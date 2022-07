George Clooney, la donna che gli ha fatto guadagnare 962 milioni

Fonte: Ansa George Clooney, la splendida Villa Oleandra a Laglio

C’è una donna nella vita di George Clooney, e non è sua moglie Amal, che lo ha reso un uomo ricco e di successo, anzi più che ricco, milionario, totalizzando un guadagno di 962.000.000 di dollari, cifra destinata a crescere. Il sodalizio dura da oltre 20 anni, con buona pace della signora Clooney e ora che la coppia si è riunita sta per battere un nuovo record finanziario, ricreando la sua magia unica.

George Clooney e Julia Roberts, coppia d’oro

La donna che ha fatto guadagnare ben 962 milioni di dollari a George Clooney è Julia Roberts con cui ha girato quattro film, l’ultimo dei quali, Ticket to Paradise, arriva in Italia a ottobre. Dal momento in cui si sono incontrati ufficialmente per la prima volta mentre lavoravano a Ocean’s Eleven nel 2001 hanno fatto scintille al botteghino, diventando la coppia d’oro di Hollywood. Ogni progetto in cui hanno collaborato si è trasformato in oro. George e Julia sono riusciti a fare soldi anche senza condividere lo schermo, quando nel 2013 lui ha prodotto il film in cui recitava la Roberts, I segreti di Osage County.

In poco più di 20 anni sono riusciti a totalizzare al botteghino la cifra record di 962 milioni di dollari. Al di fuori del grande schermo, Julia Roberts e George Clooney sono molto amici. Nelle interviste non risparmiano elogi reciproci. Nel 2016 a People Julia confessò che la loro era una vera amicizia, altrimenti “sarebbe stato un inferno”. Dal canto suo, Clooney rivelò di aver ospitato la Roberts a casa sua in Italia mentre era incinta dei gemelli, Hazel e Phinnaeus, che ora hanno 17 anni.

Clooney-Roberts: Amal gelosa?

Il vero affetto che li lega fa sì che sui red carpet l’intesa sia a mille e per questo i fan adorano vederli insieme. Con buona pace di Amal Clooney che però non sembra particolarmente gelosa del sodalizio di suo marito con la star di Pretty Woman. Nel 2016 le due donne sfilarono persino insieme su red carpet del Festival di Cannes. Amal indossava un magnifico abito da sera color crema, mentre Julia Roberts un altrettanto fantastico abito nero. In mezzo a loro c’era George che teneva la mano della moglie ma guardava sornione l’amica.

Fonte: Getty Images

D’altro canto, Clooney ha sempre detto che l’amicizia con Julia si estende anche alle loro famiglie. Pare che lui e il marito della Roberts vadano molto d’accordo, addirittura lo adora. E trova fantastico poter proporre con grande rilassatezza nuovi progetti. “È bello poter dire: ehi facciamo un film insieme'”.

Ticket to Paradise, trama

Forse è così che è nato il loro nuovo progetto, la commedia, Ticket to Paradise, che si appresta a far lievitare il conto corrente di George e Julia. Il film racconta di due ex coniugi che fanno di tutto per impedire alla figlia, interpretata da Kaitlyn Dever, di commettere il loro stesso errore di sposarsi troppo giovane.

George Clooney e Julia Roberts, quanto hanno guadagnato i loro film

Questo il listino dei guadagni della coppia d’oro: Ocean’s Eleven, 450 milioni di dollari, Confessioni di una mente pericolosa, 33 milioni, Ocean’s Twelve, 362 milioni, I segreti di Osage County, 74 milioni, Money Monster, 93 milioni. E ora manca di mettere una cifra accanto a Ticket to Paradise.