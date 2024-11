Cos’è il cocktail di benvenuto di matrimonio e come sceglierne uno

Fonte: iStock Un cocktail di benvenuto matrimoniale

Il welcome drink di matrimonio è un importante biglietto da visita per tutte le cerimonie. Spesso utilizzato come diversivo per intrattenere gli ospiti quando gli sposi sono impegnati con lo shooting fotografico, il cocktail di benvenuto merita comunque di essere scelto e preparato con cura.

A seconda dell’orario del ricevimento, dello stile del sì e del budget a propria disposizione, le soluzioni possono essere molto differenziate. Ma cos’è esattamente il welcome drink di matrimonio? E quali sono le scelte più adatte per un ricevimento? Ve lo spieghiamo in questa guida.

Che cos’è un welcome drink di matrimonio

Un welcome drink di matrimonio è una bevanda che viene servita all’inizio di un ricevimento nuziale. Per accogliere gli ospiti nella location del sì, molti sposi allestiscono un aperitivo a base di cocktail alcolici o analcolici, da scegliere in base allo stile e al tema del ricevimento.

Questa piccola “attenzione” dei festeggiati nei confronti di amici e parenti ha in realtà una duplice funzione: oltre a fungere da biglietto da visita del banchetto, è un’ottima soluzione per dare agli invitati la possibilità di socializzare e scambiare quattro chiacchiere, magari mentre gli sposi possono dedicarsi a foto e saluti di rito.

Come scegliere un buon drink di benvenuto

Per scegliere un buon drink di benvenuto in una cerimonia nuziale, gli sposi possono affidarsi ad una serie di parametri di riferimento. Non si tratta di regole inviolabili, ma di suggerimenti che potrebbero rendere più semplice una questione piuttosto spinosa.

Mantenetevi sul classico

Un calice di bollicine si rivelerà sempre un’ottima idea, sia nel caso di nozze sofisticate e formali, che per cerimonie più semplici e conviviali. Nulla vi impedisce, ad ogni modo, di personalizzare e rendere più originale la vostra scelta, magari ricercando etichette più rare o rivolgendovi a produttori locali. In questo modo, oltre ad assicurare ai vostri invitati un drink unico nel suo genere, sosterrete anche l’economia della vostra regione.

Puntate sulla stagionalità

Così come il menù, anche i vostri drink dovrebbero tenere conto della stagione in cui è previsto il matrimonio. Di base, primavera ed estate preferiscono distillati di colore chiaro, mentre autunno ed inverno di colore scuro. Per voler essere ancora più specifici, prediligete sapori freschi e leggeri nei mesi primaverili – pensate a cocktail con fiori di sambuco e limone – e fate ricadere la scelta su drink fruttati o a base di lime in quelli estivi.

Avvicinandosi all’autunno la scelta dovrà ricadere su sapori più forti come mele, arance, spezie e molti rum, mentre in inverno spazio a liquori come whisky, brandy, sidro e vin brûlé.

Prediligete prodotti freschi

Un menù di un matrimonio non può non essere all’insegna della freschezza: nessuno si aspetterebbe mai di consumare prodotti arrivati dagli scaffali di un supermercato in una cornice di questo tipo. Lo stesso discorso va ovviamente applicato ai drink: gli agrumi per preparare i cocktail devono essere rigorosamente premuti sul momento, e sono assolutamente banditi succhi già pronti.

Personalizzate con i dettagli

Rendete più personale il servizio per i vostri ospiti dal momento in cui arrivano. Scegliete delle indicazioni autobiografiche per i drink, come ad esempio “Abbiamo bevuto questo cocktail durante il nostro primo appuntamento” oppure “Abbiamo scoperto questa bevanda durante il nostro primo viaggio insieme”. D’altro canto, un matrimonio è la celebrazione di un amore che passa anche attraverso questi piccoli accorgimenti.

Parola d’ordine: leggerezza

Per evitare che i vostri ospiti si ritrovino brilli ancor prima di sedersi a tavola, fareste meglio a puntare su drink a bassa gradazione alcolica per il vostro aperitivo di benvenuto. Via libera a bevande da bicchiere collins o highball, e riservate le coppe Martini al dopocena.

Idee per drink di benvenuto di un matrimonio

Non sapete scegliere tra le molte proposte a disposizione un drink che soddisfi a pieno le vostre esigenze? Date uno sguardo a questa selezione

Champagne e bollicine

Un bicchiere di champagne o prosecco non può mai mancare in ogni matrimonio che si rispetti. Per rendere l’idea più originale anche da un punto di vista estetico, potete scegliere coppe o flutes, oppure puntare su una scenografica Champagne tower.

Potete anche pensare a cocktail come Kir Royale (Champagne e Chambord) o Mimosa (Champagne e succo d’arancia) per una soluzione più colorata.

Punch

Cercate un aperitivo di nozze che vi permetta di mantenervi su un budget non troppo alto? Il punch è internazionale, economico e piace a tutti. Servitelo in generose brocche sia in versione alcolica che analcolica, e aggiungete frutta in abbondanza per rendere la composizione più colorata e vivace.

Spritz

Padre di tutti gli aperitivi italiani, lo spritz non sfigura nemmeno in cornici più eleganti come quelle matrimoniali. Puntare su questa bevanda vuol dire anche rispettare i trend di stagione: Verona Sunset, ovvero l’intensa tonalità di arancio che caratterizza l’Aperol, è stata infatti eletta colore matrimoniale del 2025.

Mojito

Matrimonio in estate? Poche scelte potrebbero rivelarsi migliori del mojito. Fresco, frizzante e profumato è uno dei cocktail più apprezzati in tutte le occasioni, e si può realizzare anche in versione alcol free, promettendo di mettere tutti d’accordo.

In ogni caso, attenzione alle quantità: se la menta promette di rinfrescare e rendere più colorato il vostro aperitivo, cercate invece di non esagerare con il rhum. Riservatene le quantità maggiori al dopocena, quando tutti saranno pronti per l’after party.

Martini

Per un matrimonio in stile Old money, il Martini rappresenta l’opzione perfetta per diversi motivi. Questo sofisticato vino liquoroso può essere utilizzato per creare diversi tipi di cocktail, anche molto colorati: tra le soluzioni più amate dagli sposi c’è senza dubbio il French Martini, di un frizzante e romantico rosa.

Sidro

Se avete pensato a delle nozze invernali, potreste puntare sul sidro come alternativa più economica allo champagne. In virtù della bassa gradazione alcolica, questa bevanda risulta perfetta per l’aperitivo, e può essere servita anche in flutes, rendendo la presentazione del welcome drink decisamente più sofisticata.

Vino

Un buon calice di vino riesce sempre a mettere tutti d’accordo. In base alla stagione del sì, potete puntare su un rosso corposo, su un fruttato rosé o su un fresco bianco, offrendo agli invitati la possibilità di scegliere tra almeno 2 o 3 etichette.