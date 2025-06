Secondo abito da sposa, come scegliere quello perfetto per il cambio

Fonte: 123RF Idee per il secondo abito da sposa

Sempre più spose scelgono, in occasione del grande giorno, di optare anche per un secondo abito, da sostituire a quello indossato durante il rito. Non si tratta di un vero e proprio obbligo, ma qualora un lungo strascico, una gonna voluminosa o uno stile ingombrante ostacolino la vostra voglia di scatenarvi sulla pista da ballo durante il ricevimento, un secondo modello corto o più semplice potrebbe rivelarsi un’ottima idea.

Siete alla ricerca di un outfit per il vostro ricevimento nuziale più originale e grintoso? Dalle jumpsuit alle silhouette affusolate, ecco qualche suggerimento per un secondo abito di matrimonio.

Secondo abito di matrimonio: sì o no?

Quando si parla di guardaroba nuziale non esistono regole da seguire, ma tutto è affidato al giudizio delle festeggiate. Se volete sfruttare al massimo il vostro abito da sposa, allora un secondo look potrebbe risultare superfluo. Tuttavia, se desiderate vivere a pieno ogni momento fashion della cerimonia, potreste pensare di indossare qualcosa di elegante (e soprattutto comodo) dopo la funzione.

Sempre più spesso, le spose moderne passano con disinvoltura dagli abiti da ballo e tacchi a slip dress sexy e sneaker per ballare tutta la notte durante il ricevimento. E non sono da meno le celebrità: personaggi come Sofia Richie, Hailey Bieber e Serena Williams hanno stupito con i loro secondi look, dimostrando che spesso due è meglio di uno.

Cosa cercare in un abito da ricevimento da sposa

Nella scelta di un secondo abito di matrimonio, esistono diversi parametri da tenere in considerazione: si va dalla scelta dei colori alla lunghezza, senza dimenticare tessuti e dettagli stravaganti.

Abito da ricevimento corto o midi

Quando si parla di ricevimento di nozze, gli abiti corti sono semplicemente perfetti: offrono il massimo comfort e permettono di passare con facilità dalla cena al ballo. Inoltre, sono un ottimo modo per cambiare stile se nel corso del rito avete indossato un abito lungo. Nulla vi impedisce, ad ogni modo, di puntare anche sulla lunghezza midi, soprattutto se avete organizzato un cocktail nuziale.

Entrambe le opzioni possono essere abbinate ad un paio di décolleté per un look più elegante, oppure a dei sandali per un tocco casual. In ogni caso, non correrete il rischio di sfigurare.

Abito da ricevimento sbarazzino

Ricordate: non ci sono regole rigide per quanto riguarda l’abbigliamento da sposa. Se volete rompere con la tradizione nel vostro giorno speciale, il secondo look offre l’occasione perfetta per farlo. Non abbiate paura di osare con colori vivaci, stampe originali o dettagli sorprendenti per l’outfit del ricevimento: un abito scintillante è sempre un’ottima idea per dare il via alla festa.

Il dettaglio immancabile? Le piume, uno dei trend dominanti del 2025 che sembrano destinate a non scomparire presto. Ma anche rouches, brillantini e perle.

Il secondo abito da nozze minimal

Che ne dite di uno slip dress sexy per passare direttamente dalla pista da ballo alla camera d’albergo? L’inimitabile capo simbolo degli anni ‘90 è un vero e proprio passepartout, e con i giusti accessori può diventare la scelta perfetta anche nel giorno del matrimonio. Potete scegliere di aggiungere un tocco chic con una lunga collana di perle, o anche di puntare su dettagli colorati per le scarpe o un eventuale cinturino in vita.

I modelli colorati per il party nuziale

Se avete puntato sul classico bianco o sulle sfumature champagne ed avorio per il vostro rito di matrimonio, potete divertirvi con altri tipi di nuance in vista del ricevimento. Tra quelle più gettonate ci sono senza dubbio l’oro e l’argento: gli abiti scintillanti sono ideali se volete creare un’atmosfera festosa e divertente, soprattutto nel caso di matrimoni vintage o ispirati allo stile art deco.

Una scelta decisamente più insolita è invece rappresentata dal nero: se non siete particolarmente affezionate alle tradizioni, potete puntare sull’eleganza del total black per la seconda parte della cerimonia, meglio se avete scelto una cornice particolarmente sofisticata.

Fonte: 123RF

Infine le spose più romantiche hanno a propria disposizione l’intramontabile rosa, specialmente nelle varianti cipria e pesca, per un secondo look che non tradisca lo spirito della giornata. Nello stesso filone si inseriscono anche le stampe a fiori, ideali per i fiori d’arancio nel periodo primaverile.

L’abito trasformabile

Amatissimi dalle spose di tutto il mondo, gli abiti trasformabili permettono in poche semplici mosse di convertire –letteralmente- un modello di partenza in un indumento nuovo e diverso. In men che non si dica, un principesco modello nuziale può diventare un sensuale vestito a sirena oppure un vivace cocktail dress grazie a maniche rimovibili, sopragonne e strascichi staccabili.

Si tratta di una soluzione che potrebbe rivelarsi ottimale anche da un punto di vista economico: pur sfoggiando due look diversi nel corso della giornata, i costi corrispondono a quelli di un unico abito da sposa.

I pantaloni per le spose più pratiche

Siete alla ricerca di un cambiamento di look drastico? Accantonata gonna e strascico, potreste puntare su dei sobri e pratici pantaloni. In tal caso, avete a disposizione più opzioni: la prima, è rappresentata dal classico tailleur, perfetto per i ricevimenti pomeridiani in tonalità chiare e delicate.

Fonte: 123RF

Per i party serali, invece, la scelta migliore è rappresentata dalle jumpsuit, soprattutto nel periodo estivo. Ne esistono modelli bellissimi con scollature asimmetriche o con bustier senza bretelline, da abbinare a zeppe o cappelli a tesa larga per un look più casual e meno formale.

I tessuti più adatti per il cambio d’abito

A fare la differenza nella scelta del secondo abito nuziale potrebbero anche essere i tessuti: ai più delicati ricami, organza e seta, si potrebbero infatti sostituire lino e cotone, per un look più casual. Si tratta di materiali che si sposano benissimo con cerimonie da sapore boho chic o cottagecore, soprattutto in una cornice estiva.

Molto gettonato per la scelta del secondo abito di nozze è anche il tulle: questo tessuto vivace e frizzante si sposa benissimo con abiti corti e sbarazzini, ideali per dimenarsi in pista da ballo. Nel caso di fiori d’arancio invernali, invece, lana e cachemire potrebbero essere i vostri migliori alleati di stile, così da garantire anche un certo comfort.