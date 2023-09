Venezia 80, George Clooney non resiste al fascino di sua moglie Amal

Fonte: Getty Images George e Amal Clooney

Nemmeno George Clooney è riuscito a resistere al suo fascino. A Venezia 80 ha occhi solo per lei e mentre la stringe a sé si lascia trasportare dalla passione. La misteriosa femme fatale non è altro che sua moglie Amal che ha superato se stessa nella serata che l’ha vista trionfare, indossando un abito da sera vintage, firmato Dior.

Amal Clooney premiata a Venezia

George e Amal sono a Venezia ma per un evento che non riguarda esattamente la Mostra del Cinema che si tiene fino al 9 settembre. Infatti, la coppia è in Laguna perché Lady Clooney è stata insignita del prestigioso Diane von Furstenberg Awards per il suo impegno umanitario. L’avvocato è stato scelto insieme ad altre 4 donne per ricevere l’importante riconoscimento.

Fonte: Getty Images

Amal Clooney in Dior vintage

Così, per una volta alla serata esclusiva, che si è svolta nella Sala degli Arazzi a Palazzo Cini, è stato George ad accompagnare la moglie, e non viceversa. Per l’occasione Amal ha indossato uno slip dress in pizzo rosa cipria. Si tratta di un leggerissimo abito a sottoveste, asimmetrico e vintage, creato da Dior, con una gonna a doppio tulle. La maison francese è tra le preferite dall’avvocato e proprio quest’estate sul Lago di Como Lady Clooney è stata fotografata mentre indossava un’altra creazione vintage Dior by John Galliano. Secondo la bibbia della moda, Vogue, a consigliarla nel look probabilmente è stata l’esperta Marie Blanchet.

Fonte: Getty Images

Amal Clooney ha completato l’outfit con una clutch e dei sandali gioiello d’oro di Aquazzura, perfettamente coordinati agli orecchini pendenti in oro e quarzo rosa, ton sur ton con l’abito. I capelli lasciati ricadere sulle spalle sono acconciati in un semi raccolto, mentre il make up dalle tonalità naturali esaltano il suo incarnato olivastro e abbronzato.

George Clooney stregato dalla moglie

Amal è semplicemente fantastica con questo look che è un sapiente mix di romanticismo e sensualità. Anche Clooney è totalmente rapito dalla sua bellezza. La star di Hollywood sembra incapace di staccare lo sguardo dalla moglie. I due sono fotografati in un angolo romantico di Venezia. Lui la guarda negli occhi, le cinge il braccio intorno alla schiena e la stringe a sé. Insomma, l’emblema dell’amore. È evidente che George è profondamente legato ad Amal ed è decisamente orgoglioso di lei.

Fonte: Getty Images

Più volte in pubblico ha dichiarato il suo amore per Amal e ha sottolineato quanto sia importante per lui e quanto sia ammirato da lei per il lavoro che svolge. E a Venezia le sue parole trovano conferma con le immagini.

Intanto, mentre i Clooney fanno parlare di sé, al Festival di Venezia sul red carpet sfilano star e vip. E la mostra si infiamma con Marica Pellegrinelli e la madrina Caterina Murino i cui look fanno sensazione.