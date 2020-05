Blue Ivy, che balla come mamma Beyoncé (e ha lo stilista personale)

editato in: da

Blue Ivy Carter, segni particolari: figlia di una delle coppie più ricche dello star system mondiale: la cantante Beyoncé e il produttore Jay Z. Otto anni appena e al suo attivo già un guardaroba griffato e uno stilista personale che la segue dal 2018.

Manuel A Mendez, questo il nome del suo stilista, ex assistente personale di Beyoncé, passato da un paio d’anni a curare l’immagine della figlia. Perché quando si tratta di calcare il red carpet degli Oscar o dei Grammy, vuoi mica che mamma e papà ti infilino la tutina con cui vai a scuola. Serve un outfit stellato, possibilmente curato da un professionista. D’altronde Blue Ivy è una bambina abituata a girare con borse Valentino da 3mila euro e abiti da 5mila. Figurarsi se si imbarazza ad avere uno stylist personale.

Mendez ha condiviso sul suo account Instagram un video che riprende Ivy ballare sulle note della canzone interpretata da sua mamma Mood 4 Eva tratta dalla colonna sonora del 2019, The Lion King: The Gift.

Sensualità e padronanza del corpo denotano già una piccola diva in erba. Non a caso Blue ha già vinto il NAACP Image Award all’inizio di quest’anno, per il suo contributo alla canzone Brown Skin Girl cantata insieme a sua madre, Wizkid e Saint Jhn.

Una famiglia di artisti, insomma. Che hanno fatto della parsimonia e dell’umiltà i loro biglietti da visita.