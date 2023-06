Fonte: IPA Amal Clooney splende come il sole con la jumpsuit giallo-oro

Sempre splendida Amal Alamuddin in Clooney. L’avvocata e giurista ha lasciato il segno con il suo look durante la conferenza We Choose the Earth che si è tenuta a Madrid. Per l’occasione la 45enne, che di recente si è concessa qualche giorno di vacanza in Sicilia con il marito George Clooney, ha sfoggiato una jumpsuit giallo-oro che ha messo in evidenza la sua figura longilinea.

La tuta giallo-oro di Amal Clooney

Raffinata, elegante e di classe. Così è apparsa Amal Clooney all’evento We Choose the Earth, che si è tenuto in Spagna. La moglie di George è salita sul palco sfoggiando una tuta monospalla, con dettaglio drappeggiato sull’addome e fiocco in vita. Il pantalone è a pieghe e l’effetto finale è una silhouette slanciata. Accessori rigorosamente in tinta con delle décolleté Gianvito Rossi a spillo trasparenti con tacco e punta dorati.

I gioielli (bracciali, anelli e orecchini) sono Cartier (fanno parte della collezione Clash) e valgono quasi 95mila euro. Al suo arrivo – senza il marito Clooney impegnato in nuovi progetti cinematografici – la Alamuddin ha indossato dei grossi occhiali da sole scuri e mostrato una minuscola borsa nera con stampa coccodrillo, la Mini Flofo di Giambattista Valli il cui costo è di circa 1600 euro. Capelli sciolti in morbide onde e trucco semplice.

Amal Clooney, passione jumpsuit

Amal Clooney ha dimostrato nel corso degli anni di avere una vera e propria passione per le jumpsuit, un capo che non sembra proprio mancare nel suo guardaroba. Un capo versatile e comodo, in grado di salvare ogni donna da qualsiasi tipo di imprevisto o appuntamento dell’ultima ora. Ad esempio il mese scorso, durante un’apparizione al Festival internazionale 4Gamechangers, ha optato per una elegante tuta grigio-antracite. Scollatura a V con colletto, due bottoni abbinati sul corpetto, una cintura di pelle nera in vita e tacchi a spillo.

La stessa settimana, per un evento che l’ha vista protagonista insieme al marito George Clooney al Prince’s Trust e ai TKMaxx & Homesense Awards, Amal Alamuddin ha incantato tutti con una tuta beige minimalista e inserto di pelle nera avvolto intorno alla vita. Scelte di stile che hanno eletto l’avvocata una delle donne più eleganti al mondo. Una vera e propria trendsetter.

Il discorso di Amal Clooney a Madrid

Durante la conferenza We Choose Earth Tour Amal Clooney ha fatto un discorso importante. Più precisamente ha parlato del legame tra il rispetto dei diritti umani e la costruzione di una società più green. “Come madre di due gemelli di 6 anni, sono molto grata a così tante persone che fanno della loro missione creare un pianeta più sicuro e più sano per le generazioni future”, ha affermato durante il suo intervento facendo così riferimento ai piccoli Ella e Alexander.

E poi ancora: “Come avvocata per i diritti umani, la mia missione è simile: che tipo di Terra su cui vogliamo vivere? e come dovremmo trattare le persone che abitano il nostro pianeta? Questi obiettivi sono intrecciati. I giovani sono più informati, più sono coinvolti e si vedono come agenti di cambiamento”.