, non possono assolutamente mancare dei drink che racchiudano l’essenza della stagione. Pensate ad esempio a mela, zucca o cannella abbinate a bourbon, scotch, o brandy. Oltre ai diversi tipi di cocktail per l’aperitivo, potete divertirvi anche con bicchieri a tema. Potete optare per stoviglie a forma di scheletro, oppure decorate con piccoli fantasmi. Infine, non dimenticate di addobbare il bancone con fiori della stessa tonalità della sala.

L’ intrattenimento

Per regalare un tocco goth al vostro banchetto nuziale, pensate anche a della musica che richiami determinate ambientazioni. Un quartetto d’archi, un’arpa o un cantante lirico potrebbero essere la soluzione ideale se avete organizzato il vostro sì in un vecchio castello.

Provate anche ad offrire varie alternative ai vostri ospiti: organizzate, ad esempio, un angolo per la lettura dei tarocchi, oppure predisponete un photo booth a tema. Giocate con sagome di scheletri, cappelli da strega e denti da vampiro per regalare qualche scatto simpatico ai vostri amici e parenti.