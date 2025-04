I temi più belli per i matrimoni 2025, le tendenze a cui ispirarsi

Fonte: 123RF Matrimonio cottagecore

Sempre più coppie scelgono di organizzare un matrimonio “a tema”. Individuare uno stile che possa fare da filo conduttore tra decorazioni, abiti e menù è infatti un ottimo modo per restituire un aspetto coerente al proprio sì, oltre a riflettere i gusti e le passioni degli sposi.

Tuttavia non è sempre facile individuare un argomento che possa valorizzare al massimo i propri fiori d’arancio, e il rischio di scegliere uno stile datato, vista la velocità con cui evolvono i wedding trend, è molto alto. Organizzerete le vostre nozze nel 2025? Ecco quali temi scegliere per un matrimonio alla moda.

Old money

Se il fascino senza tempo vi rappresenta, l’estetica Old money, che incarna il lusso discreto e la tradizione, è la scelta ideale. Questo tema si distingue per un’eleganza regale, sofisticata e ispirata ai college americani. Per le decorazioni, prediligete tonalità neutre chiare abbinate a colori ricchi e sobri come blu navy, bordeaux e cammello, il tutto arricchito da dettagli classici come accenti in pelle, motivi a quadri e particolari ispirati al mondo equestre. Lusso è la parola d’ordine anche in fatto di look e menù: puntate su capi e pietanze ricercate per un effetto “wow”.

Festival chic

Se la vostra idea di fuga perfetta è un weekend trascorso davanti al Pyramid Stage di Glastonbury, allora il tema festival chic potrebbe essere la fonte di ispirazione ideale per il vostro sì. Tuttavia, non necessariamente la vostra estetica di riferimento deve includere erba, fango e folle di persone: un matrimonio a tema festival può essere elegante, curato e, soprattutto, divertente.

Quando organizzate le vostre nozze festivaliere, pensate a colori vivaci, bandiere, decorazioni dipinte e fiori. Il cibo e le bevande devono essere semplici, in perfetto stile street food, per essere gustati con facilità, magari accompagnati da un’ottima selezione musicale e intrattenimento coinvolgente. E non dimenticate di rendere tutto personale: i festival sono un’occasione per riunirsi, condividere esperienze ed energie positive, proprio come dovrebbe essere un matrimonio.

Infine, scegliete la location giusta: avrete bisogno di uno spazio abbastanza grande da ospitare i vostri invitati, ma non così vasto da rischiare di disperderli. E, naturalmente, non dimenticate un palco principale e uno spazio per la musica, i balli e i momenti più speciali.

Regencycore

Grazie a Bridgerton, l’epoca Regency è diventata una fonte d’ispirazione amatissima per i matrimoni. L’estetica tipica di inizio 800′ ha influenzato tutti i settori dei fiori d’arancio, a partire dalla moda: se avete scelto questa soluzione, optate per abiti con corsetto o taglio impero, maniche corte e guanti da sposa, da abbinare a gioielli vistosi e acconciature raccolte.

Per l’allestimento della location, invece, scegliete candelabri, dettagli dorati e porcellane vintage per ricreare un’atmosfera d’epoca. Composizioni floreali abbondanti con rose in tonalità pastello aggiungeranno un tocco romantico, mentre dettagli personali e sentimentali contribuiranno a raccontare la vostra storia d’amore unica. Insomma, il Regencycore riesce a fondere le ambientazioni storiche con il romanticismo più autentico, per un giorno davvero indimenticabile.

Nozze green

Se amate la natura e desiderate che il vostro matrimonio sia all’insegna della sostenibilità, il tema green è la scelta perfetta. Affiancate a tonalità pastello delle piante in vaso come centrotavola, bicchieri riutilizzabili e delicati dettagli in pizzo per un tocco vintage.

Per la mise en place scegliete tessuti leggeri e drappeggiati per creare un’atmosfera romantica e ariosa, e puntate su fiori e decorazioni di provenienza locale per sottolineare il vostro impegno eco-friendly. Per quanto l’estetica rivesta quindi un ruolo molto importante in questo tipo di cerimonia, l’accento maggiore va posto sul messaggio che si intende veicolare. Che, in un momento storico come quello attuale, non è cosa da poco.

Matrimonio minimal

In un mondo iperconnesso, tra notifiche ed email che partono senza sosta, il minimalismo sta conoscendo grande popolarità: sempre più persone, infatti, desiderano tornare alla semplicità. Eliminare il superfluo aiuta a liberare la mente, riducendo lo stress, le distrazioni e creando un’estetica senza sforzo, ma incredibilmente raffinata.

Ed è proprio questa la ricetta del successo di un matrimonio minimal, che permette anche di concentrarsi su ciò che davvero conta: voi, il vostro giorno e l’unicità del momento. Quando si tratta di scegliere la location per una cerimonia di questo tipo, la soluzione più adatta è rappresentata da spazi quasi spogli, che non abbiano bisogno di particolari orpelli.

Per quanto riguarda le decorazioni, invece, gli esperti consigliano di ridurre al minimo gli addobbi per i tavoli e di optare per una palette di colori essenziali, composta da tinte neutre come il beige, il bianco o le varie sfumature del marrone. Anche per quanto riguarda i fiori, infine, fate ricadere la scelta su varietà di stagione non particolarmente ricercate.

Bosco incantato

Avete sempre sognato un matrimonio da fiaba? Un tema ispirato ai boschi incantati delle favole vi aiuterà a trasformare questo desiderio in realtà. Luci scintillanti, fiori che si intrecciano e dettagli da sogno come lanterne e candele creeranno un’atmosfera magica. Per quanto riguarda il look, invece, l’ispirazione non può che arrivare dal mondo delle fiabe: via libera a maniche a sbuffo, ampie gonne e veli chilometrici, ma anche ad acconciature con tralci di fiori e drappeggi nei toni del verde, blu e rosa.

Gotico vittoriano

Per le coppie affascinate dalle atmosfere cupe e malinconiche, il consiglio è quello di lasciarsi ispirare dal mondo gotico vittoriano. Un matrimonio di questo tipo, decisamente poco convenzionale, si annuncia come un’esperienza indimenticabile per gli ospiti, che si sentiranno catapultati in un romanzo vittoriano. Per la location, qualora ne abbiate la possibilità, scegliete un castello o un’imponente cattedrale, e provvedete agli addobbi scegliendo tonalità scure e tessuti in velluto.

Potete rafforzare ulteriormente il tema gotico decorando lo spazio con candele, drappeggi, tovaglie in pizzo e fiori secchi. Il look nuziale? Se non ve la sentite di sfoggiare un abito black, potete scegliere il classico bianco adottando come materiali tulle, dettagli semi-trasparenti e decorazioni come perline o applicazioni floreali.

Cottagecore

I matrimoni in stile cottagecore sembrano destinati a tornare di moda nel 2025. Perfette per la stagione estiva, queste cerimonie evocano un senso di magia nostalgica, combinando il calore dell’estetica rustica con la bellezza della natura. Gli spazi più adatti sono ovviamente quelli all’aperto, come giardini e boschi: le location, ad ogni modo, vanno addobbate con colori tenui e delicati, tra cui rosa cipria, azzurro polvere, lavanda e verde salvia.

Le decorazioni? Non possono assolutamente mancare materiali dall’aspetto vissuto, come ottone antico e legno invecchiato, che aggiungono un carattere rustico al ricevimento. I fiori, invece, devono essere rigorosamente di campo: oltre che per il bouquet e gli addobbi, sono un vero e proprio must anche per impreziosire il look nuziale.