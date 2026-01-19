Come organizzare un matrimonio a febbraio

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Febbraio è considerato uno dei mesi più romantici dell’anno, e per questo motivo sempre più sposi lo scelgono come cornice del proprio “sì”. Sposarsi a ridosso di San Valentino, ad ogni modo, necessita di alcuni accorgimenti, soprattutto considerando il clima tutt’altro che mite della stagione.

Se avete intenzione di pianificare i vostri fiori d’arancio nel mese di febbraio, ci sono sicuramente alcuni fattori da tenere in considerazione: dalla scelta della location a quella dei fiori, nulla può essere lasciato al caso.

Vantaggi e svantaggi di un matrimonio a febbraio

Sposarsi a febbraio è una scelta tutt’altro che scontata, ma potrebbe regalare ai futuri sposi diversi vantaggi sotto diversi molti di vista. Inutile dire che si tratta del mese più romantico dell’anno, dal forte valore simbolico: se siete dei sognatori, organizzare i fiori d’arancio in prossimità di San Valentino è una mossa assolutamente vincente.

Da non sottovalutare anche il fattore budget: siamo molto lontani dall’alta stagione, e diverse strutture ricettive e servizi di catering potrebbero offrire prezzi decisamente più competitivi. Probabilmente non sarà nemmeno necessario muoversi con eccessivo anticipo: in questo periodo dell’anno, essendo la domanda relativamente bassa, potrete accaparrarvi la location dei sogni o il wedding planner più ambito senza troppa fatica.

La stagione invernale, con i suoi colori candidi e le atmosfere rilassate, si concilia inoltre molto bene con cerimonie dal sapore intimo e raccolto, destinate a pochi invitati. Insomma, la bilancia sempre propendere decisamente dalla parte dei pro, ma qualche piccolo “contro”, per dovere di cronaca, potrebbe esserci.

Se sognate una cerimonia in uno spazio outdoor, febbraio potrebbe non essere la soluzione più adatta: le temperature sono spesso molto basse, e potrebbero costituire un ostacolo insormontabile per banchetti e ricevimenti all’aperto. Essendo inoltre le giornate notoriamente più brevi, avrete meno ore di luce a disposizioni per scatti e video.

Come organizzare un matrimonio a febbraio

La stagione invernale è quasi agli sgoccioli, ma nel mese di febbraio conserva ancora intatte le caratteristiche che la rendono così apprezzata dagli sposi. Nell’allestimento di una cerimonia, ad ogni modo, è bene mettere in atto alcuni accorgimenti per valorizzare a pieno gli ambienti.

La palette di colori

Se nei mesi primaverili sono le nuance pastello a giocare un ruolo centrale, a febbraio gli esperti consigliano di puntare su tonalità vivaci e sgargianti abbinate a colori più neutri. Tra i più adatti c’è sicuramente il borgogna, una nuance passionale ed elegante, che si sposa benissimo sia con il color crema che con accenti in oro caldo.

Un altro colore evergreen è il blu, da sempre molto amato dagli sposi di tutto il mondo: per un sì nel mese di febbraio, sceglietelo nelle sue tonalità più scure e abbinatelo all’argento oppure al bianco.

Nozze in prossimità di San Valentino? Potreste pensare ad una palette super romantica, in cui il rosso sia abbinato alle tonalità più tenui del rosa, come il color cipria: l’effetto sarà sicuramente scenografico, senza il rischio di risultare pacchiano.

Infine, seguendo il consiglio dell’Istituto Pantone, che ha eletto Cloud Dancer colore dell’anno, nulla vi impedisce di puntare sul total white: lasciatevi sedurre da questa soluzione soprattutto se avete organizzato una cerimonia in montagna, in una location sommersa dalla neve.

I temi

Se siete alla ricerca di un tema che faccia da leitmotiv per i vostri fiori d’arancio, il mese di febbraio potrebbe rivelarsi la cornice ideale per cerimonie minimal e comfy, ma anche per ricevimenti fiabeschi. Per non sbagliare, potreste puntare su atmosfere “nordic & minimal”, ispirate proprio al design e alle atmosfere scandinave che tanto piacciono soprattutto in fatto di arredamento.

I più romantici, invece, possono pensare ad una vera e propria “favola d’inverno”, con decorazioni sontuose e ricercate che ricordino il mondo di Frozen. Avete organizzato una cerimonia dal sapore intimo e conviviale? L’estetica del “wine & fire” (vino e camino) è la soluzione più adatta alle vostre esigenze: basteranno coperte, cuscini in abbondanza e un ambiente ben riscaldato per fare la gioia dei vostri ospiti.

Infine, se cercate una soluzione più originale, complice anche la vicinanza del Carnevale, l’art déco potrebbe rappresentare una valida fonte d’ispirazione. Scegliete dettagli geometrici,materiali ricchi e un’atmosfera che risulti lussuosa ma non pacchiana. Questa soluzione si adatta particolarmente alle cerimonie serali, e richiede agli ospiti un dress code black tie.

Le location

Come già anticipato, poiché le temperature nel mese di febbraio possono rivelarsi piuttosto pungenti, è necessario scegliere per il vostro “sì” delle location al chiuso. Tra le più gettonate, ci sono sicuramente strutture in montagna, ma anche dimore in campagna, da valorizzare con un grande camino nella sala principale.

Decisamente a tema anche i castelli, che nel mese di febbraio possono essere valorizzati nel loro aspetto più gotico con delle decorazioni ad hoc. Se proprio sentite di non poter rinunciare ad uno spazio esterno, assicuratevi che l’ambiente sia riscaldato con delle stufe e che sia presente nella struttura anche una zona coperta. Potreste valutare l’idea di utilizzare l’area outdoor solo per l’aperitivo prima del pranzo, sfruttando al massimo gli ultimi raggi di sole.

I fiori

Nonostante febbraio non possa contare sulla stessa varietà di fiori disponibili nella stagione primaverile, le spose avranno a disposizione una discreta selezione per realizzare il loro bouquet. In questo mese sono sicuramente utilizzabili anemoni, ranuncoli e camelie in diversi colori, oltre alle immancabili rose.

Le composizioni floreali possono essere impreziosite con foglie, bacche ed eucalipto.

Il menù

Cosa c’è di meglio di un buon pasto caldo per riscaldarsi quando fuori le temperature scendono (in alcuni casi) anche sotto lo zero? Il menù di nozze di un matrimonio a febbraio deve essere quindi rigorosamente all’insegna del comfort: potete sfruttare per gli antipasti appetizer ricercati a base di zucca, porri e topinambur, oppure chiedere allo chef di realizzare flan caldi con fonduta.

Tra le portate immancabili anche risotti, pasta ripiena con ingredienti di stagione, brasati e arrosti succulenti. I dolci? Possono sicuramente diventare protagonisti di un ricco buffet: gli ospiti apprezzeranno sicuramente un angolo dedicato alla cioccolata calda, ma anche classiche frittelle di Carnevale o tortini con il cuore morbido.