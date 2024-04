Amal Clooney e il segreto del suo “anello etico” da 500 mila dollari

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Nel firmamento delle coppie glamour di Hollywood, George e Amal Clooney brillano con luce propria, incarnando un ideale di eleganza e impegno sociale che raramente si trova altrove. Non sorprende quindi che la proposta di matrimonio dell’attore, stella di ER e Ocean’s Eleven, alla sua fidanzata avvocato, sia stata contrassegnata da un gesto di rara bellezza e significato: un favoloso anello di diamanti, valutato mezzo milione di dollari.

Ma non si tratta di un gioiello qualunque. Secondo Maxwell Stone, esperto di diamanti di Steven Stone, quello scelto da George è un diamante etico, tendenza sempre più in voga tra chi, come i Clooney, non rinuncia al lusso ma esige anche responsabilità e rispetto etico.

I diamanti etici sono gemme estratte responsabilmente, che garantiscono il rispetto dei diritti dei minatori, il loro benessere e una remunerazione equa. La scelta di un diamante etico per Amal, attivista per i diritti umani, sottolinea l’impegno della coppia non solo l’uno verso l’altro ma anche verso principi di giustizia e sostenibilità.

L’anello di Amal, caratterizzato da un diamante taglio smeraldo da sette carati affiancato da due baguette e incastonato su una fascia di platino, non è solo un simbolo di lusso, ma diventa testimone di un amore che trascende il personale e tocca le corde dell’impegno sociale.

L’esperto di gioielli spiega che la forma taglio smeraldo è considerata la più classica, capace di riflettere luci ampie e drammatiche, meno ardenti dei diamanti a taglio brillante, e simbolo di un amore forte, dell’impegno e della compassione reciproca.

Inoltre, il dettaglio dei tre diamanti conferisce all’anello di Amal un aspetto unico, rappresentando il passato, il presente e il futuro della relazione della coppia, diffondendo il bagliore attraverso più pietre.

La proposta di George a Amal

La storia della loro proposta aggiunge un tocco personale a questo gioiello straordinario. George ha raccontato durante The Drew Barrymore Show come la proposta, avvenuta nella loro casa, si sia trasformata in un “disastro” adorabilmente imperfetto.

Dopo aver nascosto l’anello in un cassetto della cucina, George ha chiesto ad Amal di prendere un accendino, ma la sua reazione iniziale è stata di sorpresa, quasi come se l’anello fosse stato dimenticato lì da anni. Solo dopo 20 minuti di attesa, sulle note di Goody Goody, Amal ha detto sì, trasformando un momento di tensione in un ricordo indimenticabile e felice.

In conclusione, l’anello di fidanzamento di Amal Clooney non è solo un pezzo di eccezionale bellezza e valore economico. È un simbolo di come lusso e etica possano fondersi, riflettendo l’essenza di una coppia che vive i propri valori con coerenza e passione. Un esempio che ispira, dimostrando che anche nel mondo scintillante di Hollywood, il vero glamour risiede nella capacità di amare rispettando il pianeta e i suoi abitanti.