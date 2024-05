Dalla location agli abiti, scoprite come organizzare un matrimonio in stile quiet luxury

Fonte: iStock Matrimonio quiet luxury

Il quiet luxury sta lentamente conquistando anche il settore del wedding: se sognate delle nozze in cui la raffinatezza vinca sull’ostentazione, questo tema è perfetto per voi. Tra cura dei dettagli, cibi pregiati e colori intramontabili, i fiori d’arancio all’insegna del “lusso tranquillo” sono un trend in costante ascesa.

State pensando di organizzare un matrimonio ispirato all’estetica del quiet luxury? Ecco qualche consiglio per voi.

Cos’è lo stile quiet luxury

Il quiet luxury è uno stile senza tempo, classico e sofisticato. Come suggerisce la stessa etimologia del nome, che vuol dire letteralmente “lusso tranquillo”, si tratta di un’estetica minimal ma ricercata, in cui non c’è spazio per sfarzo né ostentazioni.

In passerella così come nel settore dell’home design, il quiet luxury si traduce in tinte neutre e tessuti pregiati e resistenti, da contrapporre ai colori vitaminici e ai dettagli eccentrici che hanno spesso accompagnato la nostra quotidianità negli ultimi anni. In una cerimonia di questo tipo, quindi, la qualità è più importante della quantità, e la cura dei dettagli diventa quasi maniacale: nulla può essere lasciato al caso, dalla location all’intrattenimento.

Come organizzare un matrimonio in stile quiet luxury

Se state pensando di organizzare un matrimonio in stile quiet luxury, la parola d’ordine è ricercatezza: un brand di champagne locali, poco conosciuti ma estremamente pregiati, sarà meglio di etichette blasonate; così come luci soffuse saranno delle alleate migliori rispetto a led ed insegne luminose.

Per allestire dei fiori d’arancio che seguano questo tema, quindi, è molto importante affidarsi a specialisti del settore, che possano guidarvi verso scelte oculate e all’insegna dell’esclusività.

La location

Nel caso di un matrimonio quiet luxury è importante avere a disposizione una location che regali agli ospiti calma e tranquillità. In molti scelgono ville immerse nel verde, lontane dal caos cittadino, oppure castelli e fortezze predisposte ad ospitare eventi privati.

Sarebbe invece meglio evitare spazi dall’allure troppo contemporanea, più adatti ad altri tipi di cerimonie, oppure casolari di campagna ed agriturismi, maggiormente indicati per nozze in stile bucolico.

Il menù: dall’aperitivo alla torta

Trasformate il vostro banchetto nuziale in una vera e propria esperienza sensoriale: pensate ad un menù lussuoso e ricercato, in cui ciascuna pietanza sia abbinata ad un vino specifico. Anche in questo caso, prestate attenzione alle quantità: assicuratevi che tutti gli ospiti, qualunque sia la dieta da loro seguita, abbiano più scelte a disposizione, ma non esagerate con le porzioni.

Finger food e assaggi faranno la gioia di molti: allestite angoli ad hoc, puntando su charcuterie e formaggi pregiati per l’antipasto. In quanto alle torte, sono banditi colori e cake topper fantasiosi. Puntate anche in questo caso sul bianco o sul color crema, e aggiungete un tocco di eleganza alla composizione impreziosendola con piccoli e discreti fiori o candele.

I fiori

I fiori saranno sicuramente degli alleati irrinunciabili per realizzare un matrimonio in stile quiet luxury. Per quanto riguarda il bouquet della sposa, la scelta perfetta è rappresentata dalla gipsofila, una varietà elegantissima nella sua semplicità.

Anche le decorazioni floreali sono promosse, soprattutto nella location del rito: pensate, ad esempio, ad un arco floreale alle spalle dell’altare, oppure dei fiori da distribuire lungo la navata della Chiesa. Preferite in ogni caso varietà nei colori neutri, dal bianco al tortora.

Il dress code

Così come in tutti gli aspetti della cerimonia, anche gli outfit dovranno essere eleganti e minimal: addio, quindi, a pailettes, strass e fitti stratti di tulle. Le spose dovranno puntare su abiti che possano combinare modernità e romanticismo: un’ottima soluzione potrebbe essere, ad esempio, un abito a collo alto a cui abbinare un velo molto semplice.

Non sottovalutate, inoltre, la possibilità di adottare più outfit per diversi momenti della cerimonia: uno più romantico per il rito, ed uno corto per il ricevimento. Prediligete in ogni casi una palette di colori neutri e tessuti pregiati, dalla seta al pizzo.

Per gli sposi, infine, la scelta migliore è l’immancabile completo scuro con cravatta: un’opzione che potrebbe rivelarsi perfetta anche per gli invitati.

L’intrattenimento per gli ospiti

Nel curare i dettagli della cerimonia, pensate anche a delle forme di intrattenimento che possano sorprendere gli ospiti. Un esempio potrebbe essere organizzare un angolo dedicato all’arte, in cui un pittore possa immortalare sul momento lo spirito del ricevimento, oppure realizzare dei ritratti degli sposi. In quanto alla musica, potete affidarvi a musicisti che accompagnino il banchetto con un sottofondo piacevole e non invadente, meglio se con un violino o un sofisticato sassofono.

Una tendenza piuttosto in voga nei matrimoni quiet luxury d’Oltreoceano vede invece i festeggiati sposare una politica “no-phone”: in molti chiedono ai propri ospiti di spegnere cellulari e device, per una cerimonia all’insegna della privacy assoluta. Qualora questa scelta vi sembri troppo estrema, potete limitarla al solo rito religioso o civile, così da assicurarvi che le uniche immagini del vostro momento magico siano quelle scattate dal vostro fotografo di fiducia.

L’allestimento, dalla palette ai tavoli

Decorazioni floreali, candelabri in vetro e tovaglie pregiate in lino o seta sono degli elementi irrinunciabili per decorare i tavoli di un matrimonio quiet luxury. In merito alle dimensioni di questi ultimi, gli esperti consigliano di puntare su tavolate lunghe di forma rettangolare.

In quanto all’illuminazione, cercate di rendere l’atmosfera intima e rilassante con le luci soffuse: semaforo verde, quindi, per candele e lanterne luminose.

Infine, assicuratevi di regalare momenti di relax e spensieratezza agli invitati, allestendo degli angoli lounge con comode sedute o divani per scambiare chiacchiere tra una portata e l’altra. Regalate quindi un tocco lussuoso a queste zone posizionando lampade, libri ed oggetti personali ricercati: oltre a rappresentare un’ottima occasione per socializzare, potrebbero rivelarsi anche delle cornici perfette per i vostri scatti fotografici.

I dettagli da non trascurare

Tra i dettagli che non possono assolutamente mancare in un matrimonio quiet luxury c’è senza dubbio l’auto d’epoca: simbolo per eccellenza di eleganza senza tempo, un veicolo vintage garantirà agli sposi un’uscita ad effetto che gli ospiti potranno difficilmente dimenticare.

Discorso analogo per la wedding stationery: preferite carta pregiata e font ricercati, ma fate attenzione a non esagerare con loghi e disegni. Anche in questo caso, come si suol dire, less is more.