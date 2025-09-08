Cocktail dress code per il matrimonio, idee e consigli

Tubini, jumpsuit e completi maschili: come vestirsi se si è invitati ad un matrimonio che richiede un cocktail dress code

123RF Cocktail dress code per un matrimonio

Gli invitati a un matrimonio sono spesso chiamati a rispettare uno specifico dress code. Il codice di abbigliamento richiesto per gli ospiti è indicato sulle partecipazioni nuziali, e può variare in base all’orario del ricevimento e al tipo di cerimonia allestita.

Tra i più richiesti c’è senza dubbio il cocktail dress code, molto amato per i ricevimenti pre-serali e adatto a fiori d’arancio che non siano troppo formali o eleganti. Sebbene questo codice di abbigliamento sia molto gettonato, a volte può tuttavia risultare difficile da interpretare: tra jumpsuit, abiti midi e completi maschili, districarsi non è così semplice.

Che cos’è il cocktail dress code

Il cocktail dress code richiede un look meno impegnativo rispetto a quello formale, che caratterizza la maggior parte delle nozze in Italia. Per gli uomini sono consigliati abito e cravatta o un blazer ben tagliato con pantaloni eleganti; mentre per le donne sono perfetti jumpsuit, abiti mini, al ginocchio o midi.

Questo codice di abbigliamento offre diverse possibilità a seconda dell’atmosfera scelta per l’evento dagli sposi. A fornire preziose indicazioni sono sicuramente location, orario e stagione del sì: per una cerimonia in riva al mare, ad esempio, saranno perfetti colori vivaci e tessuti leggeri come il lino, mentre per un matrimonio serale sarebbe meglio puntare su toni scuri e tessuti più pregiati.

Etichetta del cocktail dress code

Quando si è chiamati a prender parte a un matrimonio per cui è previsto un cocktail dress code, gli invitati possono comunque lasciarsi ispirare dalle linee guida previste dal galateo.

Lunghezza dell’abito

Ci sono molte opinioni contrastanti sulla lunghezza giusta per un abito da cocktail, ma l’etichetta a tal proposito è molto chiara: la soluzione perfetta è un abito mini, al ginocchio o midi. Dunque non deve per forza essere un vestito corto, ma va evitato l’abito lungo, più adatto a un matrimonio formale o black tie.

Alternative all’abito

Se non amate i vestiti, nessun problema: ci sono molte opzioni altrettanto eleganti. I tailleur da donna sono un’ottima alternativa (e molto di tendenza), così come jumpsuit e completi pantalone. L’importante è che gli outfit prescelti rispettino il livello di formalità del dress code: meglio quindi evitare tessuti troppo casual, come il cotone, e orientarsi su materiali più adatti alla sera come seta satinata, chiffon o anche tessuti ricamati o con dettagli preziosi.

I completi

Per gli uomini, il cocktail attire implica generalmente abito e cravatta o un blazer sartoriale con pantaloni eleganti. A volte si può rinunciare alla cravatta, a seconda dello stile scelto e dell’atmosfera del matrimonio: per l’estate, in particolare, sono ammesse eccezioni, ma anche nella stagione invernale si può preferire il dolcevita alla tradizionale camicia.

I colori

In quanto ai colori, il cocktail dress code si distingue per la sua creatività: in linea di massima, nessuna tonalità è esclusa. Un abito scuro classico per gli uomini o il tradizionale tubino per le donne sono sempre opzioni valide, ma nulla vieta di osare. Per una cerimonia di giorno via libera a tonalità chiare e fantasie vivaci, mentre per un evento serale in location eleganti è meglio puntare su nuance più profonde e sofisticate.

Le calzature

Il cocktail dress code richiede necessariamente i tacchi? La risposta è negativa: anche le scarpe basse, infatti, possono essere un’ottima alternativa, a patto che si tratti di calzature eleganti. Se non siete fan delle décolleté, quindi, potreste optare per ballerine in raso o vernice, sandali gioiello o stivaletti in camoscio. Bandite, invece, le sneakers.

Cocktail dress code: cosa non si può indossare

Oltre agli indumenti consigliati, ci sono comunque alcuni errori di stile da evitare quando un sito web di nozze o un invito prevedono un cocktail dress code.

Tessuti casual: a meno che il matrimonio non sia all’aperto e di giorno, meglio non usare materiali troppo informali come il cotone .

a meno che il matrimonio non sia all’aperto e di giorno, meglio non usare materiali troppo informali come il . Jeans: anche se abbinati a camicia e blazer potrebbero risultare eleganti, non sono un capo adatto a un matrimonio.

anche se abbinati a camicia e blazer potrebbero risultare eleganti, non sono un capo adatto a un matrimonio. Shorts: esattamente come i jeans, non rispettano il livello di formalità richiesto, anche nel caso in cui il matrimonio venga celebrato in spiaggia. Meglio optare per pantaloni eleganti, jumpsuit o abiti.

esattamente come i jeans, non rispettano il livello di formalità richiesto, anche nel caso in cui il matrimonio venga celebrato in spiaggia. Meglio optare per pantaloni eleganti, jumpsuit o abiti. Sneakers: le care (e comode) scarpe di ginnastica sono sicuramente off limits per i matrimoni. Gli uomini possono in alternativa scegliere mocassini o scarpe derby; per le donne, invece, meglio ballerine e zeppe.

le care (e comode) sono sicuramente off limits per i matrimoni. Gli uomini possono in alternativa scegliere mocassini o scarpe derby; per le donne, invece, meglio ballerine e zeppe. Infradito e ciabatte: i sandali aperti, soprattutto se con dettagli gioiello e intarso, sono un’ottima soluzione per i matrimoni estivi. Lo stesso non si può dire per infradito e ciabatte, più adatte ad una festa tra amici che a una cerimonia nuziale.

Idee di cocktail dress code per gli uomini

Sebbene la maggior parte delle persone identifichi il cocktail dress code maschile con abito e cravatta, gli invitati hanno invece la possibilità di sperimentare con colori, texture e fantasie. Il lino può rivelarsi una buona soluzione per i matrimoni estivi, mentre per quelli invernali si possono scegliere giacche e completi in velluto, tweed o spigato da abbinare a pantaloni eleganti coordinati e camicia.

123RF

Anche per quanto riguarda gli accessori si può giocare con colori e stampe audaci, soprattutto se l’abito è neutro e minimal. Si possono sfoggiare papillon e cravatte in tinte o trame vivaci a contrasto con la giacca. Se cercate una soluzione più originale, infine, potete sostituire ad una classica camicia un dolcevita leggero o scegliere una cintura particolare o polsini della camicia ben visibili.

Idee di cocktail dress per le donne

Quando si parla di cocktail attire femminile l’opzione più gettonata sono abiti midi o sopra al ginocchio. Più che sulla lunghezza, ad ogni modo, è importante concentrarsi sul tessuto: promossi georgette e seta, bocciato, invece, il cotone in tutte le sue varianti.

123RF

Per un tocco moderno si può optare per un elegante jumpsuit o un tailleur chic. Le invitate possono scegliere stampe vivaci, scollature vistose e tonalità brillanti, a seconda della location, della stagione e dell’atmosfera del matrimonio.

Per la primavera e l’estate tubini floreali o in delicati colori pastello sono l’opzione migliore, mentre nelle stagioni fredde pantaloni in velluto abbinati ad una blouse elegante in colori come borgogna o verde bosco non vi faranno sfigurare. E gli accessori? Abbinate clutch e pochette a scarpe e gioielli, scegliendo dettagli che sposino bene le tonalità dell’abito.