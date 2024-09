Abito da sposa, come riutilizzare quello della mamma

Fonte: iStock Una sposa con la madre

Molte spose decidono di riutilizzare l’abito da sposa della propria mamma un po’ per tradizione, un po’ per scaramanzia. Se alcune scelgono di indossarlo, magari apportando delle piccole modifiche, altre preferiscono invece usarlo in maniera differente all’interno della propria cornice nuziale.

Numerose future mogli sono decise a compiere questo gesto d’ amore per onorare i sacrifici delle proprie madri, anche se in molti casi l’impresa potrebbe rivelarsi piuttosto difficile. Il passare degli anni potrebbe infatti aver reso alcuni modelli decisamente fuori moda, o comunque impossibili da indossare. Volete utilizzare l’abito da sposa di vostra madre ad ogni costo per omaggiarla nel corso del vostro sì? Ecco qualche idea per riutilizzare anche le creazioni più vintage.

Idee per riutilizzare l’abito da sposa della propria madre

In molte culture gli abiti da sposa sono parte integrante delle tradizioni familiari. Spesso tramandati di generazione in generazione, diventano un particolare irrinunciabile nei fiori d’arancio, a prescindere dalle mode del momento. Anche in Italia alcune future mogli scelgono di indossare i modelli nuziali appartenuti alle loro mamme, così da omaggiarne la memoria o rendere loro un tributo per i sacrifici affrontati nel corso degli anni.

Si tratta senza dubbio di un gesto significativo, ma che in alcuni casi può essere molto difficile da mettere in atto. Alcuni abiti, infatti, potrebbero risultare fuori moda, o comunque rovinati dal corso del tempo. Altri, invece, potrebbero semplicemente essere di una taglia differente, rendendo vani tutti gli sforzi delle figlie più devote.

Qualora non sia possibile indossare l’abito da sposa della propria mamma, esistono comunque diversi modi in cui possa essere riutilizzato. Se il vostro obiettivo è quello di omaggiare la figura materna, potrete trovare diverse soluzioni per restituire nuova linfa al fatidico abito o agli accessori che lo completavano.

Indossarlo apportando delle piccole modifiche

Qualora l’abito da sposa materno sia in buone condizioni e sia un modello passepartout, magari dal sapore romantico e principesco, potrete indossarlo senza troppi problemi. Per quanto sia importante rispettare le tradizioni familiari, tuttavia, è fondamentale che il vestito in questione sia in qualche modo reso più “personale” da chi dovrà indossarlo.

Spesso bastano davvero piccoli dettagli per fare la differenza e sentirsi il più possibile a proprio agio con un abito già indossato in precedenza da una donna che, in alcuni casi, potrebbe aver avuto un carattere ed un’attitudine molto differente. Potreste, ad esempio, aggiungere un tocco di colore ricorrendo ad un cinturino in vita, oppure, se lo ritenete troppo semplice, potete ricorrere a strass e dettagli preziosi sugli orli.

In ogni caso, affidatevi alla vostra sarta di fiducia ed evitate il fai-da-te anche se le modifiche in questione sono piuttosto irrisorie: tessuti come la seta o l’organza sono piuttosto delicati, e rischiereste di rovinare irrimediabilmente la creazione.

Trasformarlo in un abito da cocktail o per il fidanzamento

Ogni futura sposa è chiamata a partecipare a diversi eventi prima e dopo il sì, ed è proprio in uno di questi contesti che potrebbe essere riutilizzato l’abito materno. Se non volete rinunciare ad acquistarne uno tutto vostro, potrete quindi riutilizzare quello di famiglia in un party collaterale.

In base alle condizioni e allo stile dell’abito, potreste ad esempio accorciarlo, trasformandolo in una soluzione ideale per il cocktail o per il taglio della torta alla fine della cerimonia. Anche le maniche possono essere rimosse, così da renderlo più semplice ed adatto anche ad un brunch post matrimonio o alla tradizionale festa di fidanzamento. Valorizzare scollatura e spacchi, infine, potrebbe rendere la creazione perfetta per una festa di addio al nubilato.

Lasciare che lo indossi la flower girl

Secondo la tradizione vigente nei Paesi anglofoni, né le damigelle né la testimone di nozze possono indossare un abito di colore bianco. L’unica a cui invece è concesso, è la flower girl, a cui viene tradizionalmente affidato il compito di accompagnare il corteo nuziale spargendo petali prima dell’arrivo della sposa.

In molti casi, questo ruolo viene affidato ad una ragazza adolescente, motivo per cui la soluzione si potrebbe rivelare ottimale qualora l’abito materno risulti essere troppo piccolo per voi. Per rendere l’omaggio ancor più emozionante, potrebbe essere proprio vostra sorella, qualora ne abbiate una, ad assolvere al compito: in questo modo, resterà tutto assolutamente “in famiglia”.

Utilizzarlo per creare dettagli e particolari nuovi

Se l’abito materno è troppo rovinato, e poterlo indossare sarebbe assolutamente impossibile, potreste riutilizzare piccole parti o lembi di tessuto come accessori per i vostri fiori d’arancio. Qualche suggerimento? I fiori che compongono il vostro bouquet nuziale potrebbero essere tenuti insieme da pezzi di stoffa ricavati dal vestito, sostituendo così i più semplici nastri.

Se invece si tratta di un modello in pizzo, può essere facilmente riutilizzato per realizzare il vostro velo nuziale qualora decidiate di indossarne uno. Il tessuto, inoltre, può essere usato anche per rivestire fermagli e clutch, o per creare degli eleganti guanti.

Qualora abbiate una sarta di fiducia a cui potervi affidare, potreste anche pensare ad un lavoro più impegnativo. Potrebbe ad esempio creare dei piccoli fiori di stoffa da applicare sul vostro nuovo abito, oppure riutilizzare i vecchi bottoni per applicarli su un nuovo modello. Il tessuto, infine, potrebbe anche essere trasformato in un fazzoletto da regalare proprio alla vostra mamma per asciugarsi le lacrime in un giorno così emozionante.

Limitarsi a riutilizzare gli accessori dell’ outfit materno

Se l’abito materno è in condizioni non ottimali ma non volete comunque riutilizzarne il tessuto per conservarlo nella sua interezza, limitatevi ad utilizzare gli altri accessori dell’outfit nuziale. Rispolverate il capo dall’armadio, e scegliete i dettagli che maggiormente possano adattarsi al look del vostro grande giorno.

Potreste, ad esempio, far ricadere la scelta sul velo, su un copricapo oppure su una coroncina per il vostro hairstyle. Ma anche guanti o, qualora sia presente, una piccola clutch potrebbero impreziosire il vostro outfit nuziale senza snaturarlo. In fondo, non c’è bisogno di un gesto eclatante per rendere un tributo alla donna che ha maggiormente segnato la vita di ogni futura sposa: anche un piccolo particolare, se curato con affetto e devozione, può trasformarsi in un regalo ineguagliabile.