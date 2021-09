Beyoncé e JAY-Z brillano con i diamanti Tiffany & Co.

editato in: da

Tiffany & Co. lancia la nuova collezione e punta sulla coppia delle coppie, quella formata da Beyoncé e JAY-Z, protagonisti dell’ultima campagna che celebra l’amore moderno.

Sinonimo delle più grandi storie d’amore del mondo dal 1837, il debutto di Tiffany, “ABOUT LOVE”, segna l’evoluzione della nuova direzione creativa della gioielleria di lusso. La campagna è il risultato di una stretta collaborazione e di una visione condivisa tra i Carter e Tiffany & Co.

“Beyoncé e JAY-Z sono l’espressione della moderna storia d’amore. Essendo un marchio che è sempre stato sinonimo di amore, forza ed espressione di sé, non potevamo pensare a una coppia più iconica per rappresentare al meglio i valori di Tiffany. Siamo onorati di avere i Carter come parte della famiglia Tiffany” — Alexandre Arnault, Executive Vice President of Product & Communications.

Per la prima volta Beyoncé e JAY-Z si mostrano insieme in una campagna pubblicitaria, e non potevano scegliere brand migliore, perché “ABOUT LOVE” è una vera e propria esplorazione di quel complesso e vulnerabile mondo che ogni legame rappresenta.

La storia d’amore dei Carters è illuminata dall’iconico diamante Tiffany Blue® e ambientata sullo sfondo dell’opera d’arte Equals Pi (1982) di Jean-Michel Basquiat. Una collezione in perfetto stile Tiffany che da sempre celebra l’amore e la bellezza in ogni sua forma espressiva.

Alla splendida Beyoncé, il privilegio di indossare per la prima volta in una campagna il Tiffany Diamond con i suoi 128,54 carati e le 82 sfaccettature.

Una bellezza e un valore senza precedenti. Scoperto nel 1877 nelle miniere di Kimberley in Sudafrica, il fondatore Charles Lewis Tiffany, acquistò il diamante grezzo poco dopo la scoperta, consolidando la reputazione del marchio come autorità nel settore dei diamanti e dei preziosi.

Con impeccabile regia “ABOUT LOVE” mette in scena tutti i simboli di Tiffany.

L’amore eterno con la sensuale coppia Carters, che vanta più di dieci anni di vita insieme.

Un vero e proprio miracolo per due superstar.

La leggendaria spilla Bird on a Rock di Jean Schlumberger, indossata da JAY-Z.

Un altissimo esempio di creatività, ricostruita come un paio di gemelli unici nel loro genere.

E infine l’arte, con l’opera di Basquiat. Scelta più che mai appropriata, visto il color acqua marina, l’iconica nuance Blue Tiffany, presente nella tela del celebre artista newyorkése .

Un quadro mai esposto prima d’oggi, ‘Equals Pi’, appartiene ad una collezione privata, e simboleggia anche il legame del brand di lusso con New York e con la scena artistica della città.

Beyoncé, è la quarta donna al mondo ad indossare il mitico diamante. Prima di lei, lo hanno portato solo la socialite Mrs. E. Sheldon Whitehouse nel 1957, Audrey Hepburn per alcune immagini promozionali di ‘Colazione da Tiffany’ e Lady Gaga agli Academy Awards del 1995, in occasione del 175esimo anniversario della Maison.

Dal 2008 Beyoncè è sposata con il rapper JAY-Z, con cui ha collaborato artisticamente più volte. Dal loro matrimonio sono nati tre figli: Blue Ivy nel 2012 e cinque anni dopo, i gemelli Rumi e Sir Carter.

La partnership della Maison con i Carters prevede inoltre che vengano donati 2 milioni di dollari in borse di studio e programmi di stage che andranno a beneficio degli Historically Black Colleges and Universities (HBCUs).

Sì, un amore vero, è un po’ un capolavoro, un diamante prezioso, un’opera d’arte.