Lunedì 4 settembre. Ma, dato che si trova nel bel mezzo del suo tour mondiale "Renaissance", invece di prendersi il giorno libero, Beyoncé si prepara a celebrare il suo 42esimo anno di età con 70.000 fan, poiché stasera salirà sul palco dello stadio SoFi a Inglewood, in California, appena fuori Los Angeles. Per renderle omaggio ricordiamo i suoi 10 look più incorni di tutti i tempi. Partendo da questo look che la cantante indossò nel 2002. Si tratta do nulla di più tipico degli anni 2000:. Qui la pop star indossava anche il cappellino dei New York Yankees, omaggio allo stato natale del suo, a llora flirt, JAY-Z.