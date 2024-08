Matrimonio in spiaggia: ecco gli outfit per essere comoda e chic

Ecco i look da copiare per partecipare ad un matrimonio in spiaggia ed essere elegante e comoda

Fonte: 123RF Consigli per un look da matrimonio in spiaggia

Che meraviglia i matrimoni in spiaggia! Qual è la cosa migliore? Che possiamo vestirci in modo comodo senza rinunciare ad essere chic: insomma, sono il momento ideale per sentirci bellissime pur restando comode! Ecco come fare.

Matrimonio in spiaggia: ecco cosa mettere per essere comode

Niente tacchi

Se dovete camminare sulla sabbia, lasciate a casa i tacchi! Anche se non dovesse essere previsto che potete rimanere a piedi scalzi (la cerimonia è comunque un momento formale, per quanto il contesto possa essere informale), meglio scegliere calzature che vi permettano di stare raso terra! Saranno perfetti dei sandali piatti, anche capresi o sandali gioiello, ma senza tacco. Il mio suggerimento, per quanto il galateo preveda scarpe chiuse per questo genere di cerimonie, è quello di scegliere al contrario una scarpa aperta, in modo che la sabbia non vi dia fastidio entrando nelle calzature.

Abiti leggeri e tessuti naturali

Anche se la cerimonia è di sera, comunque farà caldo: bandite tutti i tessuti sintetici! Indossate abiti in tessuti naturali, ma dal finish elegante: seta declinata in tutti i tessuti possibili, dal raso, al voile, al crêpe, allo chiffon, ecoviscose o cotone, magari in jersey un po’ lucido. A meno che il contesto non sia davvero molto informale, vi suggerisco di evitare il lino, perché, per quanto sia eccezionale d’estate, ha un finish molto easy, un po’ troppo easy per un contesto non proprio casual come quello di una cerimonia.

Linee fluide

Non fasciatevi! Preferite linee morbide e scivolate: abiti fluidi con gonne dal ginocchio in giù, pantaloni palazzo dal taglio ampio, bluse con maniche svolazzanti o senza maniche… insomma, nulla che vi facci sentire costrette. Non c’è niente di peggio, con il caldo ella spiaggia, di sentirvi soffocare da un abito troppo stretto!

Pochi gioielli

I gioielli possono essere un enorme aiuto per elevare un look, facendolo passare da easy a sofisticato. Anche durante un matrimonio in spiaggia possono assolvere a questo compito: un semplicissimo abito a tunica, ad esempio, può diventare un elegante abito da matrimonio semplicemente aggiungendo una collana particolare o un paio di orecchini. Allo stesso tempo però, non addobbatevi come alberi di Natale: il caldo è sempre tanto, i gioielli possono essere dei pesi eccessivi. Puntate tutto su un solo pezzo: collana, orecchini, anello o bracciale, da scegliere anche in pietre dure o corallo, adattissimi all’occasione. Il resto dei bijoux saranno piccoli e minimal.

Colori luminosi

Tenete sempre presente che ci sono dei colori off limits ai matrimoni: nero, rosso, viola, bianco e avorio, oltre ai colori troppo squillanti e luminosi. In spiaggia però il contesto è diverso: potete osare con qualche colore luminoso come il giallo, l’arancione, un bel verde o il bluette, da smorzare, in questo caso, con gioielli discreti. In alternativa, optate per tonalità pastello, da rendere più personali con accessori d’effetto. Vi raccomando: evitate il nero, per di più in spiaggia! Nel mondo occidentale è il colore associato al lutto: con tutte le proposte sul mercato, è impossibile non trovare un’alternativa!

Matrimonio in spiaggia: piccolo consiglio

Un paio di consigli extra: anche se la cerimonia è nel tardo pomeriggio, non dimenticate di mettere la protezione solare, perché il sole picchia, abbronza e scotta! Quindi, mettetela su viso, décolleté, spalle, braccia… insomma, tutte le zone scoperte, per evitare di svegliarvi la mattina dopo con fastidiosi segni e la pelle dolorante. Altro suggerimento: in spiaggia la temperatura può cambiare bruscamente. Basta che si alzi un po’ di brezza e alla sera può fare perfino freddo. Non dimenticate di prevedere qualcosa da mettere sulle spalle: una stola, un giacca corta, una giacca a kimono, una pashmina… le vostre cervicali ringrazieranno!