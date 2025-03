Come organizzare un matrimonio a tema gotico

Fonte: 123RF Un matrimonio gotico

Una cerimonia nuziale, oltre a celebrare l’amore di una coppia, deve anche rifletterne gusti ed estetica. Per questo motivo, moltissimi sposi scelgono un tema di riferimento per i propri fiori d’arancio: moderno, bohémien, tropicale o rustico sono tra gli stili più gettonati per un matrimonio, ma anche l’estetica gotica, complici film e serie tv, sta diventando estremamente popolare.

Se state pensando di organizzare delle nozze dal fascino oscuro e suggestivo, in cui la palette di riferimento includa colori scuri e brillanti, il tema gotico è la soluzione ideale. Siete a corto di idee? Ecco come organizzare un matrimonio di questo tipo.

Caratteristiche di un matrimonio gotico

Avete una predilezione per gli abiti neri e una vera e propria passione per i film horror? Anche nel giorno del vostro sì potrete affidarvi ad un’estetica che rifletta i vostri interessi, allestendo delle nozze in stile gotico. Organizzare un evento di questo tipo vuol dire puntare su location dal sapore magico ed oscuro come un castello, un vecchio hotel o una Chiesa sconsacrata.

Sebbene una palette di colori prevalentemente scuri sia essenziale, si può rafforzare ulteriormente il tema decorando lo spazio con candele, drappeggi, tovaglie in pizzo e fiori secchi. Alcuni elementi di un matrimonio gotico vi affascinano ma non volete spingervi fino in fondo? Ci sono molti modi per aggiungere un tocco suggestivo ed elegante senza esagerare: ecco come.

Palette perfetta per un matrimonio gotico

I colori di riferimento per un matrimonio gotico sono ovviamente quelli scuri, con nero e grigio su tutti. Se tuttavia preferite incorporare un tocco gothic più discreto nella scenografia della cerimonia, potreste concentrarvi su un singolo elemento da dipingere di black, come le sedie o i tavoli. Abbinateli poi ad altri colori a contrasto per far risaltare la tonalità scura, come petali di fiori bianchi o un arco floreale chiaro: creeranno un effetto elegante e sofisticato, senza oscurare l’atmosfera suggestiva dell’evento.

Qualora non siate dei fan del nero, ci sono altre nuance cupe che si abbinano perfettamente a questa palette. Una delle più eleganti è il prugna: questa sfumatura di viola intenso ha un effetto simile al nero, ma aggiunge maggiore profondità, specialmente nelle nozze invernali. Per combinare questi due colori, potete scegliere piatti, posate e sedie nere, mentre candele, tovaglioli e un runner prugna completeranno l’allestimento con eleganza e armonia.

La wedding stationery in tema gothic

Le partecipazioni di nozze sono il primo elemento relativo ai fiori d’arancio con cui gli ospiti si confronteranno, quindi spedire inviti gotici darà subito un’idea dell’atmosfera dell’evento. Potete utilizzare una base scura per un effetto misterioso e d’impatto, mentre con un scrittura più chiara creerete un suggestivo contrasto, mettendo in risalto le informazioni essenziali.

Il look nuziale: dalla sposa alle damigelle

Poiché un matrimonio gotico è caratterizzato da tonalità scure, sostituite il classico abito bianco da sposa con un vestito nero per rimanere in tema. Le opzioni più gettonate? Tulle black, dettagli semi-trasparenti e decorazioni come perline o applicazioni floreali, che aiuteranno a regalare al look anche un tocco romantico.

Se non volete rinunciare al tradizionale abito bianco, potete comunque aggiungere un tocco gotico al look senza venir meno alla tradizione. Pensate ad esempio a ricamare una frase significativa sul vestito con un carattere gothic, omaggiando sia le vostre promesse nuziali che l’estetica dell’evento.

Non sottovalutate, infine, l’importanza degli accessori. La maggior parte delle spose indossa tacchi o sandali nel giorno delle nozze, ma per un matrimonio gotico si potrebbe optare per qualcosa di più audace: degli anfibi neri. Queste calzature robuste si adattano perfettamente al tema e alla palette dell’evento, oltre a offrire maggiore comfort rispetto ai tacchi a spillo. Si potrebbero anche personalizzare con accessori che rispecchino il vostro stile o l’abito da sposa, come paillettes, borchie o dettagli in metallo.

Un altro modo semplice per integrare il nero nel look del matrimonio è chiedere alle damigelle di indossare questa tonalità. Potete scegliere uno stile preciso o lasciare loro la libertà di optare per un modello che le valorizzi al meglio. Oltre a sposarsi perfettamente con l’estetica gotica, il nero è una scelta senza tempo ed elegante, che si adatta a qualsiasi incarnato e silhouette. Nulla vi vieta, infine, di richiedere un dress code total black anche per gli ospiti.

Il bouquet in stile gotico

Scegliere una composizione floreale dalle tonalità scure contribuirà a creare l’atmosfera misteriosa e affascinante che da sempre caratterizza un matrimonio gotico. Per dare al bouquet un tocco enigmatico che rispecchi il vostro stile, puntate su sfumature intense come nero, grigio, bordeaux e prugna, insieme a fiori e foglie essiccati. Potete anche mescolarli con fiori freschi: tra i più adatti, ci sono gli anemoni, con il loro audace centro nero e le loro varietà disponibili in tonalità di viola scuro.

Idee per il menù

Per regalare un tocco gothic anche al vostro menù di nozze potete puntare su alcuni dettagli di contorno destinati a fare la differenza. Servire cocktail esclusivi è un ottimo modo per creare un’atmosfera magica e oscura, soprattutto se sceglierete per i drink nomi ispirati al tema, come “Black magic” o “Midnight fog”. Non dimenticate di includere nella miscela degli ingredienti di colore scuro, come more o carbone attivo, per rendere le bevande ancora più scenografiche.

Una torta nuziale ricoperta di fondente nero, infine, è la scelta perfetta per un matrimonio gotico. Puntare su un dessert minimal e monocolore farà risaltare il concept, ma potete arricchire il dolce anche con delle rose nei toni del rosso, viola e nero. Per un tocco extra, scegliete un ripieno dal colore scuro, come cioccolato o cookies and cream.

Le decorazioni perfette per un matrimonio in stile gotico

Ancor prima degli spazi interni della vostra location, assicuratevi di catturare l’attenzione degli ospiti sin dall’ingresso, anticipando negli spazi esterni il tema dell’evento. Un sentiero di lanterne nere al crepuscolo è il modo perfetto per accogliere i vostri invitati ad un matrimonio gotico: l’illuminazione dal basso creerà ombre sulle pareti e darà alle piante un effetto suggestivo e magico.

Uno dei modi migliori per ricreare un’atmosfera gothic in sala, invece, è allestire lo spazio con sedie nere, tovaglie scure e candele, abbassando al minimo l’illuminazione artificiale. L’effetto lascerà senza fiato, soprattutto se la location ha soffitti alti e architettura gotica. Se l’idea di tavoli completamente neri vi sembra eccessiva, potete spezzare la monocromia con centrotavola di fiori bianchi.