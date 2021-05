Il primo anello di fidanzamento da uomo di Tiffany & Co.

editato in: da

Tiffany & Co. ha una fantastica novità per questa primavera: The Charles Tiffany Setting, il suo primo anello di fidanzamento da uomo.

Si tratta di un bel segnale da parte della storica azienda newyorkese che lancia un gioiello ispirato all’iconico Tiffany® Setting, l’anello di fidanzamento da donna con solitario.

Il nome Charles deriva dall’omonimo fondatore dell’azienda nota in tutto il mondo per i suoi romantici gioielli.

Il Charles Tiffany Setting presenta un corpo in platino o titanio, dalle forme squadrate, quasi architettoniche, adatte all’uomo moderno che non rinuncia all’eleganza. Il vero protagonista del gioiello, tuttavia, è il solitario centrale, sfaccettato, vistoso e dal taglio smeraldo.

In alternativa, sarà disponibile anche una versione del Charles Tiffany Setting con diamante taglio brillante, incastonato in una montatura sottile, più simile al classico Tiffany Setting, ma dall’aspetto vigoroso e di classe.

Come sempre, Tiffany & Co. si rivela ancora una volta trasparente sulla provenienza dei brillanti: si tratta infatti dell’unica maison che consente al cliente di avere informazioni sulla tracciabilità di ogni diamante registrato singolarmente.

Chi compra un anello Tiffany & Co. potrà conoscere sul Tiffany Diamond Certificate, le origini del proprio diamante, dove è stato tagliato, lucidato e montato.

La prima edizione del Charles Tiffany Setting sarà disponibile con diamanti taglio brillante e taglio smeraldo fino a 5 carati, dal mese di maggio 2021.

Non si tratta solo del lancio di un prodotto nuovo e dal carattere unico, ma anche di una nuova apertura dell’azienda alla modernità, ai nuovi modi di comunicare l’amore e l’impegno nella coppia.

Tiffany & Co. si apre dunque a nuove tradizioni per celebrare l’amore, ma sempre attraverso un prodotto che mantiene le caratteristiche di un gioiello artigianale, curato nei minimi dettagli e dalle forme iconiche.

Il tempo passa e cambiano i modi di raccontare le storie d’amore. Tiffany & Co. ha saputo stare al passo con il progresso e lanciare un prodotto inclusivo e innovativo. Così, le coppie potranno sfoggiare gioielli di infinita bellezza sulle proprie mani, di lei e, da maggio, anche di lui.