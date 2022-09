George Clooney, il più grande errore coi figli. Ma Amal lo perdona

Fonte: Getty Images e IPA Amal Clooney, tre look d’autunno ad alta seduzione: da copiare

George Clooney si pente amaramente del più grande errore che ha fatto coi suoi figli, i gemelli Alexander e Ella, di 5 anni. La star di Hollywood ha confessato davanti a milioni di telespettatori l’ingenuità commessa che gli è costata cara. Ma sua moglie Amal, che è seduta accanto a lui, è pronta a perdonarlo.

George Clooney ammette il suo errore

George e Amal Clooney sono andati ospiti della trasmissione CBS Mornings dove hanno presentato la serata degli Albie Awards, i premi della loro Clooney Foundation for Justice. La presentatrice ha però rivolto loro anche domande più personali che riguardavano la loro famiglia. In particolare, rivolgendosi a George, gli ha chiesto che cosa trova più sorprendente dei gemelli alla loro età. A quel punto, l’attore ha dovuto confessare l’errore più grande che ha commesso con loro. E hanno appena 5 anni.

“Abbiamo commesso un terribile errore. Gli abbiamo insegnato l’italiano… ma non parliamo italiano”, ha precisato, coinvolgendo anche sua moglie Amal nella responsabilità. Come è noto i Clooney hanno una casa da 20 anni sul Lago di Como dove di solito trascorrono i mesi estivi, dunque per forza qualche parola d’italiano l’avranno imparata, anche se non conoscono perfettamente la lingua.

Invece i piccoli Alexander ed Ella hanno avuto modo di apprenderla e ne approfittano per dire a mamma e papà quello che vogliono, tanto loro non capiscono. “Li abbiamo dotati di una lingua con cui possono farci del male e non sappiamo davvero cosa stanno dicendo”, ha ammesso Clooney, aggiungendo che parlano anche francese.

Amal Clooney perdona George

Pare poi che tra i due bimbi il più scatenato sia Alexander. A dirlo è Amal che ha sottolineato come suo figlio adori fare gli scherzi a suo padre che infondo gli ha dato tutti gli strumenti per fare il burlone. Ma Lady Clooney perdona il marito che è adorabile coi gemelli.

George ha raccontato che suo figlio ha una vera e propria passione per Batman che è il suo super eroe preferito. Allora gli dice che anche lui è stato Bartman, riferendosi alla sua interpretazione del 1997 in Batman e Robin. “Sai, ero Batman” e lui: “Sì, ma non più”.

George Clooney era a Los Angeles all’inizio di questo mese, per aprire la Roybal School of Film and Television Production Magnet nel centro di Los Angeles e anche in quella occasione ha parlato dei bambini. Quando gli è stato chiesto come reagirebbe se i suoi figli facessero gli attori, ha risposto: “Possono fare quello che vogliono. La mia ipotesi è che siano un po’ più intelligenti di me, quindi probabilmente faranno qualcosa: parlano già tre lingue. Io sto ancora lavorando sull’inglese”.

Amal Clooney da capogiro per l’anniversario di matrimonio

Amal e George hanno appena festeggiato 8 anni di matrimonio. Si sono sposati il 27 settembre 2014 a Venezia. In una recente intervista la star ha dichiarato: “Avevano detto che non sarebbe durata e invece sono passati 8 anni”.

Per l’anniversario, Clooney ha portato fuori a cena sua moglie a New York. L’avvocato indossava una mini gonna zebrata a trapezio e un body nero aderente, davvero da capogiro. Mentre per andare in tv ha optato per un più tradizionale tubino nero con spalline larghe e scollo quadrato, distinguendosi per eleganza e stile. D’altro canto, i suoi look sono noti per essere il simbolo della raffinatezza anche quando osa con gli stivali cuissard.