Look di matrimonio, cosa è assolutamente vietato indossare

Colori, tessuti e stili: ecco cosa evitare quando si è invitati a prender parte a un matrimonio

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

123RF Cosa non indossare in un matrimonio

Quandi si è chiamati a prender parte a un matrimonio sono essenzialmente due i dilemmi con cui devono confrontarsi gli invitati: da un lato, scegliere un regalo che possa piacere agli sposi; dall’altro, sfoggiare un look che non risulti né troppo elegante, né troppo semplice.

Sebbene oggi i fiori d’arancio siano in molti casi meno formali del passato, esistono comunque delle regole non scritte in fatto di look che gli ospiti sono chiamati ad osservare: ma quali sono i capi da evitare assolutamente?

Quali sono gli outfit da evitare a un matrimonio

I matrimoni moderni sono molto diversi rispetto a quelli di qualche anno fa. In molti casi, gli sposi non impongono un look formale ai propri invitati, ma questi ultimi sono comunque tenuti a scegliere un outfit che non risulti troppo “rilassato”: puntare su un abito o un completo mediamente elegante, infatti, sarà intepretato come un segno di rispetto nei confronti dei festeggiati.

La scelta sarà chiaramente influenzata dal dress code richiesto, ma a prescindere da ciò, amici e parenti degli sposi farebbero meglio ad evitare di puntare su determinati colori o stili.

Naturalmente, molte regole tradizionali oggi non si applicano più: è perfettamente accettabile indossare il nero a un matrimonio, mentre puntare sul rosso non implica che in passato ci sia stata una relazione tra l’invitata in red e lo sposo (anche questo colore va evitato in alcune cerimonie indiane, pakistane e cinesi, dove è tradizione che lo indossi la sposa). Eppure, permangono alcune regole non scritte su cosa sia meglio non sfoggiare in una cerimonia nuziale.

Bianco

È superfluo dire che non si dovrebbe mai indossare il bianco a un matrimonio, a meno che la coppia non lo richieda espressamente: alcuni futuri coniugi, infatti, potrebbero scegliere questo colore per i membri del corteo nuziale, oppure optare per un tema total white per la cerimonia.

In caso contrario, spiegano gli esperti, sarebbe meglio desistere, o almeno confrontarsi prima con gli sposi per evitare che qualcuno possa sentirsi in imbarazzo. Un completo a sfondo bianco con delle stampe? Rimane una zona grigia, ma non necessariamente bocciata.

Colori chiari



Celeste chiaro, champagne o in generale colori estremamente chiari rappresentano ugualmente una scelta molto rischiosa, poiché potrebbero apparire bianchi in foto e video. Qualora abbiate pensato ad un rosa pastello o ad un giallo pallido, confrontatevi in anticipo con la sposa: questi sono toni classici per le damigelle, quindi è più probabile che possiate sembrare simili al corteo nuziale piuttosto che alla festeggiata.

Una piccola eccezione potrebbe arrivare per i sì in piena estate: in questo periodo dell’anno, infatti, le nuance pastello rappresentano una scelta quasi scontata.

Minigonne super corte

Nella maggior parte dei matrimoni—soprattutto le cerimonie più formali o religiose— orli e abiti super corti sono assolutamente bocciati. Salve alcune rare eccezioni. Se il tema delle nozze è meno formale, un minidress chic può essere assolutamente appropriato, meglio se bilanciato con uno styling elegante: pensate ad esempio a ballerine delicate, blazer strutturato e accessori oversize.

A restituire un impatto differente, sono ovviamente anche i tessuti dei capi e la vestibilità di questi ultimi: una gonna a palloncino risulterà sicuramente meno volgare di una mini pencil skirt.

Abiti scollati

Per lo stesso motivo, sarebbe meglio anche evitare abiti eccessivamente scollati, soprattutto nel caso in cui Madre Natura sia stata particolarmente generosa. Anche in presenza di un rito religioso in Chiesa il dresscode potrebbe richiedere una maggior misura e discrezione: se proprio non potete fare a meno di mettere in mostra il décolleté, completate il vostro outfit con una stola o un coprispalle.

Infrandito e ciabatte

Invitati ad un matrimonio in piena estate? Ricordate che è fondamentale indossare delle calzature ad hoc. Infradito e ciabatte sono quindi assolutamente bandite, anche nel caso in cui il ricevimento si tenga in riva al mare: in segno di rispetto nei confronti degli sposi, non lasciate che la comodità abbia la meglio su decoro ed eleganza.

Canottiera

La tentazione di mettere in mostra i bicipiti potrebbe essere alta, ma i matrimoni non sono probabilmente lo scenario migliore per esibire i frutti del lavoro in palestra. Le canottiere sono infatti tra i capi assolutamente “vietati”, a meno che gli sposi non abbiano scelto un pool party per festeggiare il sì in compagnia dei loro amici.

Un look non in linea con il dress code

Nella maggior parte dei casi gli sposi condividono con i propri invitati il look scelto per la cerimonia: sulle partecipazioni, infatti, potrebbero spiegare se prenderete parte ad un black tie wedding o se occorrerà indossare un cocktail outfit.

Qualunque sia la loro richiesta, assicuratevi di prenderla alla lettera: sarebbe sicuramente sconveniente indossare un abito da gala con guanti per un ricevimento informale, così come puntare su un minidress non si rivelerà all’altezza di una cerimonia white tie.

Gioielli troppo vistosi

La regola di buon gusto che caratterizza un matrimonio, è che i riflettori restino puntati sugli sposi: per questo motivo, andrebbero evitati accessori vistosi e appariscenti. Tra questi ultimi, vanno inserite collane troppo massicce oppure orecchini importanti. Anche bijou che potrebbero originare un fastidioso “tintinnio” sono nemici del decoro e dell’etichetta, soprattutto nel caso in cui sia prevista una funzione molto solenne.

Zaini e tote bag

Una bella borsa è sicuramente un accessorio che potrebbe fare la differenza in un outfit, regalando un valore aggiunto agli abiti più minimal. Attenzione, anche in questo caso, a non esagerare: per quanto pratici e capienti possano essere, gli zainetti sono più adatti ad un pomeriggio di shopping che ad un ricevimento nuziale. Anche le tote bag, perfette per il giorno, potrebbero rivelarsi troppo dimesse per una cerimonia di nozze. Per evitare errori, preferite sempre clutch e pochette.

Denim e tessuti simili

Fatta eccezione per le cerimonie a tema country chic, i jeans e gli abiti denim non sono degli alleati dello stile nuziale. Questi capi potrebbero infatti risultare troppo casual, e quindi non adatti a cerimonie eleganti e formali. Anche nel caso in cui gli sposi abbiano pensato ad una festa non troppo ingessata, preferite tessuti evergreen come cotone e misto lana per l’inverno.