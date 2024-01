Avete un debole per l'estetica degli anni '20? Scoprite come regalare un tocco Art Deco al vostro matrimonio

Fonte: IPA Matrimonio Art Deco

Spesso i matrimoni rispecchiano gusti e passioni degli sposi, che in diverse occasioni scelgono un tema portante per il loro giorno più bello. Che si tratti di una cerimonia in stile boho-chic o di una cottagecore, o ancora di un matrimonio d’ispirazione letteraria, esistono davvero innumerevoli possibilità per regalare un tocco di originalità ai propri fiori d’arancio. Se siete degli appassionati di vintage, e guardate da sempre con ammirazione all’età del jazz, potreste ad esempio farvi ispirare dall’Art Deco, il movimento di architettura e design caratteristico degli anni ’20 e ’30.

Contrasti di colori audaci, fome geometriche e linee nette, insieme ad una buona dose di stravaganza, sono gli elementi essenziali di una tendenza destinata a rivivere (anche) attraverso i fiori d’arancio. State pensando di organizzare un matrimonio in stile Art Deco?Ecco qualche consiglio per voi.

Che cos’è l’Art Deco



Prima di passare ai consigli e ai suggerimenti per un matrimonio Art Deco, è importante definire cosa si intenda con questo termine. L’Art Deco è un movimento artistico ed architettonico emerso negli anni ’20 e molto in voga nella prima metà degli anni ’30. Questo gusto estetico si rifletteva soprattutto nello stile di palazzi ed arredamento, salvo poi diffondersi a tutte le arti, inclusa pittura e moda.

L’Art Deco è comunque più di un semplice stile: è una tendenza che celebra con le sue forme il lusso e l’ottimisimo degli anni dopo la Prima Guerra Mondiale. Tra le sue caratteristiche universalmente riconoscibili, ci sono disegni geometrici, silhouettes simmetriche, angolature decise e motivi floreali.

Come organizzare un matrimonio in stile Art Deco

Per allestire una cerimonia che ricordi i fasti degli anni ’20 e riprenda motivi e geometrie dell’Art Deco, è necessario pianificare tutto con largo anticipo. Sono infatti moltissimi i dettagli da curare, ed è importante non tralasciare nulla per immergere i vostri ospiti in un’atmosfera degna del Grande Gatsby. Come sempre, non esistono regole scritte a cui affidarsi alla lettera, ma gli esperti consigliano di puntare su piccoli particolari, come centrotavola, inviti e table setting, per evitare un effetto troppo appariscente.

La palette

Per regalare uno stile Art Deco ad una cerimonia nuziale, il primo elemento da curare sono i colori. Una classica palette in nero ed oro potrebbe rivelarsi un’ottima soluzione, ma potreste anche scegliere di abbinare al grigio fumo degli accenti vivaci o qualche glitter. I motivi con forme geometriche potrebbero rivelarsi molto suggestivi se realizzati in una palette moderna e neutra, ma nulla vi vieta di ricorrere a triangoli o esagoni dorati per fare da sfondo a photo-shooting e rito matrimoniale.

La wedding stationery

Anche le partecipazioni di nozze potrebbero rivelarsi delle ottime alleate per i vostri fiori d’arancio Art Deco. Per realizzare degli inviti che richiamino l’estetica degli anni ’20, affidatevi ad elementi di design in bianco e nero con contorni metallici. Se avete intenzione di disegnare da soli i vostri biglietti, vi basterà fare una ricerca sui font in stile Art Deco, includendo accenti del colore che rifletta il vostro tema.

Per regalare un filo conduttore alla vostra wedding stationery, infine, potete anche optare per un unico motivo – come un fiore o una stella cadente – da ripetere in stile minimal e stilizzato su tutta la vostra cartoleria di nozze. Ricordate, come sempre, di spedire gli inviti circa 12 settimane prima della data del sì.

Le decorazioni



Forme geometrice sottili, angoli acuti, colori vivaci in contrasto e tinte metalliche: gli elementi essenziali dell’Art Deco non possono assolutamente mancare nei motivi decorativi del vostro matrimonio. Provate, ad esempio, a creare un arco nuziale con un design semplice: scegliete delle strutture metalliche, e coloratele con dello smalto di colore bianco. In alternativa, andrà bene anche decorarle con nastri bianchi e neri, fiori o uno strato di strass.

Largo, inoltre, a dettagli lussuosi, come cristalli e tessuti pregiati. Impreziosite tovaglie e biancheria con frange, piume, perle e paillettes. Le fiammelle scintillanti, invece, potrebbero essere utilizzate nel caso in cui l’evento si svolga all’aperto o si voglia salutare gli sposi in partenza per la luna di miele. Meglio se a bordo di un’auto d’epoca. Noleggiare un veicolo vintage, infatti, potrebbe rivelarsi un’ottima scelta per dei fiori d’arancio in stile Art Deco.

L’abito e l’anello

I gioielli dal design Art Deco sono ancora molto popolari, soprattutto in fatto di anelli di fidanzamento. Pensate, ad esempio, a dei grandi diamanti in forma geometrica, possibilmente con della filigrana tra le pietre preziose.

Anche gli abiti da sposa d’ispirazione vintage sono tornati prepotentemente alla moda nel 2024. Per regalaro un tocco Art Deco al vostro wedding dress, puntate tutto su perle e cristalli. Ma anche modelli con bustier e gonne dalle forme geometriche, o suggestive velette sul viso.

Gli altri dettagli

La musica jazz contraddistingue da sempre, nell’immaginario collettivo, gli anni ’20. Potreste quindi scegliere di attraversare le navate della Chiesa sulle note di un brano jazz, o semplicemente su quelle della vostra canzone preferita riarrangiata per l’occasione.

Infine, capitolo torta nuziale. Optate per una bianca a strati, a cui aggiungere della glassa perlata o dei dettagli geometrici color oro. I drink per accompagnare il brindisi? Ovviamente champagne, oppure delle alternative altrettanto glamour come la mimosa al mandarino, da sorseggiare al margine della cerimonia.