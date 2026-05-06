Secondo matrimonio, per l’abito da sposa cambia tutto: come sceglierlo

Per il secondo matrimonio non è necessario scegliere un abito tradizionale: quali sono le opzioni

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

123RF Secondo matrimonio

Non sempre il primo “sì” è destinato a durare per sempre, ma ciò non vuol dire che nella vita non si possa avere una seconda possibilità. Sempre più persone, infatti, scelgono di celebrare il secondo matrimonio in grande stile, organizzando cerimonie curate nei minimi dettagli che non hanno nulla da invidiare alle prime nozze.

Se in passato le seconde nozze erano spesso sinonimo di celebrazioni sobrie e discrete, oggi gli sposi preferiscono pianificare eventi in cui nulla sia lasciato al caso. Anche e soprattutto se si parla di abito. Ma come scegliere un look perfetto per il secondo matrimonio? Non esistono regole universali, ma qualche consiglio potrebbe rivelarsi molto prezioso.

Come scegliere un abito da sposa per un secondo matrimonio

Che stiate pianificando un ricevimento elaborato o una cerimonia semplice in municipio, vi farà sicuramente piacere celebrare l’evento con un abito che vi rappresenti e vi faccia sentire speciali. Probabilmente siete anche più adulte e consapevoli rispetto al vostro primo “sì”, e vi sentirete più tranquille anche ad ignorare le tradizionali “regole” nella scelta dell’abito.

Mentre alcune spose, ripensando al proprio matrimonio, ridono o si imbarazzano per le scelte di stile fatte, chi si risposa ha una seconda occasione, e quasi certamente non la sprecherà per indossare quello che gli altri si aspettano.

Anche se il vostro stile può essere cambiato nel tempo, le regole restano le stesse quando si tratta di scegliere l’abito per le seconde nozze: la cosa più importante è come volete sentirvi nel vostro grande giorno. L’outfit perfetto, a prescindere da stile e colore, dovrebbe farvi sentire la versione migliore di voi stesse e rappresentare il vostro stile personale.

Tailleur o abito lungo?

Se avete sempre sognato di percorrere la navata con un abito da sposa tradizionale, nulla vi impedisce di ri-farlo. Il secondo matrimonio è speciale quanto il primo, e non esiste alcuna regola che vi impedisca di indossare un abito lungo con strascico o velo.

A giocare un ruolo fondamentale sulla scelta del look è tuttavia la location: se si tratta di una cerimonia più intima o civile, spesso funzionano meglio abiti meno voluminosi e più lineari (tailleur, abiti midi, seta fluida). Se invece state organizzando qualcosa di più strutturato, potete tranquillamente optare per un abito importante e lungo.

Qual è il colore più adatto per il “sì”

Quando scegliete un abito per un secondo matrimonio, non è necessario limitarsi ai tradizionali modelli bianchi. Anche se questo colore resta una scelta bellissima e senza tempo, in molti casi le future spose preferiscono altre opzioni, in primis tonalità come champagne, rosa cipria, azzurro tenue o persino colori metallici, stampe floreali o nero. Per un tocco più sensuale, invece, vince sicuramente il rosso.

A giocare un ruolo nella scelta della nuance è chiaramente anche il tono del ricevimento. Si tratta di un evento all’aperto? Toni pastello delicati o dettagli floreali possono essere perfetti per un’atmosfera da garden party. Preferite qualcosa di glamour con un evento formale? Valutate dettagli metallici, il nero o il blu. Fidatevi in ogni caso del vostro istinto e non abbiate paura di puntare su un colore che esalti la vostra luminosità.

Stile e tessuti da preferire

Più che l’età e il fatto che si tratti di un secondo sì, nella scelta dello stile dell’abito quello che conta maggiormente è che sia coerente con il vostro stile attuale. Esistono tuttavia degli “evergreen” che potrebbero adattarsi alla maggior parte dei contesti.

Per quanto riguarda i tessuti, ovviamente, puntate sulla qualità: seta, crepe e mikato funzioneranno meglio di cotone o lana. In quanto alle linee, andranno benissimi modelli puliti ed eleganti, ma nulla vi impedisce di preferire abiti romantici e voluminosi se sognate un ricevimento in stile fairytale.

Consigli per scegliere il secondo abito di nozze

Nella scelta dell’abito per un secondo “sì” ciascuna sposa può avere delle priorità: oltre all’impatto estetico del modello scelto, tuttavia, ci sono altri fattori da tenere in considerazione per evitare errori.

Non sottovalutate il significato dell’outfit

Un secondo matrimonio ha spesso un valore diverso rispetto al primo: in molti casi si tratta di una scelta più consapevole e concreta, a cui fa da cornice una cerimonia dal profondo significato ma probabilmente “meno fiabesca”. Per questo motivo, può avere senso scegliere qualcosa che rispecchi questa fase della vostra vita: un abito che non sia necessariamente da principessa Disney, ma che rifletta la vostra maturità ed eleganza.

Evitate di scegliere “come reazione”

Molte spose commettono l’errore di scegliere un secondo abito completamente opposto al primo abito solo per marcare la differenza rispetto al passato. In realtà si tratta di una decisione in parte controproducente: se oggi come allora amate lo stile principesco non dovreste evitarlo solo per partito preso. L’inizio di un nuovo capitolo non deve necessariamente coincidere con la negazione di tutto quello che ha caratterizzato il precedente.

Non dimenticate la comodità

Probabilmente nel corso del primo matrimonio avete sacrificato la comodità in favore dell’estetica: tacchi altissimi, corpetto e silhouette a sirena vi avranno regalato degli scatti bellissimi, ma ricorderete sicuramente la fatica e la sensazione di non aver potuto celebrare a dovere il vostro giorno più bello. Per questo motivo, nella scelta dell’outfit non sottovalutate il fattore comfort. Perché, come si suol dire, dagli errori si impara.

Indossate ciò che volete senza problemi

Non esistono regole quando si deve scegliere l’abito per il giorno più importante della propria vita. Volete indossare per la seconda volta un vestito bianco? Fatelo. Vi piace l’idea di percorrere la navata con lo smoking o di regalarvi almeno tre cambi d’abito? Nessuno vi impedisce di farlo. Qualunque cosa voi e il vostro partner sceglierete di indossare durante la celebrazione dipenderà solo ed esclusivamente da voi.

Se vi sentite maggiormente a vostro agio con un tailleur pantalone o con un abbigliamento più casual, andranno benissimo, ma qualora non sia così, potete scegliere anche qualcosa che vi rappresenti meglio. State iniziando una nuova vita con qualcuno ed è fondamentale che vi sentiate a vostro agio in un momento così importante. Non ci potrebbe essere un inizio migliore.