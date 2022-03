La donna che ha fatto impazzire George Clooney: “Il mio grande amore”

George e Amal Clooney coi figli sul jet: lei in mini dress e sandali flat

Amal Clooney, tra le 12 donne dell’anno secondo Time, ha svelato il suo amore per il marito George in una rara confessione pubblica sul suo matrimonio.

Amal Clooney, la donna che ha spiazzato George

Avvocato, donna impegnata sul fronte dei diritti sociali, icona di stile, dotata di una squisita raffinatezza e di una classe innata, madre di due gemelli, Amal Clooney si sente fortunata innanzitutto perché ha trovato l’amore della sua vita, ossia George Clooney. Non è la prima volta che ringrazia il marito, ma è forse la prima volta che dice così apertamente quanto lo ami. “Mi sento così fortuna per aver trova il grande amore della mia vita”.

“Ho in mio marito un partner che è incredibilmente stimolante e di supporto e abbiamo una casa piena di amore e risate. È una gioia al di là di quanto avessi mai potuto immaginare”. “Un matrimonio meraviglioso”, quello tra Amal e George, come lei stesso lo ha definito, e una felicità coronata dalla nascita dei due gemelli, Ella e Alexander, il 6 giugno 2017.

D’altro canto, il sentimento è pienamente contraccambiato da Clooney, che in un recente podcast, rivolse alla moglie parole di grande amore: “La verità è che ho incontrato questa donna straordinaria e mi ha tolto il fiato. Era brillante, divertente, bella e gentile. Mi ha spiazzato. Ci siamo fidanzati dopo pochi mesi e ci siamo sposati nel primo anno che ci siamo conosciuti. Mi ha sorpreso più di chiunque altro al mondo e tutti gli altri sono rimasti sorpresi”.

Amal Clooney, donna dell’anno

Nella lunga intervista al Time, che l’ha scelta appunto tra le 12 donne dell’anno distintesi per l’impatto positivo sul mondo in cui viviamo, Amal ha raccontato il duro impegno del suo lavoro e il modo in cui lei lo affranto perché quando un giorno dovrà renderne conto ai suoi figli, potrà spiegare loro le cose importanti che ha fatto. “Con tutto quello che sta succedendo oggi, voglio avere una buona risposta quando [i miei gemelli] mi chiederanno stavo facendo“.

In effetti, è difficile vedere tutta Amal a causa del glamour che la circonda. Aspetti importanti del suo lavoro sono oscurati, proprio perché spesso passano in secondo piano rispetta alla sua immagine scintillante di moglie di George Clooney. Ma lei è molto determinata in quello che fa e le persone che le chiedono aiuto non sono solo clienti da trattare in modo distaccato.

Spiega Amal: “Devi avere una determinazione tenace e non puoi lasciarti andare perché la posta in gioco è alta. Ti stai scontrando con persone il cui potere e la cui esistenza dipendono dal fatto che continuino a commettere gravi abusi e non si arrenderanno. Quindi non possiamo assolutamente lasciar stare”.

La sua scelta di fare l’avvocato ha un obiettivo chiaro: “Un mondo in cui i colpevoli sono liberi e gli innocenti sono imprigionati, in cui coloro che abusano dei diritti umani sono liberi e coloro che denunciano gli abusi sono rinchiusi. Come avvocato, posso fare qualcosa al riguardo. O almeno posso provare”.