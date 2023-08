George Clooney strega Venezia ma sua moglie Amal in mini fa scintille

Fonte: Getty Images “Festival del Cinema di Venezia”, i vestiti più belli negli anni: da Gina Lollobrigida a Zendaya

George Clooney non poteva mancare per gli 80 anni della Mostra del Cinema di Venezia, che si tiene dal 30 agosto al 9 settembre.. Ma questa volta ad essere celebrata non è la star di Hollywood ma sua moglie Amal. Infatti, sarà lei che in occasione del Festival ritirerà un prestigioso premio.

George e Amal Clooney a Venezia 80

Nel 2022 George Clooney è stato una delle star più ammirate sui red carpet di tutto il mondo per Ticket to Paradise, dove si presentò circondato dalle due donne della sua vita. Da un lato colei che gli ha rubato il cuore, sua moglie Amal Clooney, dall’altro colei che gli ha fatto guadagnare milioni di dollari, ossia Julia Roberts, protagonista con lui della fortunata commedia.

Un anno dopo l’affascinante George al Festival di Venezia fa scintille. Anche grazie alla bellissima Amal che è sempre al suo fianco e lascia tutti senza fiato con la sua raffinatezza che non ha eguali.

Fonte: Getty Images

Dunque, i Clooney, una delle coppie più ammirate del jet set internazionale, sono già sbarcati al Lido con un giorno di anticipo rispetto all’apertura della Mostra che è inaugurata il 30 agosto da Pierfrancesco Favino col film Il comandante. George e Amal in effetti hanno trascorso come d’abitudine l’estate in Italia, nella villa che l’attore ha acquistato diversi anni fa a Laglio sul lago di Como. Anche se pare abbia intenzione di lasciarla, notizia che però non trova conferma.

George e Amal Clooney mano nella mano

In ogni caso, i due sono stati fotografati a Venezia mentre scendevano da un taxi boat catalizzando l’attenzione di tutti. Soprattutto Amal Clooney ha letteralmente stregato il Lido. L’avvocato ha sfoggiato uno dei suoi look bellissimi, un mini dress cortissimo e smanicato, bianco con ricami floreali neri. Completano il look delle slingback dal tacco midi, maxi occhiali da sole e una borsa nera. Amal cammina al braccio di George mentre le loro mani s’intrecciano in una stretta d’amore, forse ricordando il momento in cui hanno pronunciato il fatidico sì proprio nella città lagunare nel 2014.

Fonte: Getty Images

Amal Clooney premiata a Venezia

Lady Clooney è una delle protagoniste di questo Festival. Non perché si è data al cinema seguendo le orme del marito ma perché mercoledì 31 agosto riceverà un importante riconoscimento per il suo impegno nel campo dei diritti umani. Infatti, sarà una delle cinque donne premiate in occasione del Diane Von Furstenberg Awards, cerimonia che si terrà sull’isola di San Giorgio. E ovviamente seduto in prima fila ad applaudirla ci sarà lui, suo marito George.

Fonte: Getty Images

La presenza dei Clooney dà indubbiamente un tocco glamour alla Mostra del Cinema di Venezia che rischia di veder oscurata la sua ottantesima edizione a causa dello sciopero che è in corso da mesi a Hollywood. In ogni caso non saranno le uniche star internazionali presenti al Lido. Adam Driver e Jessica Chastain hanno confermato che sfileranno sul red carpet dove a fare gli onori di casa in qualità di madrina ci sarà Caterina Murino.