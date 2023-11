Madonna, Beyoncé, Pink: tutte con le figlie sul palco

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

Tra le star americane va sempre più di moda esibirsi con le figlie adolescenti sul palco: dall’ultimo esempio di Madonna, che ha portato Estere David, Mercy e Lourdes con lei sul palco a Londra a Pink con la figlia Willow, che dall’incredibile esibizione acrobatica ai Billboard Awards fino al tour di questa estate sembra averci preso gusto, fino a sua maestà Beyoncé che ha ormai reso la primogenita Blue Ivy una veterana dei suoi concerti. Una moda che da noi sarebbe super criticata ma che Oltreoceano la fa da padrone. Ovviamente c’è modo e modo di farlo e ogni artista dimostra, proprio nelle modalità, la diversa percezione di spettacolo e star system. Ma andiamo con ordine:

Madonna con le figlie sul palco: Merci, Lourdes ed Estere

Madonna vorrebbe tanto trovare la degna erede del suo talento artistico di performer a 360 gradi: dal canto al ballo alle provocazioni, fino ad oggi la primogenita Lourdes sembra aver appreso davvero bene solo quest’ultimo aspetto. Lola, classe 1996, non sembra aver particolari doti canore o danzerecce, ma di sicuro le piace sfidare perbenismi a tabù, a suon di ascelle e gambe non depilate, mise super succinte, libertà sessuale e dichiarazioni provocatorie. Vive come le piace, fregandosene di cliché e misure, esibendo orgogliosa (e questo ci piace) le sue forme morbide accanto a coetanee filiformi, ingrassando e dimagrendo come e quanto le pare. Più talentuose nel ballo e nel canto sembrano essere invece le figlie adottive Mercy James e le gemelle Stella ed Estere. Se la prima era apparsa con mamma sul palco già nel 2016, durante l’attuale World Celebration Tour Madge ha scelto di portarsi tutta la progenie sul palco, ad eccezione di Rocco.

E così durante la prima data dello show il 14 ottobre 2023 alla O2 Arena di Londra, l’undicenne Stella ha fatto il suo esordio comparendo per duettare sulle note di Don’t Tell Me; il figlio diciottenne David Banda si è unito alla madre per Let’s Go Crazy e Mother and Father, vestito da cowboy e suonando la chitarra mentre l’ormai “navigata” Mercy, 17 anni, si è esibita (bravissima) al piano mentre la madre cantava Bad Girl.

Infine Estere, gemellina di Stella, ha monopolizzato l’attenzione generale esibendosi sinuosamente sulle note di Vogue, griffata Versace, beccandosi un 10 dalla madre e sorella Lourdes, giurate d’eccezione.

Pink e Willow: il talento è questione di famiglia

Altro modo di intendere e gestire il privato quello di un’altra performer di razza, Pink, che pure ha come Madonna lo stesso gusto per lo spettacolo e la messinscena spettacolare. I suoi tour, coloratissimi e acrobatici, sono una gioia per gli occhi e siccome da sempre Pink si porta al seguito tutta la famiglia, dal marito Carey Hart ai figli Willow Sage e Jameson Moon, da qualche tempo ha cominciato a far esibire anche la primogenita, che dalla madre sembra aver ereditato le incredibili doti vocali e la spericolatezza.

Pink ha sempre scelto di lasciar vivere in assoluta libertà, senza imporre loro alcune etichetta (tanto che per anni Willow, femminuccia, ha tenuto i capelli cortissimi e colorati, mentre Jameson li aveva lunghissimi) e la prima comparsa di Willow sul palco è stata ai Billboard Music Awards del 2021, quando si sono esibite insieme in Cover Me in Sunshine , – la canzone cantata con la figlia durante la quarantena e pubblicata poco prima di San Valentino 2021- , durante uno spettacolo acrobatico che ha lasciato il pubblico senza fiato.

Poi a giugno 2023 Pink ha inaugurato il suo Summer Carnival 2023 Tour cantando proprio insieme a Willow e dedicandole delle dolcissime parole in occasione del suo compleanno: ““Il mio tesoro. Il mio adorabile, unico, brillante, strano anatroccolo. Sono così innamorata di te. Porto il tuo cuore con me. Non dimenticare che hai scelto tu tutto questo… e puoi continuare a scegliere. Amo le tue scelte. Sarò sempre qui, vicino a te. Sorridendo con orgoglio e meraviglia..”

Beyoncé e Blue Ivy, che vorrebbe (già) superare mamma

Capitolo a parte per Beyoncé che ha cominciato prestissimo a portare la primogenita Blue Ivy sul palco, determinata a farla diventare non solo un suo clone, ma una vera macchina da spettacolo, tanto da attirarsi qualche critica anche Oltreoceano. Blue Ivy, classe 2012, a nemmeno 10 anni vestiva già super griffata, si atteggiava da diva e si esibiva in concerto con mamma con movenze e atteggiamento da artista navigata. Forse troppo, commentava qualcuno. Nel 2023, durante il il Renaissance World Tour, Blue è presenza fissa sul palco, dove canta e balla (benissimo) sulle note di The Gift e Black Parade.

Con tanto di benedizione di nonna Tina Knowles-Lawson, che orgogliosamente ha postato su Instagram il video della performance di Parigi, scrivendo: “Ieri sera ho visto la mia bellissima nipotina (11 anni) ballare davanti a quasi 70mila persone: Uao!” .

D’altronde Beyoncé è stata a sua volta una bambina prodigio, spinta e sponsorizzata da mamma e soprattutto papà, primo manager delle Destiny’s Child. Non ci si stupisca, quindi, se anche con Blue genitori e nonni facciano lo stesso. C’è chi preferisce aspettare per il rischio di bruciare e chi considera lo show biz una dimensione talmente normale da farlo frequentare ai propri figli come noi faremmo con il parchetto sotto casa. E tra la recita a scuola davanti a 50 persone e l’esibizione allo stadio di fronte 70mila, secondo la loro percezione, non corre poi molta differenza.

