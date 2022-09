George Clooney, la donna che lo ha stregato (per sempre): “È magica”

Fonte: Getty Images e IPA Amal Clooney, tre look d’autunno ad alta seduzione: da copiare

George Clooney la trova irresistibile sotto tutti i punti di vista. E quando si presenta davanti a lui in jumpsuit di pizzo rosso e décolletée d’oro perde letteralmente la testa, tanto da definirla “magica” perché lo ha stregato.

George Clooney, chi è la donna della sua vita

La donna che ha rubato il cuore di George Clooney per sempre, di fronte alla quale nemmeno la bellissima Julia Roberts, per tante volte sua partner professionale grazie alla quale ha guadagnato milioni di dollari, è niente meno che Amal Alamuddin, l’avvocato che ha sposato e che gli ha dato due splendidi bambini, Ella e Alexander.

Il 27 settembre George e Amal Clooney festeggiano 8 anni di matrimonio. I due si sono sposati nel 2014 con una cerimonia da sogno, durata diversi giorni, a Venezia. E per l’occasione la sofisticata signora Clooney ha lasciato senza fiato il marito presentandosi sul red carpet degli History Talks a Washington con una tuta rossa ad alta seduzione.

Amal Clooney in jumpsuit da 2.050 euro

Si tratta di un jumpsuit in pizzo floreale, smanicato e con pantaloni a zampa, firmata Elie Saab, collezione Resort 2023. Costo? 2.050 euro. Amal la indossa in anteprima, infatti non è ancora disponibile all’acquisto e su di lei l’effetto wow è garantito. Nemmeno George riesce a resisterle. Sul red carpet guarda orgoglioso e affascinato la moglie, mentre posa abbracciato a lei sul red carpet. D’altro canto, lei è super chic coi suoi lunghi capelli neri e ondulati portati di lato e il rossetto rosso fuoco che fa da contrasto.

Fonte: IPA

In più, se all’eleganza e alla bellezza, si unisce impegno e intelligenza è davvero impossibile resisterle. George e Amal, che condividono l’impegno in difesa dei diritti civili, sono entrambi intervenuti agli History Talks. Ma soprattutto Clooney ha avuto parole meravigliose per la moglie. A riprova del suo amore per lei ha dichiarato: “Tutto in mia moglie è in qualche modo magico, come penso che tutti si siano resi conto quando la vedono, la ascoltano e ascoltano ciò che rappresenta. Non c’è nessun aspetto negativo in lei!“.

Amal e George Clooney, 8 anni di matrimonio

E a proposito del loro matrimonio, George mette a tacere tutti coloro che non credevano in questa relazione e che davano fin da subito per spacciata la loro vita coniugale: “Otto anni. E hanno detto che non sarebbe durato”. Infatti, Clooney prima delle nozze era considerato uno scapolo impenitente, perché dopo il fallimento del suo primo matrimonio aveva dichiarato che non si sarebbe mai più sposato e invece poi ha trovato Amal che dopo 8 anni e due figli non smette di incantare la sua dolce metà. Con lei condivide tutto, anche e soprattutto il modo di educare i figli, Ella e Alexander, di 5 anni, cui fin da ora insegnano a prestare attenzione alle persone.

Ha dichiarato l’attore: “Nella mia famiglia, le regole erano sempre “Sfida le persone con potere, difendi le persone con meno potere”. E se riesci a farlo, avrai una bella vita”.