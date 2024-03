I gioielli più costosi del mondo, ecco quali sono

Fonte: Getty Images I gioielli più famosi della storia del cinema

La storia del cinema, della musica e del jet set è costellata da una serie di gioielli assolutamente indimenticabili, alcuni dei quali con una storia particolarissima, che racconta di amori, gelosie e passioni, oltre che di investimenti di milioni di dollari. Ecco i 5 gioielli più famosi (e tra i più costosi) della storia del cinema, ma non solo!

Il diamante di Liz Taylor regalo di Richard Burton

Uno dei gioielli più famosi è il leggendario diamante regalato da Richard Burton all’amata Liz Taylor. La gemma, che viene ricordata come il Taylor-Burton Diamond, fu trovata nella miniera Premier Mine in Sud Africa e aveva in origine il peso di 241 carati. Venne poi tagliato a goccia dal gioiellerie Harry Winston. Burton fece di tutto per accaparrarselo, arrivando a pagarlo ben 1.100.000 dollari a Cartier e se lo fece spedire direttamente a Montecarlo, dove Liz Taylor lo sfoggiò per la festa per il 40 anni della principessa Grace di Monaco.

La collana di smeraldi di Liz Taylor

Questa collana è passata alla stoia perché venne regalata da Richard Burton a Liz Taylor dopo che, si dice, mentre i due stavano girando “Cleopatra” a Roma, lei tentò il suicidio perché respinta da Burton, che era all’epoca sposato (così come la Taylor). Questa collana da favola fa parte in realtà di una parure, ed è composta da una serie di sedici smeraldi di taglio rettangolare e quadrato, ognuno racchiuso in una cornice di diamanti, a cui si poteva aggiungere il ciondolo, ottenuto da uno smeraldo dal taglio rettangolare da 23,44 carati. Dopo la morte dell’attrice, la collana venne battuta all’asta per 6 milioni di dollari.

Il diamante giallo di Audrey Hepburn

Questo diamante giallo fu indossato solo da quattro donne. La prima fu nel 1957, Mary Whitehouse, moglie del diplomatico americano Edwin Sheldon Whitehouse, a cui venne prestato, montato su un meravigliosi collier, dalla nota casa di gioielli Tiffany & Co. per un ballo di beneficenza. Poi fu il turno di Audrey Hepburn, che lo indossò per la promozione del celeberrimo film “Colazione da Tiffany”. Agli Oscar del 2019 lo indosserà Lady Gaga, e infine, nel 2021, è il turno di Beyoncé, che interpreta una moderna Holly Golightly per la campagna pubblicitaria About Love, ovviamente di Tiffany & Co.

Il Cuore dell’Oceano di Titanic

Questo diamante blu, diventato famoso grazie al film Titanic, è esistito veramente: si tratta infatti di un diamante di 56 carati, di cui, nel film, Kate Winslet indossa una riproduzione. Una delle versioni più famose è quella indossata da Céline Dion durante gli Oscar del 1998, in cui cantava la canzone tema del film Titanic, My heart will go on. Per l’occasione, indossava una collana con uno zaffiro di 170 carati racchiuso in una cornice di 65 diamanti, venduto all’asta per 2,2 milioni di dollari.

La tiara di perle di Lady Diana

La tiara di perle e diamanti, conosciuta come Lover’s Knot, era stata originariamente commissionata nel 1913 a Garrard & Co. dalla regina Maria di Teck che voleva riprodurre il modello di una tiara appartenuta all’amata nonna. Venne poi ereditata dalla Regina Elisabetta II nel 1953 e da allora è stata indossata sia dalla principessa Diana, che da Kate Middleton, oggi meglio conosciuta come la principessa Catherine. L’attuale consorte del Principe William l’ha indossata durante svariate apparizioni pubbliche, nonostante la principessa Diana la trovasse estremamente scomoda e pesante.