Dress code di matrimonio, le tendenze estate 2025

Dai colori neutri al look festival chic: ecco qualche idea per un dress code di matrimonio estivo

Fonte: 123RF Invitate ad un matrimonio estivo

Non solo gli sposi, ma anche gli ospiti sono spesso chiamati a scegliere con cura il look da sfoggiare per un matrimonio. Con l’estate alle porte e le temperature sempre più alte, selezionare outfit che possano essere eleganti ma allo stesso tempo pratici è un vero e proprio imperativo.

In alcuni casi sono i festeggiati a correre in soccorso di amici e parenti, specificando su inviti e partecipazioni lo stile richiesto. In altri, invece, sono le passerelle e i trend fashion a regalare qualche valido suggerimento. A corto di idee? Ecco come dovrebbe essere un dress code di matrimonio secondo le tendenze dell’estate 2025.

Quali sono le tendenze per gli outfit nuziali nell’estate 2025

Nello scegliere l’outfit da sfoggiare nel corso di un matrimonio nell’estate 2025, ci sono chiaramente diversi fattori da tenere in considerazione. Il primo è senza dubbio lo stile della cerimonia: in molti casi, infatti, quando i fiori d’arancio seguono un’estetica molto ben definita, gli sposi possono richiedere ad amici ed invitati un dress code specifico, delineandone le caratteristiche sulle partecipazioni dell’evento.

In ogni caso, il tema della cerimonia deve sempre rappresentare un parametro fondamentale per gli invitati di nozze: nel caso di un aperitivo di matrimonio, ad esempio, un abbigliamento da cocktail sarà la scelta vincente, così come nel caso di un ricevimento in fattoria non si potrà puntare su abiti da sera e smoking. Proprio tenendo in considerazione le caratteristiche di ciascuna cerimonia, gli esperti del magazine Brides hanno individuato alcune tendenze che caratterizzeranno il look degli invitati ad un matrimonio nell’estate 2025.

Total black: si o no?

Il galateo nuziale vuole che il nero non venga indossato dagli invitati di un matrimonio, ma alcuni sposi potrebbero comunque apprezzarlo. Pur non puntando sul total black, nulla vi vieta di scegliere tonalità più sobrie e formali anche d’estate: su tutte, grigio, blu navy, antracite, prugna, verde oliva o cammello.

I colori dell’arcobaleno

Il rainbow dressing (ovvero vestirsi con i colori dell’arcobaleno) celebra la gioia, l’ottimismo, l’amore e l’unità. Si tratta di un’opzione ancor più valida nel caso di nozze della comunità LGBTQ+, di cui rappresenta anche la bandiera.

Fonte: 123RF

L’estate, inoltre, è il momento perfetto per abbracciare colori accesi e che migliorano l’umore: rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco e viola sono legati all’energia, alla creatività e alla positività. Le donne possono quindi indossare un abito, una jumpsuit o un completo con una o più di queste tonalità, completando il look arcobaleno con scarpe col tacco o sandali colorati e una pochette coordinata. Gli uomini potrebbero invece optare per un blazer multicolore o un abito chiaro con fazzoletto da taschino colorato o cravatta variopinta.

Eleganza costiera

Se fino allo scorso anno era stata la serie Bridgerton ad ispirare con le sue atmosfere i look di sposi ed invitati, nell’estate 2025 questo privilegio spetta invece, secondo gli esperti, a White Lotus. L’estetica di questo show, in particolare, si sposa perfettamente con il fascino rilassato di una location sul mare: pensate quindi a tessuti leggeri e traspiranti, in colori tenui o fantasie vivaci. Per un ricevimento costiero, le donne possono optare per un maxi dress svolazzante, un abito estivo o una jumpsuit in lino, preferendo tonalità tenui come acqua marina o corallo. In quanto alle calzature, vincono sandali bassi con cinturino o zeppe per muoversi agevolmente sulla sabbia.

Gli uomini potranno scegliere pantaloni in lino o cotone leggero abbinati a una camicia a maniche corte in colori pastello e mocassini in pelle. In vista delle fresche temperature serali, volendo, possono anche completare l’outfit con una giacca dai toni neutri.

Look in colori neutri

Il quiet luxury, ovvero un’estetica minimalista e raffinata senza ostentazione, si sta facendo strada anche nei matrimoni. In cerimonie di questo tipo, anche gli ospiti sono chiamati a ricercare un look elegante e sobrio, scegliendo tonalità delicate come beige, sabbia, avorio e grigio. Da evitare assolutamente il nero ed eventuali loghi, così come il bianco.

Le signore possono puntare su un completo sartoriale o una jumpsuit in tonalità neutre come champagne o rosa cipria, completando con accessori metallici e gioielli semplici. Per gli uomini, invece, una camicia bianca sotto un abito grigio chiaro è una scelta pulita e raffinata.

Desert glam

Nei matrimoni boho il look non può che essere caratterizzato da tessuti leggeri, tonalità calde e dettagli ispirati al mondo naturale. Qualche esempio? Abiti o gonne boho-chic in seta, chiffon o raso, rigorosamente in nuance calde come terracotta, sabbia, salvia, oro e rosa cipria, oppure con fantasie e disegni su sfondo chiaro. Completate il look con sandali con cinturino o mules con tacco, e accessori in perline o metallici.

Fonte: 123RF

Per gli uomini, invece, sono promossi completi o blazer leggeri in cotone nei toni della terra o della sabbia, abbinati a camicie bianche, cravatte in cuoio e mocassini scamosciati.

Festival chic

I festival musicali come il Coachella e Glastonbury sono tra le ispirazioni maggiori per le nozze del 2025, con un conseguente trionfo dello stile festival chic anche nei dress-code. Qualche suggerimento? Potete scegliere un abito lungo in stile boho o una gonna con frange in tonalità terrose come senape, beige, verde oliva o arancione bruciato, ma attenzione a non puntare su capi troppo casual, come shorts o crop top, più adatti ad un concerto che ad una celebrazione nuziale.

Il look da cowboy

Difficile sfuggire all’estetica ispirata al mondo dei cowboy: nella musica, nella moda e, naturalmente, nei matrimoni, sono in molti a guardare al Far West per trarre ispirazione. Se parteciperete quindi ad una cerimonia immersa nella natura o, meglio ancora, organizzata in una fattoria, potete puntare su look in denim, pelle e tessuti scamosciati.

Le donne possono indossare stivali da cowboy, abito lungo in denim e una giacca in suede con frange, completando il proprio outfit con un vistoso cappello a tesa larga. Per gli uomini, invece, una camicia in denim con bottoni a pressione e dettagli ricamati, abbinata a jeans scuri o pantaloni chino sartoriali, è un ottimo modo per interpretare questo stile. Assicuratevi, ad ogni modo, che qualunque sia la vostra scelta rispetti le eventuali indicazioni degli sposi.